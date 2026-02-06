Test odhalil skutečnou hmotnost nového sporťáku Lamborghini. To, za co nám firma spílala, byl ještě optimismus
Petr ProkopecTohle něco tak absurdního a nepochopitelného, až se z toho tají dech. Před sebou máme pořád jen dvoumístné malé sportovní auto, přesto váží skoro jako Hummer. A automobilka ví, jak problematický údaj to je, proto o něm od začátku mlží.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Test odhalil skutečnou hmotnost nového sporťáku Lamborghini. To, za co nám firma spílala, byl ještě optimismus
6.2.2026 | Petr Prokopec
Tohle něco tak absurdního a nepochopitelného, až se z toho tají dech. Před sebou máme pořád jen dvoumístné malé sportovní auto, přesto váží skoro jako Hummer. A automobilka ví, jak problematický údaj to je, proto o něm od začátku mlží.
Pamatujete si na Hummer H3? Ve srovnání s verzemi H1 a H2 sice nešlo o takového mastodonta, drobkem však tohle auto také nazvat nešlo. Jako pick-up měřilo 5,4 metru na délku, 1,9 metru mělo na šířku a 1,85 metru na výšku, hmotnost pak startovala na 2 087 kilogramech. Na trh poslední spalovací Hummer přišel v roce 2005, kdy většina aut vážila méně než 1,3 tuny. Následně výrobci začali ve větší míře zaměstnávat materiály jako odlehčenou ocel, hliník či dokonce karbon. V roce 2010, kdy H3 končila, tak osobní vozy měly často na kontě něco okolo 1 200 kil. A i sporťáky mířily s hmotností dolů, třeba první BMW M4 začínalo pod metou 1,5 tuny i s 431 koňmi.
Přesunout se můžeme do současnosti, tedy do doby, kdy by neměl být problém udělat auta ještě lehčí. Materiálová evoluce dál pokročila, k dispozici jsou nová řešení, ceny těch starých zamířily dolů. Přesto se nacházíme v momentě, kterou si historie bude zřejmě pamatovat jako éru obezity.
Nenarážíme nyní ani tak na lidi, třebaže nadváhou má dnes trpět každý osmý člověk, což by byl dvakrát horší stav než na počátku milénia. Jde nám samozřejmě o auta, neboť už musíte dost pátrat, abyste narazili na opravdu lehký model. Obyčejná auta zrozená v hloubi minulé dekády jsou pořád lehká, Škoda Fabia vážící od 1 135 kg prochází. A Octavia s hmotností nejméně 1 351 kg též. Pokud se ovšem přesunete k čemukoli modernímu, jde skoro na dvojnásobku - třeba elektrické SUV Enyaq váží až 2 389 kilo, to je šílené číslo.
Škodou se ale dnes primárně zabývat nebudeme, místo toho naši pozornost zaujala jiná koncernová značka, Lamborghini. To momentálně nenabízí jediný vůz s čistě spalovacím pohonem, místo toho Urus, Revuelto a Temerario vsadily na hybridní pohon. Nestalo se tak na popud zákazníků, to už dobře víme, hnacím motorem této změny se stala ideologie a z ní plynoucí emisní předpisy, které zrovna u aut toho charakteru mohou být libovolně benevolentní a nic to nezmění. Jenže nejsou a je paradoxem, že ve výsledku vedou k pravému opaku toho, k čemu mají vést - k navyšování hmotnosti, a tedy i spotřeby.
Když v srpnu 2024 Temerario debutovalo, měli jsme pocit, že na nás jdou mrákoty. Novinka totiž stránce vzhledové vypadala jen jako špatně faceliftovaný Huracán. Oproti němu pak nabrala na obezitě, a to přesto, že vsadila na čtyřlitrový osmiválec místo předchozího 5,2litrového desetiválce. Jenže s downsizingem šla ruku v ruce ona hybridizace, podle značky tak suchá hmotnost měla činit 1 690 kg. Tu „mokrou“ pak Italové raději ani nezmiňovali, místo toho se soustavně chlubili výkonem 920 koní.
Když jsme na základě uvedeného čísla odhadli, že reálná provozní hmotnost bude nejméně 1 765 kg (obvyklých 75 „eurokilo” navíc), což znělo na malý dvoumístný supersport hrozivě, Lamborghini se mohlo zbláznit. Firma nám za naše kritické postoje spílala a obviňovala nás z překrucování reality. Jak se ale nyní ukazuje, bylo to samo Lambo, kdo tu vrtěl psem. Náš odhad byl ještě projevem optimismu, a to pořádného.
