To už dnes ani prestižní evropské automobilky neumí nabídnout lákavé auto? Na novinkách devastují vše, včetně designu 11.7.2025 | Petr Miler

/ Foto: Bentley

Nedokážeme si představit, že by se na tohle auto někdo podíval a řekl: „Krásné, nápadité a osobité. Beru!” Jeho vzhled lze tak nanejvýš akceptovat, navíc nejde o žádnou výjimku, spíš další potvrzení stále stejného pravidla: Slavné evropské automobilky už neumí udělat opravdu atraktivní nový vůz.

Možná se nepohybuji v těch správných kruzích, ale novější Bentley potkávám na silnicích jen zřídka. A když už se to stane, obvykle se kolem mě jen mihne při jízdě po dálnici nebo okresce. Tento týden se ke mně ale začal pomalu přibližovat současný Bentley Continental GT, když jsem šel po ulici. A už zdálky bylo každému jasné, že se blíží něco mimořádného.

Černě lakovaný vůz s výraznými koly a magicky působícími světly dělal na okolí dojem jako mimořádně noblesní stroj. Při pohledu na něj i reakce okolí jsem si říkal, že automobilka sice nesmyslně zanevřela na motory W12 i ryzí osmiválce, s hybridním pohonem ale svým novinkám veškeré kouzlo nesebrala. Takový krok si zjevně ještě nechala v zásobě.

Byla to opravdu jen shoda náhod, uplynul ale další den nebo dva a Bentley vytáhlo nový koncept EXP15. Tedy obraz své elektrické budoucnosti, o kterém lze v rychlosti říci jediné: Tohle auto už nemá nic. Technický aspekt je jasný, zejména bohatí lidé elektromobily nechtějí a Britové preferencí tohoto pohonu míří vědomě mimo terč. Vsadili tedy na kontroverzní a problematickou technickou podstatu, jistě by to ale mnozí snadno přehlédli, kdyby tohle auto bylo hezké nebo jinak atraktivní. Ale není, autu opravdu nezůstalo nic, co by stálo za řeč.

Jasně, je to koncept, takže nic takového automobilka prodávat nebude, ale sakra, nemá koncept být tím oslnivě krásným autem, které se nemůže dostat ve stejné podobě do výroby kvůli limitům z hlediska konstrukce i praktické využitelnosti? Neměl by to přece být vůz, který je neatraktivní, protože se stejně nebude vyrábět, a sériové provedení se nějak vylepší, aby si ho aspoň někdo koupil. Právě tak ale EXP působí a popravdě ani nečekám, že se jej někdo bude snažit podstatně vylepšit - žijeme v éře jakéhosi automobilového sebemrskačství a takto pojatý vůz do ní dokonale zapadá.

Hlavním problémem novinky Bentley je nejen to, že nepůsobí atraktivně, nepůsobí ani jako Bentley. Ať už se na tohle auto podívám z jakéhokoli úhlu, vypadá jako napodobenina, která dostala „ta správná” loga, aby dělala lepší dojem. Nahraďte je znaky v podstatě čehokoli, klidně i Aurusu, BMW nebo Hongqi, a nikdo se nebude ničemu divit. Hezké Hongqi, že? Když se ke mně blížil onen černý Continental GT za hřmění jeho motoru, všichni moc dobře věděli, co to k ním z dáli jede, ostatně loga nikdo v tu chvíli ani nemohl vidět. A malé děti, které to netušily, se hned ptaly, co za auto to budí takové pozdvižení. EXP 15 nemá nejmenší šanci takový dojem dělat, nic na tomto autě nekřičí do světa: „Bentley!”

Uvážíme-li, že britská značka EXP 15 prezentuje jako první vůz kompletně vyvinutý v jejím nově otevřeném designovém studiu, máme se asi na co těšit. A sám se musím ptát, proč dnes musí slavné evropské automobilky devastovat u svých novinek úplně všechno. Je to v podstatě to samé jako u námi nedávno testovaného Porsche Macan Electric - být jen elektrické, bylo by to s ním složité, ale možná by to nebylo tak odrazující. Ale ono je také nehezké, je nekvalitní, působí tuctově, nevýjimečně a ještě je drahé. Koho má takový mix vlastností zaujmout?

Opravdu nechápu, proč to tak musí být, mělo by to přece být právě naopak. Pokud automobilka vsadí na kontroverzní a mnoha zákazníky odmítaný pohon, měla by nabídnout o to víc ve všech ostatních ohledech. Měla by stvořit krásné, výjimečně kvalitní, opravdu jedinečně působící auto, aby zakryla onen prvotní problém. Jedna firma za druhou ale dnes dělají opak, což onen prvotní problém naopak zviditelňuje a spojuje s ním negativa, která mu ani nemusí být vlastní. Až „elektrická revoluce” selže, což se s největší pravděpodobností stane tak jako tak, automobilky nemohou z tohoto selhání vinit nikoho jiného než sebe - s elektrickými auty spojují zoufalou image, která by jejich prodeje posílala ke dnu, i kdyby fakticky mnohem přesvědčivější, než dnes jsou.

Nakonec ale nejde jen o elektromobily, ani takhle jednoduché to není. Schválně si sami odpovězte na otázku, kdy naposledy jste byli svědky premiéry alespoň trochu dostupného nového auta, které ve vás vyvolá bezbřehou touhu ho vlastnit pro cokoli, čím je? Corvette ZR1, že? Tak znovu... Vše nasvědčuje tomu, ze ani slavné evropské automobilky už neumí udělat opravdu atraktivní nový vůz. Pokud to neumí ani Porsche nebo Bentley, kdo jiný by měl?

Tohle má být nové Bentley? Navíc elektrické? Jak pravil kolega: Skoro se zdá, že Britové chtějí svou klientelu odradit od koupě elektrických aut ještě dřív, než nějaké nabídnou. Foto: Bentley

Petr Miler

