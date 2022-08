Tesly potvrzují pověst nejnekvalitnějších aut na trhu, zvlášť na tak drahé vozy jde o neuvěřitelný šmejd před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

S auty pracujeme několik dekád, poznali jsme tisíce vozů s nájezdy od 0 do více jak 1 milionu km a nikdy jsme neviděli interiér vozu rozpadat se tak rychle jako vnitřek zánovní Tesly Model S. Nikdy, ani zdaleka.

Některé značky nemají pověst výrobců zrovna kvalitních aut. Třeba značku Ford Britové rádi vysvětlují jako Fix Or Repair Daily (spravuj a opravuj denně) či Found On Roadside, Dead (nalezen u kraje cesty, nepojízdný). A z vlastní zkušenosti musím uznat, že něco pravdy na této nepříliš lichotivé pověsti je. Nicméně ve srovnání s Teslou Ford byl a je synonymem špičkové kvality. I když jsem totiž s jeho vozy, zejména s Transitem, najel stovky tisíc kilometrů, nikdy se mi nestalo to, s čím jsou konfrontováni majitelé zánovních elektromobilů.

Zkušenosti některých zákazníků jsou tristní, za šmejd Tesly označil i soud a když přijde na poněkud objektivnější studie kvality, vozy této značky bývají taková mizérie, že se ani nevejdou do tabulek. Není to tedy nic nového, přesto některé nové projevy téhož překvapí. Ukazují totiž, že americká automobilka se ze svých chyb není s to ani za mák poučit.

Za nejnovější kritikou stojí volant Yoke, kterým Tesla osazuje Modely S a X od jejich posledního velkého faceliftu. Dle jejího názoru jde přitom o to nejlepší, čeho se klientela mohla dočkat. Díky absenci horního věnce totiž máte lepší výhled na informační displej. Problémem však je, že ona část vám při zatáčení bude hodně chybět, neboť Tesla nikterak neupravila otáčky od dorazu k dorazu. Je to v mnoha situacích nepoužitelné řešení a pro jakkoli kompetentního řidiče musí okamžitě pryč.

Ti, kteří si jej v autě nechali, ale nemusí láteřit jen nad výše zmíněným, problémem se rychle ukázala být i kvalita volantu, tedy spíše jeho nekvalita, přesněji odolnost jeho potahu. Ten se totiž začíná majitelům odlupovat, což je opravdu nemilé překvapení - zvláště když si uvědomíme, že tento kontroverzní prvek byl poprvé představen na začátku loňského roku a ještě chvíli trvalo, než si vůz někdo převzal. Ani nejstarší jím osazené exempláře tedy nemají na kontě 1,5roční provoz. Po takové době přitom u konkurence najdete víceméně jen znečištěný interiér, tedy za předpokladu, že majitel péči zanedbává.

Jako první nový terč kritiky vyvěsil na sociální sítě uživatel Twitteru s přezdívkou The Kilowatts. Ten uvedl, že si v prosinci loňského roku koupil Model S Long Range, a to právě osazený volantem Yoke. Jeho povrch se nicméně začal sloupávat, a to po najetí pouhých 24 500 mil (39 420 km). Jakkoli nejde o nulový nájezd, vzhledem k obvyklé životnosti auta to není nic, takovou kilometráž byste v interiéru při dobré péči neměli vůbec poznat. Rozhodně tak nejde o ospravedlnění takové mizérie, zvláště při cenách, jaké si Tesla účtuje.

Poznali jsme bezpočet aut a něco takového jsme nikdy ani zdaleka neviděli. Ani auta v ceně pár pneumatik na Model S něčím takovým netrpí ani po 10-, 20-, 30násobném nájezdu. Podívejte se na volanty Škody s 1 267 000 km nebo Dacie s 614 000 km. Ani tyto levné vozy s takovými nájezdy nemají volant ve stavu, v jakém je ten na drahém Modelu S po 39 tisících km, jejich kormidla jsou tak nanejvýš „vyleštěná”.

Uživatel The Kilowatts přitom již uvedl, že svůj vůz raději prodal, a to i s oním defektem. Jeho příspěvek nicméně strhl lavinu stížností, v nichž je zmiňováno to samé - tedy loupající se potah. Další z uživatelů Twitteru Aaron přitom uvedl, že problém je mnohem běžnější, než by kdokoliv čekal. On sám prý dokonce zná lidi, kteří mají třetí volant již po najetí pouhých 10 tisíc mil (16 tisíc km). Musí jít o neuvěřitelný šmejd, který vůbec nebyl testován na odolnost proti dlouhodobé zátěži, to si v automobilovém průmyslu nedovolí ani ta nejlevnější značka.

Lidé komentující příspěvky naznačují, že za problémem stojí přehřívání volantu v kombinaci s veganskou kůží, ze které potah je. Pokud to přitom je pravda, pak se znovu jen ukazuje, že Tesla znovu a znovu pouští do prodeje i provozu produkty, které nemá pořádně otestované. V tomto případě je navíc jen stěží může opravit skrze online modifikaci. Místo toho budou muset zákazníci do servisů, kde je ale nejspíše čeká oznámení, že volant používali až přespříliš, jak také jinak.

Pro Teslu se už dávno měla prioritou stát kvalita a lepší péče o zákazníky v servisech. Jinak se snadno může stát, že její název bude akronymem pro Tried Everything Still Lacks Anything (všechno zkusila, pořád něco chybí) pro stále více lidí. Fandům to jistě vadit nebude, těm nevadí nic, už teď ale Tesly kupuje dost omezené spektrum lidí. A s rostoucím nářky nad kvalitou se to stěží změní k lepšímu.

Od představení volantu Yoke v inovovaném Modelu S ještě neuplynuly ani dva roky. Přesto se jeho potah již začíná loupat na autech s 39 tisíci km, jak můžete vidět níže. To se nestává ani u desetiletých Dacií nebo Škod se statisícovými nájezdy. Ilustrační foto: Tesla

This is more common than you’d think. I know people on their 3rd yoke in 10K miles. — Aaron (@AaronS5_) July 30, 2022

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

