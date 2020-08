Velký fanoušek Tesel ukázal, jak dalece dnes nezvládají ani automatické parkování před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bjorn Nyland@YouTube

Předvádět to někdo jiný, můžete si pomyslet cosi o snaze uškodit Tesle. Tohle ale ukazuje jeden z jejích největších fanoušků vůbec - při pohledu na to vypadají slova Elona Muska, že Tesly budou mít do konce roku autonomní řízení úrovně SAE5, ještě absurdněji.

Na počátku letošního července Elon Musk oznámil, že Tesla bude mít ještě letos k dispozici autonomní řízení úrovně SAE5. Tedy tu formu autopilotu, u které se již nemusíte obtěžovat volantem a pedály či vůbec tím, abyste věnovali pozornost silničnímu provozu. Umělá inteligence totiž vše zvládne za vás. O něco podobného se přitom aktuálně snaží všichni výrobci, načež se na pár chvil zdálo, že Tesla trefila jackpot.

Realita je ale o mnoho složitější, jak shodou okolností ukázal případ, který se odehrál ve stejný čas. Vrcholný Model X s úplně poslední verzí Autopilotu trefil jedinou značku na prázdném parkovišti, když měl rychlostí maximálně 6 km/h přijet pár desítek metrů k majiteli. Tohle má od plnohodnotného autonomního řízení v běžném provozu a běžnými rychlostmi daleko asi jako černá od bílé a nyní tu máme ještě pozoruhodnější ukázku toho, jak moc Musk přehání - diplomaticky řečeno.

Stojí za ním Nor Bjorn Nyland, který je velkým fanouškem značky, jedním z největších a nejznámějších vůbec. Je také vlastníkem několika Tesel, ani on ale nemohl zavřít oči před tím, jak moc Musk překrucuje realitu. Publikoval tak video ukazující, jak dalece Tesly nezvládají ani automatické parkování, které je relativně primitivním úkonem, jež i škodovky za zlomek ceny zvládaly vcelku bez potíží před několika léty.

První problémy nastávají již ve chvíli, kdy má Tesla najít volné místo. Systém totiž řadu z nich „přehlédne”. Když pak nakonec nějaké objeví, musí Bjorn nejprve zařadit zpátečku a vše potvrdit, než systém začne... nikoliv parkovat, ale spíše ohrožovat své okolí. Ve snaze o poměrně jednoduchý manévr totiž málem vjede do cesty podél jedoucímu vozu. Nehodě přitom nezabránil žádný ze senzorů či systémů, nýbrž sám Nyland.

Druhý pokus je snad ještě tragikomičtější, neboť Model 3 sice nejprve relativně úspěšně zacouvá do mezery mezi vůz a přívěs, ovšem následně z místa vyjede, nejspíše proto, že sám se sebou není spokojen. Poté následuje několik pokusů o srovnání trajektorie, jenž nicméně nejsou ničím jiným než plýtváním baterie. To si zřejmě uvědomí i sama Tesla a proto se náhle rozhodne, že funkci automatického parkování zruší.

Bjorn naznačuje, že problémem nejspíše byl přívěs, neboť systém zkrátka reaguje pouze na přesné zadání. Tedy na nalezení mezery mezi dvěma vozy a následné zaparkování na tomto místě. Nicméně to je nejspíše přesně to, co si Musk zřejmě neuvědomuje. Tedy že svět je mimořádně chaotickým, ve kterém se bez inteligence a intuice není snadné zorientovat. Právě proto mají všichni k plnohodnotnému autopilotu opravdu daleko a zakladatel Applu dokonce říká, že něco takového vůbec není dosažitelné.

Lze pak už jen dodat, že do třetice Tesla zaparkovala správně, ovšem po velmi dlouhé době. Stačí si přitom jen uvědomit, jaký problém by vznikl na daném parkovišti, pokud by umělou inteligenci, tedy v tomto případě spíše „inteligenci“, aktivovalo více lidí. Bjorn totiž jednoho řidiče patřičně zdržel a velmi názorně mu předvedl, jaké auto by si raději neměl nikdy kupovat.

Tesla Model 3 dnes nezvládá ani relativně primitivní automatické parkování, jak chce do konce roku jezdit všude sama? Foto: Bjorn Nyland@YouTube

Zdroj: Bjorn Nyland@YouTube

