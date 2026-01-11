Tohle je Auto roku 2026. Návrat automobilové branže k normálu zjevně vyžaduje nejméně ještě jednu věc
Petr MilerNovináři by teoreticky mohli být mezi těmi prvními, kteří budou vnímat měnící se nálady ve společnosti, to by ale museli být schopní vystrčit hlavu ze svých bublin a vnímat dění kolem sebe. Čest výjimkám, mezi lidmi volícími COTY jich ale zjevně mnoho není.
Připusťme, že automobilová žurnalistika (a neděláme si iluze o jakékoli jiné) byla vždy plná politikaření, klientelismu, kamarádíčkování, zákulisních tlaků či autocenzury - iluze, že někdo jako Jeremy Clarkson je typický novinář, je je. rozšířeným klišé. Realita je přesně opačná - typický novinář by chtěl být jako Jeremy Clarkson a kolikrát si při diskuzích s některými připadáte, že k tomu nemají daleko, to ale jen do chvíle, než zjistíte, co píší. Osobně jsou kritičtí, trefní, někdy vtipní, když ale dostanou do ruky papír, zatáhnou ocas a píší, co se čeká, co se má, co někdo jiný žádá.
To jsme nikdy dělat nechtěli, a tak to ani neděláme, současně jsme ale dlouho respektovali pozici hromady kolegů, kteří to prostě nemají snadné. V automobilovém byznysu se točíme dekády a není to milé prostředí, nikdy nebylo. Jde tu o prachy, jde tu o úspěch a neúspěch, jde tu o kariéry těch, kteří dělají chyby, ale nepřejí si je dávat na odiv. A ve snaze zachránit si kůži často jdou přes mrtvoly. To, jakým tlakům - přímo či přes vedení redakcí - jsou novináři vystaveni, je někdy až brutální. A tak není zase tak těžké chápat, že si mezi pravdou a zaplacenou splátkou hypotéky vyberou to druhé a píší... No, často jsou to vážně nesmysly a skoro opak toho, co vám řeknou z očí do očí, co si skutečně myslí.
Není to nové, vážně ne, dosáhlo to ale míry, která je stěží akceptovatelná. A točí se to, jako v posledních letech skoro vždy všechno, okolo elektrických aut. Ještě se v historii automobilového světa nestalo, aby průmysl s takovou vervou tlačil ne jako jedno z řady, ale jako jediné řešení něco, co si výslovně nepřeje a zjevně nekupuje většina spotřebitelů, u nás dokonce skoro nikdo. Průmysl měl sám včas seznat, že cválá na mrtvém koni a sesednout, místo toho se ale rozhodl na něm dojet do cíle stůj co stůj. A média používá jako cestu k tomu.
Znovu to označme za nepřekvapivé a nenové, problém je v tom, kolik novinářů je najednou ochotno obracet realitu i v tomto případě. Chápeme nějakou míru diplomacie, shovívavosti, smířlivosti apod., tady ale najednou naprostá většina novinářů kope za věci, které skoro nikdo nekupuje. V Česku dělají elektromobily asi 5 procent prodejů, z čehož velká část bude tak či onak uměle vytvořená. A média přesto hrají roky hru na to, že tohle je to pravé ořechové? Dělají hlupáky z lidí i sama ze sebe.
Vidět je to i na výsledcích volby evropského Auta roku (COTY), kde už dávno není možné vyhrát s něčím jiným než s elektrickým autem. Znovu, i do tohoto vždy mluvila „politika”, pořád se ale dost často stávalo, že vyhrál vůz, který byl buď technickým průlomem bez ohledu na cenu, nebo představoval mimořádnou hodnotu za peníze coby masový stroj. Letos vyhrál Mercedes CLA před Škodou Elroq a Kiou EV4. Tomu se snad dá jen smát, však ani nešlo o arychlo ušitou verzi se spalovacím motorem, ale ryzí elektromobil, hybrid do prodeje teprve dorazí.
Kdyby před léty získala tento titul Tesla Model S jako něco skutečně přelomového, nedivili bychom se. Kdyby jej pak získal Tesla Model 3 jako přiblížení téhož masám, nedivili bychom se. Ale nic takového se nestalo, ani jedna nevyhrála a Model Y se dokonce ani neumístil mezi finalisty. A teď má vyhrávat cokoli elektrického, co často sotva, pokud vůbec, replikuje to, co Tesla dělá 10 a víc let? Je to směšné. A směšné to bylo i loni, předloni, opravdu to nelze brát vážně.
CLA se snaží, ale je to ve výsledku další ošklivý a drahý nothingburger. A Elroq? Proboha, to je zkrácený a ošizený Enyaq, který byl nezajímavý už před mnoha léty jako klon nezajímavých Volkswagenů ID. Tohle není volba nejlepšího čehokoli, to je okatá agitace za to, co si přeje někdo jiný. A zákazník to není.
Svět se očividně vrací do normálnějších kolejí, automobilovým novinářům to ale vesměs uniká, protože kontakt s realitou života lidí, pro které vlastně pracují, dávno ztratili. A volbou výše zmíněného na začátku roku 2026 jen ukazují, jak daleko v tomto procesu zašli. Návrat automobilové branže k normálu tak zjevně vyžaduje nejméně ještě jednu věc - řádnou katarzi většiny novinářské obce. Třeba letos bude ten rok, třeba...
Výsledky finále ankety Auto roku 2026 v Evropě (COTY)
1. Mercedes CLA - 320 bodů
2. Škoda Elroq - 220 bodů
3. Kia EV4 - 208 bodů
4. Citroën C5 Aircross - 207 bodů
5. Fiat Grande Panda - 200 bodů
6. Dacia Bigster - 170 bodů
7. Renault 4 - 150 bodů
Z původního výběru kandidátů vzešel seznam finalistů a z něj vítěz. Mercedes CLA? Vážně? Foto: Car of the Year, tiskové materiály
Tak to je on, automobilového světa roku 2026 šampion. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Car of the Year