Kolegové z Autocaru totiž Temerario vzali na váhu, protože se jim i zdálo moc těžké. Jimi zapůjčený vůz dostal paket Alleggerita, který hmotnost sráží o 25 kilo, takže nečekali nic až tak hrozivého, Lambo uvádí hodnotu 1 665 kg. Nakonec ale byli svědky nového rekordu v segmentu. Nebo spíš antirekordu.
Temerario totiž vykázalo hrozivých 1 905 kg. To je přitom hmotnost bez řidiče a čehokoli dalšího, jen s provozními náplněmi apod. Když k tomu tedy přihodíme ještě spolujezdce a pár zavazadel, pak 4 706 mm dlouhý sporťák bez náznaku zadních sedadel bude vážit přibližně stejně jako v úvodu zmíněný Hummer. Pokud vám tohle nepřijde šílené, máte rozbitá měřítka.
Tento údaj jen vykresluje, jak moc je dnešní doba zvrácená. Elektrifikace je totiž vnímána jako spása, pročež je na dvoutunové Temerario nahlíženo vlídněji než na čistě spalovací auto, které váží polovinu. Kdokoliv, kdo má všech pět pohromadě, vám přitom řekne, že by klidně obětoval 200 koní výkonu na konto 200kilové redukce hmotnosti. Čím těžší totiž auto je, tím hůř se ovládá, hůř jede, hůř brzdí, spotřebovává víc větších pneumatik, schopnějších brzd apod. Je to jeden nekonečný kolotoč zmaru.
Je opravdu těžké pochopit, jak může automobilka typu Lamborghini něco takového akceptovat. 1 905 kg je tolik, že podstatně míň bez řidiče na vahách ukáže třeba i BMW M3 - verzi G80 s pohonem zadních kol a manuálem jsme sami kdysi vážili a vykázala 1 710 kg přesně. Tehdy to znělo jako hodně, předchozí generace byla podstatně lehčí, dnes ale tato zkušenost znamená, že lehčí než Temerario bude i současná M3 CS Touring G81 s pohonem všech kol a automatem. Ta by měla vážit okolo 1 850 kg. A to je rodinný kombík s 550 koňmi. Vedle toho Temerario se stabilně dostupnými 800 koňmi jako prťavé kupé s podstatně vyšší hmotností nezní jako taková výhra, co říkáte? Takové auto nikdy nemělo vážit tolik, nikdy...
Lamborghini Temerario má vážit suchých 1 690 kg, přičemž paket Alleggerita prý hmotnost snižuje o 25 kil. Když ovšem Britové vzali osmiválcový hybridní sporťák na váhu, ta vykázala šílených 1 905 kg, a to bez řidiče či čehokoli dalšího krom elementárních náplní. Foto: Lamborghini
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- AI videa se vymkla z rukou, fiktivní renovace fiktivně objevených vzácných aut matou i znalé
před hodinou
- Otylé nové Lambo se chlubí extrémní akcelerací, realitu ale zastírá trikem. Na okruhu dostává kouř od 22 aut i za poloviční cenu
včera
- Kvůli této nehodě Číňanům došla trpělivost s největším nesmyslem moderních aut, zákaz byl nevyhnutelný
6.2.2026
Nejčtenější články
- Zatčený pilot F1, který dával na odiv svůj drahý životní styl, pořád „sedí”. Advokát teď konečně řekl, o co tu jde
10.1.2026
- Brutální americký silniční Tank se ukázal v novém, v drsném hávu skrývá hromadu luxusu i 1000koňový motor
10.1.2026
- SUV ovládla Evropu, jejich zkáza musí být na dohled. Absolutní lídři prodejů jsou ostatně z jiného těsta
10.1.2026
- Zpackaná nová Honda Prelude je nepřekvapivě propadák, dealeři z pokusů o přirážky přešli rovnou ke slevám
10.1.2026
- GM právě odepsal 158 miliard kvůli své nesmyslné sázce na elektrická auta. Ale budoucnost je už roky jasná, ne?
11.1.2026
Živá témata na fóru
- BMW Divize 02.08. 13:24 - pavproch
- Rychlodotazy 02.08. 13:06 - pavproch
- Onboard videa 02.08. 12:40 - petr_riha
- Mobilní aplikace pro majitele motorových vozidel 02.07. 20:21 - Nick N.
- Detektory policejních radarů 02.07. 13:58 - pavproch
- Politický koutek 02.06. 15:38 - pavproch
- VZKAZY 02.06. 15:21 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 02.06. 14:43 - mlunovozík