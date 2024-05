Pod cenou vyprodávané Tesly z flotily Hertzu jsou v praxi přesně takové křápy, jak byste čekali před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Jsou to velmi lákavé nabídky, jen pár let staré Tesly s původně milionovými cenovkami prodávané za sumy, které v Evropě stačí leda na lepší Fabie. Dobré koupě to přesto nebývají, jak se dozvídáme od těch, kteří se nechali zlákat.

Elektromobily letos neprožívají svůj nešťastnější rok. Dobrou reklamu si nedělají ani samy svými schopnostmi a jejich poměrem k ceně, image těchto aut ale rozhodně nepomáhá ani totální fiasko, které s nimi utrpěl Hertz. Však člověk nemusí být génius, aby si položil otázku: Pokud s nimi štěstí nedokáže udělat tak obří automobilová firma s dekádami zkušeností v oboru a přístupem k nabídkám, o kterých se běžnému spotřebiteli ani nezdá, jak s nimi mohu štěstí udělat já?

Likvidace flotily elektromobilů společnosti tak hýbe celým trhem, a to nejen popsaným, řekněme morálním způsobem. Už samotný rychlý rozprodej nejprve 20 tisíc a dnes už dokonce 30 tisíc aut logicky dál tlačí dolů už tak mizerné zůstatkové ceny elektromobilů obecně, což znovu omezuje zájem o ně, zvlášť když Hertz ostentativně říká, že pro jeho velké elektrické plány je to konečná. Samotné vozy, zejména Tesly Model 3 z jeho nabídky prodávané pomalu za pakatel se ale nezdají být na první pohled špatnou koupí, třebaže pochybnosti jsou od první chvíle na místě.

Nyní se na věc můžeme podívat s odstupem času díky reportáži New York Magazine, který si posvítil na to, jaké štěstí kupci s Teslami prodávanými pod cenou Hertzem udělali. A mnoho jej věru není.

Problém aut z flotily Hertzu je v tom, že jde o vozy z půjčovny. K takovým strojům se skoro nikdo nechová hezky, i velcí, automobilově empatičtí nadšenci mají tendenci s nimi zacházet o něco hůř než s jakýmikoli jinými vozy. To by nutně ještě takový problém být nemusel, zvlášť při nižším nájezdu, jenže „Hertzovy Tesly” jsou ještě trochu jiný druh ojetin. Protože autopůjčovna už dávno nevěděla, co si s nimi počít, začala je výhodně půjčovat řidičům dělajícím pro Uber, aby na nich aspoň něco trhnul. A to je ještě docela jiný typ využití.

Taxík je obecně auto, které nechcete už vůbec - jezdí skoro pořád, často krátké trasy, vystupuje a nastupuje do něj hromada lidí od rozličných „špinavců” až po zvracející opilce. Samotný taxikář se obvykle ještě stará, auto je jeho živnost, ale když se spojí taxík s půjčeným autem? To už nezáleží pomalu nikomu na ničem. Pokud si auto prožije 100 až 160 tisíc takových kilometrů, nutně musí být na kaši, to je skoro nevyhnutelné. A ceny kolem 400 tisíc Kč se najednou jeví úplně jinak.

Své o tom zjistil Bijay Pandey z Irvingu v Texasu, jedna z „obětí” výprodeje Hertzu citovaná New York Magazinem. Zařadil se mezi docela širokou skupinu takových lidí, neboť - jak informuje stejný magazín - levné nabídky přilákaly zkraje hromadu zájmu a jednotlivá zastoupení Hertzu prodávala až 30 takových ojetin každý týden. Jakmile se ale po internetu, mimo jiné po Redditu začalo šířit, jak problematická tato auta mohou (mohou!) být, nastalo značné ochlazení zájmu.

