To nevymyslíte. Operátor, který zakazuje lidem dobíjení elektrických aut kvůli přetížení sítě, si koupil 1 042 elektromobilů včera | Petr Miler

/ Foto: Stedin, tiskové materiály

Je to kázání vody a pití vína? Je to dogmatické rozhodování za každou cenu? Anebo je to prachsprostá tupost a absence elementární schopnosti strategicky jednat s vědomím širších dopadů vlastních kroků? Těžko říct, smysl to nedává žádný.

Jakožto člověku trávícímu asi polovinu života v Nizozemsku mi toto jméno zdomácnělo, běžnému Čechovi ale slovo „Stedin” asi neřekne vůbec nic. Pokud ovšem máte dobrou paměť a čtete naše články, může vám být povědomé. Jde o označení státem vlastněného operátora elektrické sítě, který má v zemi tulipánů starosti na hlavně oblast zvanou Randstad. A právě on má v poslední dobou velké problémy se zajištěním jejího fungování.

Řeč na to přišla opravdu už několikrát. Když se začalo mluvit o nuceném vypnutí dobíjení elektromobilů ve špičkách, stál za tím Stedin. Když v Utrechtu začali přijímat další opatření vedoucí k omezení nabíjení aut ve městě, iniciativa přišla právě od Stedinu. A když firmy v Randstadu začaly dostávat výhružné dopisy kvůli možnému placení za škody způsobené blackouty iniciované „nadměrným dobíjením” elektromobilů, byly znovu od Stedinu.

Co byste v takové situaci očekávali od podobné firmy? Že sama půjde příkladem, přestane elektrická auta používat, uleví vlastní síti a dá lidem i firmám signál, jak situaci pomoci? Ale jděte, to by bylo příliš rozumné. Stedin udělal pravý opak a nyní se dokonce chlubí tím, kolik si už koupil elektrických aut, která používá k zajištění své vlastní činnosti. To nevymyslíte.

Informuje o tom sama firma, upřesňuje to místní Aftersales Magazine. Stedin v popsané situaci skutečně hrdě oznámil, že se zbavil posledního osobního vozu se spalovacím motorem a dál používá už jen elektromobily. Jde přesně o 1 042 osobáků, což znamená jeden z největších elektrických autoparků v celém Randstadu. Firma má celkově okolo 2 000 vozů, zbytek ale tvoří dodávky, off-roady a další servisní automobily charakterizované jako užitkové, které jsou poháněné převážně naftovými motory. Takže i když nepůjde proud, Stedinu bude pořád schopen situaci řešit.

I tak ale uvádí, že 20 procent užitkových aut je už též elektrických. Mohou tedy jezdit pouze v případě, že se nabijí před 16. hodinou nebo po 21. hodině, protože v mezičase lidem v oblasti Stedin vypíná nabíjecí stanice? Anebo je sám sobě nevypíná? Kdo ví. Bez ohledu na tento „detail” je to vskutku tragikomická situace. Nebo máte lepší označení pro dění, kdy firma mající odpovědnost za elektrickou síť a peskuje kdekoho zejména kvůli elektromobilům, aby ji nepřetěžovali, se sama hrdě hlásí k tomu, že provozuje stále víc takových aut? V případě osobáků dokonce už jen ta?

Elektřina není, ale není pro vás. Operátor sítě, která je mj. těmito auty významně přetěžována, se sám chlubí novými nákupy elektromobilů, dnes představují už 100 procent jeho firemních osobáků. Foto: Stedin, tiskové materiály

Zdroje: Stedin, Aftersales Magazine

Petr Miler

