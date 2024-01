Testy dojezdu Cybertrucku končí fiaskem. Delší výlet znamenal 27hodinou cestu s 11 dobíjeními, ani s nákladem to autu nejde před 3 hodinami | Petr Prokopec

První majitelé dlouho očekávaného pick-upu přichází s daty, která jen stěží přinutí ostatní o tomto voze přemýšlet. Vysoká hmotnost vozu a jeho horší aerodynamika si s elektrickým pohonem nikdy netykaly. A nezdá se, že by se chystaly k opaku.

Na Teslu Cybertruck zatím neprší mnoho chvály, místo toho se k ní i řada fanoušků značky vyjadřuje značně kriticky. Jedním z důvodů, proč se tak děje, je dojezd. Ten se měl původně vyšplhat až na 800 kilometrů, ovšem nakonec na tuto porci nedosáhnete ani ve chvíli, kdy pomalu polovinu korby zaplníteexterním paketem baterií. Za ten je navíc třeba připlácet, přičemž automobilka dosud nevysvětlila, jakým způsobem bude zhruba 350 kilo těžký „batoh“ chlazen, vyjímán a podobně.

Tzv. Range Extender ale nyní ponechme stranou, ostatně aktuálně jím žádný z vyrobených kousků nedisponuje. Soustředit se místo toho budeme na samotný dojezd pick-upu, nikoli však na ten udávaný, nýbrž reálný. Shledáván je totiž jako opravdu tragický, zvláště pokud za Cybertruck něco připojíte. Přívěs dle automobilky může vážit až 4 990 kg, což není málo. Nicméně jak jeden z majitelů zjistil, na zkrácení dojezdu na pouhý zlomek dříve slibovaného stačí daleko menší zátěž.

Ben stojící za společností VoyageATX, dle které pojmenoval i svůj kanál na YouTube, totiž za Cybertruck připojil podval s naloženou Teslou Model Y. Tato kombinace váží zhruba tři tuny, přičemž kromě něj se pick-up musel vypořádat také s dvoučlennou posádkou a kamerovým vybavením. V žádném případě však nebyla ani dorovnána, natož pak překročena továrnou udávaná kapacita. A rozhodně se nejelo zběsilou rychlostí souprava se pohybovala maximálně 105 km/h.

Něco takového lze asi jen stěží považovat za extrém, stejně jako nelze majiteli vyčítat, že během tažení nezatáhl kryt nad korbou. Pokud by tak učinil, měl by značně omezen výhled vzad, což při tažení přívěsu zkrátka nechcete. Tento krok ale pochopitelně zhoršil aerodynamický koeficient pick-upu, který je již standardně vůbec nejhorší ze všech Tesel. Špatný výsledek na sebe při těchto podmínkách nenechal dlouho čekat, na ujetí 177 km vůz spotřeboval 83 kWh energie.

Cybertruck přitom disponuje paketem o kapacitě 123 kWh, načež lze jednoduchou trojčlenkou dospět k celkovému dojezdu 262 km. To rozhodně není údaj, kterým by se Tesla mohla chlubit. Navíc může být i hůř, neboť půlku cesty z Austinu k 88,5 kilometru vzdálenému Superchargeru zvládl pick-up při spotřebě 37 kWh, zatímco při návratu již jeho konzumace vystoupala na 46 kWh. Pokud by přitom takový byl celkový průměr, dojezd soupravy by klesl jen na 237 km.

I to ale ve finále může být považováno za dobrý výsledek. Další z majitelů pick-upu Dennis Wang totiž spolu s kamarádem vyrazil na 2 156 km dlouhý výlet z Austinu v Texasu do kalifornského národního parku Joshua Tree. Bez přívěsu. Přesto po cestě museli 12krát zastavit kvůli dobíjení, což čas potřebný k ujetí oné vzdálenosti navýšilo až na 27 hodin. V průměru totiž na jednotlivé úseky mezi Superchargery vychází jen nějakých 180 km, protože - zcela logicky - není možné využívat rozumně kapacitu baterie ze 100 do 0 procent, kolikrát je obtížné se vejít i do optimálního rozmezí 80-20.

Dennis navíc poukazuje na velikost vozu, se kterou většina dobíjecích stanic nepočítá. V některých případech tak vlastně nemusíte dočerpat žádnou energii a místo toho hledat jinou lokalitu. To ovšem může být problém, neboť jak youtuber dodal, během cesty párkrát došlo ke zčernání obrazovky multimédií. Přesto je však pick-upem nadšený a uvádí, že „kvalita výroby je v případě Tesly jednou z nejlepších“. Dost by nás tak zajímalo, čím si rovná měřítka - Trabantem?

Stále více se tak potvrzuje, že Cybertruck je nedotažený produkt a Tesla má před sebou ještě moře práce, aby dokázala uspokojit i náročnější publikum než jen své nejvěrnější fanoušky, kteří jsou jí zjevně ochotni odpustit skoro cokoli. Možná i proto se s masovější výrobou počítá až v roce 2025. Nicméně i poté zřejmě bude třeba počítat s horším dojezdem, fyzikální zákony totiž ani Tesla se svým těžkým a neforemným pick-upem nedokáže obelstít.

Na Cybertruck se čekalo opravdu dlouho. Automobilka původně mluvila o dojezdu až 800 km, nicméně aktuálně nemusíte na jedno nabití zvládnout ani třetinu této porce. Tedy pokud se vám vůbec povede baterie dobít. Foto: Tesla