Bijay takto koupil manželce (taky by vás ta vaše za „olítanou” Teslu z půjčovny hnala?) Model 3 Long Range z roku 2022, tedy pouze 2 rok staré auto, jen za 25 000 dolarů. To je asi 568 tisíc korun, u nás bez přispění Hertzu neuskutečnitelný obchod. Takže výhra? Ani ne, problémy s autem se objevily velmi brzy poté, co si jej koupil.

Hned po přihlášení si auto začalo stěžovat na to, že nedokáže zjistit aktuální napětí v celé pohonné soustavě. Po kontrole vozu servis Tesy našel v podvozku menší díru, které si majitel při pořízení auta nevšiml. To vedlo k odhalení dalších problémů, servis Tesly majiteli hned hlásil, že baterie je poškozená a může způsobit „extrémní bezpečnostní obavy”. Číst to jako „vysoké riziko náhlého vzplanutí” není od věci.

Jestli Bijaye manželka nehnala dřív, po tomto už ano. Teslu požádal o rozpočet na opravu, ve kterém stála suma přesahující 13 000 USD, tedy asi 295 tisíc Kč. To Pandeymu pochopitelně nechtěl akceptovat, z obchodu snů by se stal totální „provar”, a tak se obrátil na Hertz, že mu prodal šmejd. A teď pozor - člověk by čekal, že autopůjčovna řekne, že koupil jak stálo a leželo, cena zohledňovala riziko, bla bla. A měla by pravdu, tady každý bere, co je. Hertz ale řekl: „Žádný problém, vyberte si jiné auto za podobnou cenu.”

Právě tady si člověk uvědomí, jak se věci mají. I Hertz zjevně době ví, jaké šmejdy má pod palcem a nechce s nimi riskovat svou image. V širším měřítku to pak ukazuje i problematičnost vlastnictví Tesel jako takových. Sám Pandey k tomu říká: „Uvědomil jsem si, proč se těch Tesel snaží zbavit. Pokud se Tesle něco takového stane, pak to stojí moc peněz.” Podobnou zkušenost si prožili další lidé, kteří ji vesměs uzavírají s tím, že smysluplnější bude koupit si dražší ojetý Model 3 od soukromého kupce, tohle je „rychle nabyl, rychle pozbyl”.

Hertz v komentáři k těmto patáliím potvrzuje, že už „nebude ronit krokodýlí slzy, je z toho venku, už ho to nemrzí”, řečeno s jistou Lucií. Elektromobily prostě musí pryč a nechce s nimi ve větší míře nic mít - do prodeje nejprve poslal 20 tisíc aut, víc jak půlka už prý zmizela, nyní nabízí dalších 10 tisíc a vozů do konce roku jich má být právě tolik rovněž prodáno. Ke kupcům prý přistupuje slušně, nabízí údajně jen auta po důkladné kontrole (díra v podvozku až k baterii se občas ale asi přehlédne) a se zárukou na 1 rok a 18 tisíc km. To zní fér a výše popsaná zkušenost potvrzuje, že se firma neotáčí ke kupcům zády, když je auto zjevný křáp.

„Snažíme se zajistit všem našim zákazníkům výjimečný zážitek. Pokud má zákazník problém nebo obavy ohledně nákupu vozidla, pracujeme na nápravě nastalého stavu. V tomto případě, jakmile nám zákazník oznámil své obavy, úzce jsme s ním spolupracovali na dodání Tesly, která splňuje jeho potřeby a preference,” stojí v prohlášení Hertzu. Tak aspoň to, sami bychom se ale přidali k těm, kteří říkají: Taxík ne. Auto z půjčovny ne. A taxík z půjčovny? Chraň vás ruka páně...

Hertz si se snahou o elektrifikaci své flotily pořádně naběhl a problémy jej zjevně budou provázet i poté, co se rozhodl spálit mosty. Snaha jednat s kupci fér ho ale ctí, to v bazaru obvykle nezažijete. Foto: Hertz

Zdroje: reportáži New York Magazine, Reddit, Hertz

Petr Miler

