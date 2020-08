Těžké časy už asi stihly i sběratele, auta za desítky milionů mohou v aukci koupit na leasing před 2 hodinami | Petr Miler

Financování auta nějakou formou splátek je u obyčejných lidí normální, protože kdo dnes čeká, až našetří statisíce na nový vůz. U lidí kupujících auta za desítky milionů by to člověk neočekával, ale jak vidno...

Strana, pardon hnutí českého premiéra by se mohlo přejmenovat na „Ano, líp už bylo”, protože tak to zkrátka nějakou chvíli bude. Svět se kvůli jistému ekonomickému útlumu způsobenému pandemií koronaviru nezboří a hlady jistě nezemřeme, je ale nade vší pochybnost, že naprostá většina z nás se nějakou chvíli bude mít hůře než dosud. Obrovské výpadky ve vytvořeném produktu největších světových ekonomik nelze jednoduše „zaplácnout” či zapomenout a některé dlouhodobé dopady, jako například omezení cestovního ruchu, budeme pociťovat ještě nějaký čas.

Přesto většině lidí zůstane většina peněz a ti bohatší z nás obvykle zdaleka nezchudnou. I tací se ale budou muset uskromnit, často třeba jen proto, že nebude společensky přijatelné na jednu stranu propouštět zaměstnance a na druhou si pořizovat třeba sběratelské Ferrari - i když by na něj měli. Omezení zájmu o taková auta tak hlásí také aukční firmy a jedna z nich, Gooding & Company, se nyní rozhodla ve spolupráci s jednou leasingovou společností k vcelku bezprecedentnímu kroku. Auta za desítky milionů rovnou nabízí v online dražbě s možností postupného splácení.

Jakkoli to zní bizarně, nebyla to ani dosud neobvyklá praktika - proč vázat příliš mnoho kapitálu, který možná máte, v autě, jež roste na ceně a úroky z případného úvěru pokryje samo. A vy můžete své miliony dolarů investovat jinde a efektivněji. Přesto je pozoruhodné, když aukční firma zkouší přitáhnout zájem explicitním nabízením takové možnosti ještě před začátkem dražení.

Mezi 3. a 7. srpnem, tedy již od zítra, se tak na internetu strhne boj o vozy jako Ferrari 275 GTB, F40, F50 a Enzo, Bugatti Type 57 Cabriolet nebo Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. To jsou jedny z nejcennějších vozů historie, přesto je můžete mít „na lízačku” jako ojetou Fabii. Jen první i pozdější splátky jsou poněkud vyšší.

Nejcennějším kouskem v nabídce je tu Ferrari 275 GTB Long Nose z roku 1966, na které vám stačí mrzkých 33 095 dolarů měsíčně po dobu 5 let a platba 650 tisíc dolarů předem. To je 738 tisíc za měsíc a 14,5 milionu předem, kdyby vám to přišlo jako prima sumy. Je-li to moc, k dispozici je rovněž Ferrari Enzo z roku 2003. Tady stačí v přepočtu 11,6 milionu předem a 573 tisíc měsíčně.

Pořád příliš? Pak byste neměli koukat po modelu F50, protože na něj je třeba úplně to samé, ale pozor, slavná F40 je k dispozici citelně výhodněji. Stačí 6,7 milionu předem a 321 tisíc měsíčně po dobu pěti let, jako bychom viděli mrkat Horsta Fuchse. Bugatti Type 57 Cabriolet z roku 1938 a Mercedes 300 SL Gullwing z roku 1955 jsou už skoro pojízdné láce, na druhý jmenovaný stačí 304 tisíc za měsíc, samozřejmě na 5 let, a 6,2 milionu předem. Na první jen o málo více.

Berte to samozřejmě všechno s nadsázkou, je to pořád trochu jiný svět. Asi by nám přišlo nemístné spíše platit taková auta z peněz, které si půjčujeme, než cokoli jiného. Ale možná nemáme tu správnou schopnost vžít se do kůže někoho s miliardami na účtech.

Firma Gooding & Company začala sběratelská auta nabízet v aukci přímo s možností leasingu, z pohledu běžného člověka je to ale nečiní o nic dostupnějšími. Foto: Gooding & Company

