To nejhorší nakonec? Film Ferrari je zatím totální propadák, nezvládá si vydělat ani na náklady před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Neon/STX International, tiskové materiály

Přes obecně poutavé téma a vyhlášeného režiséra na něj od počátku hledíme s rozpaky. A zjevně nejsme sami. Film Ferrari může být smutnou tečkou za jinak úchvatnou kariérou Michaela Manna, problémem je jeho ztvárnění i načasování nasazení do kin.

Může to znít neuvěřitelně, film Rivalové pojednávající o legendárním souboji Jamese Hunta s Nikim Laudou ale měl premiéru už v roce 2013. Tehdy si z pokladen kin odnesl takřka 100 milionů dolarů (cca 2,24 mld. Kč), tedy téměř trojnásobek svého rozpočtu. Šest let na to se Hollywood k automobilové tématice vrátil, a to s filmem Le Mans '66, jenž mapuje bitvu Fordu a Ferrari. A po tržbách 225 mil. USD (5,05 mld. Kč) se při rozpočtu 97,6 mil. USD (2,19 mld. Kč) šampaňské otevíralo znovu.

Loni došlo na další ponoření do podobné řeky, když režisér Michael Mann vyrukoval s filmem Ferrari. Ten připravoval již od roku 2000, kdy nabízený rozpočet 40 milionů dolarů (898,44 mil. Kč) považoval za nedostatečný. Jeho jméno pak u projektu zůstávalo přilepené po celou dobu, měnili se však protagonisté, kteří měli ztvárnit Enza Ferrariho. Po Christianu Baleovi totiž otěže převzal Hugh Jackman, ovšem i ten nakonec vycouval. Nakonec se tedy role Il Commendatoreho ujal Adam Driver, který sice hrát umí, davy do kin ale pořád nalákat nezvládá.

Rozpočet snímku se mezitím vyšplhal na 95 až 110 mil. USD (2,13 až 2,47 mld. Kč), přičemž reklamní kampaň byla hlavně v posledních týdnech docela masivní. Na její zúročení ovšem nedošlo, místo toho zde máme pořádný propadák. Po dvou týdnech v mezinárodní distribuci má totiž Ferrari podle dat Box Office Mojo na kontě tržby jen 23 312 885 USD (523,63 mil. Kč) a rychle vyklízí pozice. Po nadcházejícím víkendu tak zřejmě vypadne z americké top 10, neboť trvalka se z něj i přes relativně pozitivní kritiku nestane. Samotní diváci totiž ze snímku příliš nadšení nejsou.

Proč tomu tak je? Pokud jste snímek ještě neviděli, následující řádky raději nečtěte, odkrývají část zápletky. Obecně vzato je Ferrari spíše rodinným dramatem točícím se okolo nemanželského syna než závodním filmem. Což je s ohledem na jeho název a s ním spojená očekávání publika již samo o sobě problém. Hudba či kamera vás pak sice zvládají vtáhnout do děje, ten je však spíše odtažitý. I když tak výkony herců oceníte, chybí tu jisté odlehčení jako u Rivalů či Le Mans '66.

Asi největší chybou tvůrců je však volba vánočního slotu. Závěr roku sice patří rodinným filmům, jde však spíše o komedie, animáky či komiksy. Nikoli o dramata. Proto třeba druhý Aquaman má na kontě již 336 511 903 USD (7,55 mld. Kč) a takový Wonka se dokonce blíží půl miliardě dolarů (11,23 mld. Kč). Smutné je to hlavně v případě Manna, jemuž bude za pár týdnů jednaosmdesát. A protože své projekty vždy chystá dlouho, žádný další film asi již nenatočí. V takovouto rozlučku jistě nedoufal, ale život je holt někdy krutý.

Snímek o zakladateli italské automobilky chystal Michael Mann již od roku 2000. Nakonec se z něj klube největší komerční propadák v kariéře tohoto režiséra. To nejhorší nakonec? Skoro to tak vypadá. Foto: Neon/STX International, tiskové materiály

Zdroje: Box Office Mojo, Movieweb

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.