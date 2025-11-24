Tohle je nejdražší nové auto světa, jaké se kdy prodalo v aukci, jeho autor si teď možná rve vlasy z hlavy
Petr ProkopecPtát se, proč by se měl čertit, když stvořil něco tak výjimečného a okamžitě ceněného? Protože to nenapadlo přímo jeho, a tak ani veškerý výnos z prodeje fantastického GMA S1 LM neskončí za prsty jeho automobilky, jakkoli tratit na autě jistě nebude.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Tohle je nejdražší nové auto světa, jaké se kdy prodalo v aukci, jeho autor si teď možná rve vlasy z hlavy
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Ptát se, proč by se měl čertit, když stvořil něco tak výjimečného a okamžitě ceněného? Protože to nenapadlo přímo jeho, a tak ani veškerý výnos z prodeje fantastického GMA S1 LM neskončí za prsty jeho automobilky, jakkoli tratit na autě jistě nebude.
Během uplynulého víkendu šampionát Formule 1 zavítal do města hříchu, tedy do Las Vegas. Jakkoli se přitom zpočátku zdálo, že Lando Norris udělal na tomto místě další důležitý krok k zisku svého prvního mistrovského titulu, následné dění obrátilo vývoj úplně opačným směrem. Po závodě se totiž ukázalo, že kluzné desky obou monopostů této stáje byly opotřebované víc, než je povoleno, což může mít zajímavé pozadí. Norris i jeho týmový kolega Oscar Piastri se tak nedočkali přívalu bodů, nýbrž diskvalifikace a čisté nuly, načež se šampionem i nadále může stát Max Verstappen. Ten nyní dokonce vyrovnal Piastiho bodový zisk za celou sezónu, ačkoli na něj ještě v létě ztrácel 104 bodů.
Je tak velmi pravděpodobné, že poslední dva letošní závody, kdy součástí toho v Kataru bude i kratší sprint, tak budou sledovat i lidé, kteří se o F1 zajímají jen zběžně či vůbec. Pro Liberty Media, která šampionát vlastní, tak byl trest pro McLaren vlastně požehnáním, jakkoli spekulace o nějakém komplotu nemají opodstatnění - to by se McLaren sakrat bránil. A pokud se bude rozhodovat až během úplného finále v Abú Zabí, pak u obrazovek bude sedět značná část planety. Přičemž máme pocit, že půjde hlavně o souboj mezi Norrisem a Verstappenem, jakkoli Piastri pořád není ze hry.
Nechme ale nyní stranou, co bude, a raději se zabývejme tím, co se v Las Vegas odehrálo mimo popsané dění. Součástí víkendového programu byla i prestižní aukce společnosti RM Sotheby's, do které zamířil také supersport S1 LM. Za tím stojí Gordon Murray, autor legendárního McLarenu F1, který svou nejnovější kreací vyseknul poklonu svému nejznámějšímu dílu a stvořil jeho moderní obdobu. Čekalo se, že půjde o hodně drahé zboží, realita ale nakonec předčila očekávání. Boháči z celého světa se ve Vegas o jeden z exemplářů z pouhé pětikusové edice doslova poprali. A její výsledek přepsal veškeré historické tabulky.
S1 LM tedy nakonec změnil majitele za 20,63 milionu dolarů, to znamená skoro 434 milionů korun. Rázem zde tak máme vůbec nejdražší nový vůz prodaný na aukci, z obrovského výdělku se ale nebude radovat přímo Murray, který si může rvát vlasy z hlavy. Ten byl totiž původně osloven jedním movitým zákazníkem, kterému neřekl ne, nechtěl ale riskovat, a tak jej přiměl si u něj objednal pětikusovou edici, aby se firmě obchod vyplatil. Tratná jistě nebyla, kupec oněch pěti kusů jistě nedal půl miliardy za kus. Nyní je tak tím, kdo na prodeji vydělává. A vzhledem k zájmu projevenému ve Vegas není nemístné dodat, že pokud by prodal tři auta z pěti, může si snadno přijít na víc než miliardu korun. Přitom pochybujeme, že za jeden kus dal víc než 100 milionů, tohle je vážně terno.
Výsledek aukce je ale ve finále dobrou zprávou i pro samotného Murrayho, třebaže se to tak na první pohled nezdá. Nyní ví, že stačí, aby vzal základy svého nového supersportu T.50, a na ně narouboval karoserii inspirovanou McLarenem F1. Jakmile pak u toho bude atmosférický dvanáctiválec a manuální převodovka, tedy komponenty, po kterých je v současné chvíli neskutečný hlad, pak si cenu může v podstatě diktovat. Nejsme tedy jen zvědavi na nového mistra světa F1, ale i to, jak dlouho se S1 LM udrží na trůnu - nemusí to trvat dlouho...
S1 LM je poctou McLarenu F1, přičemž vyroben bude jen v pěti kusech. Ten první si aktuálně někdo koupil za takřka půl miliardy korun, čímž stanovil nový světový aukční rekord pro nová auta. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: RM Sotheby's
Bleskovky
- Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců kusů „vysoké”. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici
včera
- Číňané v Evropě bodují s levným velkým SUV. Lidé mu říkají Range Rover z Temu a není to urážka
22.11.2025
- Porsche chtělo dostat zpackaný nový Cayenne do lepšího světla srovnáním s 918, dosáhlo ale jen maximální trapnosti
21.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- Ogura je sebekritický: „Musím se zlepšit ve všech oblastech“ včera 10:37
- Marc a Alex slavili včera 10:20
- Místo Schleizu bude v ESR North West 200 22.11.2025
- Velká japonská naděje Taiyo Furusato 22.11.2025
- WSBK 2026: O dva stabilní jezdce méně 22.11.2025
Nejnovější články
- První automobilka otevřeně přiznala, že elektrické auto nabídne bez zájmu publika jen kvůli regulacím
před hodinou
- Norové našli geniální řešení jedné z největších bolístek moderních aut, měli by ho nabídnout pro všechna
před 2 hodinami
- Evropě uniká rychlost a míra rozmachu Číňanů v automobilovém světě, úpadek Ruska to ukazuje v plné nahotě
před 4 hodinami
- Tohle je nejdražší nové auto světa, jaké se kdy prodalo v aukci, jeho autor si teď možná rve vlasy z hlavy
před 5 hodinami
- Fiasko McLarenu v Las Vegas smrdí. Co když podváděl celou sezónu? A teď musí jít takto na hranu, aby vše zastřel?
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva