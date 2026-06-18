Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání

Tušíme, že spousta z vás ani nebude vědět, že se vůbec dostalo do výroby. Ale dostalo. A jak můžete vidět už z přístrojové desky, byl to pořád ten správný švédský letec, jakkoli s jeho původem je to složitější. Nic dalšího už bohužel Saab nikdy nevyrobil, tento vůz je vzácnou relikvií.

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Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání

před 6 hodinami | Petr Miler

Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání

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Foto: Wim ter Braake Motoren, publikováno se souhlasem

Tušíme, že spousta z vás ani nebude vědět, že se vůbec dostalo do výroby. Ale dostalo. A jak můžete vidět už z přístrojové desky, byl to pořád ten správný švédský letec, jakkoli s jeho původem je to složitější. Nic dalšího už bohužel Saab nikdy nevyrobil, tento vůz je vzácnou relikvií.

Šance potkat na silnici v podstatě jakýkoli novější Saab je dnes velmi malá. A naděje, že spatříte moderní SUV této značky, chce už konstelaci hvězd blízkou té, která vám zajistí výhru ve Sportce. Ale stát se může obojí. Švédové se totiž už v době, kdy se teprve chystali na své poslední tažení, nezalekli ani vstupu do tohoto segmentu jako projev jedné z posledních velkých snah na záchranu sama sebe. Mohlo to klapnout, dnes už ale bezpečně ale víme, že ani tohle automobilku z červených čísel nevytáhlo.

Řeč je o Saabu 9-4X, snad pro naprostou většinu lidí zcela neznámém voze. Vznikl na platformě GM Theta Premium, podobně jako třeba Cadillac SRX. Spolu s ním byl ještě pod hlavičkou General Motors také vyvíjen a později vyráběn v Mexiku, kde před krachem firmy ale vzniklo jen 814 exemplářů všech variant. To je velmi málo aut, do Evropy se jich navíc mělo oficiálně dostat jen pár desítek. Automobil cílený převážně na americkou klientelu byl představen na Auto Show v Los Angeles konci roku 2010, do Evropy se propracoval v létě 2011. Smělé plány s ním spojené ale nakonec zůstaly jen na papíře.

Pro americký trh se nabízel s dvojicí šestiválcových benzinových motorů. Jeden atmosférický, druhý přeplňovaný turbodmychadlem. Záměry počítaly s nasazením naftových motorů pro Evropu, k tomu už ale nedošlo. Finanční kolaps Saabu se postaral o zbytek a „SUV s interiérem letadla” se nikdy znovu nezačalo vyrábět.

Model 9-4X se tak stal nejvzácnějším moderním sériovým modelem značky (kombík 9-5 skutečně sériovou produkci nikdy nepoznal), který se navzdory zmíněnému propracoval až do výroby. Jepičí život a minimální produkce drží ceny dostupných exemplářů vysoko až dodnes, kdy se jedná o 15 let staré auto s často nemalým nájezdem. Evropě bývá na prodej v Evropě jen pár aut a platí to i dnes. A pokud chcete „créme de la créme”, je šance takové auto koupit kdekoli a kdykoli mizivá. Zrovna teď se ale jeden z pouhých 19 kusů vrcholné variant Aero V6 Turbo 4x4 prodává u dealera v mé druhé domovině, v nizozemském Nijeveenu.

Jde tedy o vrcholné provedení s přeplňovaným motorem 3,0 V6 o výkonu 305 koní. Vůz z roku 2011 (jak už padlo, výroba jindy ani neprobíhala) dodaný původně do USA je tak v nejlepší možné specifikaci s veškerou dostupnou výbavou. A navzdory jeho vzácnosti jej dosavadní majitelé moc nešetřili, žádná garážová královna to opravdu není. 142 tisíc najetých km naznačuje cosi o tom, že si za 14 let užíval sice nepříliš náročného, ale jinak celkem normálního automobilového života.

Vzhledem k tomu, že jde o raritu pro nadšence do švédských aut, je hodně drahý - 42 450 Eur znamená víc než 1 milion Kč, za to se dá koupit spousta novějších a (upřímně) lepších aut v (upřímně 2) lepším stavu. Je to tedy trochu nesmyslná cena vzhledem k tomu, co za auto dostanete, na druhou stranu jde o výjimečnou možnost uchvátit jednu ze sběratelských vzácností ze samého závěru existence Saabu v solidní, ovšem rozhodně ne přehlídkové stavu. Je to memento jednoho z posledních pokusů zachránit švédskou klasiku, bohužel neúspěšného.


Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 1 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 01Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 2 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 02Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 3 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 03Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 4 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 04Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. 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Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 15 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 15Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 16 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 16Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 17 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 17Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 18 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 18Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 19 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 19Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 20 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 20Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 21 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 21Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 22 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 22Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 23 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 23Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 24 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 24Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 25 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 25Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 26 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 26Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 27 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 27Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 28 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 28Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 29 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 29Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 30 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 30Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 31 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 31Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 32 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 32Těsně před krachem Saabu mělo firmu zachránit tohle auto. Přišlo už moc pozdě, 1 z pouhých 19 vyrobených kusů špičkové verze je teď k mání - 33 - Saab 9-4X Aero V6 Turbo 4x4 2011 vzacny 2026 prodej 33
Sympaticky působící SUV by se možná neztratilo ani v dnešní konkurenci, svérázný kokpit a mohutně působící zevnějšek by některé zákazníky zaujal. Bohužel, pořádně se o jejich přízeň ani nemohl ucházet, dnes už jde jen o raritu mezi ojetinami. Foto: Wim ter Braake Motoren, publikováno se souhlasem

Zdroj: W. ter Braake Motoren@Markplaats

Petr Miler

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