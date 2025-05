Tohle je nový císař ztráty hodnoty, během pouhých 600 ujetých km připravil majitele o 2,64 milionu Kč! včera | Petr Miler

/ Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály

Je to slušná ironie osudu, neboť tohle měl být naopak první vůz tohoto typu, který na ceně bude růst. Realitou je pravý opak. Očekával se prodej za 5 až 6,2 milionu Kč, ve skutečnosti ale tohle Porsche Taycan prodalo za zlomek peněz. A o 2,64 milionu Kč levněji, než stálo jeho prvního kupce.

Není žádným tajemstvím, že Porsche Taycan není zrovna držák hodnoty, píšeme o tom pravidelně. A jsme přesvědčeni, že extrémně rychlý pokles cen aut tohoto typu v čase je jedním z klíčových faktorů současného kolapsu Porsche jako takového.

Taycan není špatné auto. Jeho využitelnost je pravda omezená, ale spoustu lidí by to netrápilo. Ovšem fakt, že si koupíte vůz klidně za 5 až 6 milionů Kč, protože tolik dnes stojí nová Turba s trochou výbavy navíc, a za pár let máte v rukou auto za 1,5 až 2 miliony korun, protože tolik dnes stojí 4 roky stará Turba s nájezdem klidně jen okolo 60 tisíc km, je silná káva i pro ty nejbohatší a nejzatvrzelejší příznivce zuffenhausenské značky. Je to strašně moc peněz za strašně málo ježdění, zdražuje to vlastnictví, zdražuje to leasingy, je to prostě neúnosné. A vrhá to stín i na další elektrické modely, které lidé nekupují z obav z téhož.

Nebýt tohoto faktoru, možná by dnes Porsche byla fit a veselá firma i se svým zeleným programem, ale není. A vyčítat to může jen sama sobě, protože fakt, že naprostá většina elektromobilů bude rychle skoro bezcenná, experti na zůstatkové hodnoty aut varovali už před mnoha lety. Tohle je ale známý příběh, co jej posouvá dál, je prodej Taycanu 4S, který se uskutečnil o víkendu pod taktovkou firmy Broad Arrow Auctions na Concorco d'Eleganza Villa d'Este. A popravdě nevíme, jestli se jeho výsledku smát, nebo propuknout v usedavý pláč.

Sama firma totiž okolo aukce udělala slušné haló. Nevěnovali jsme jí předem velkou pozornost, zahlédli jsme ale avízo hlásající, že tohle bude první Taycan, který majitele nepřipraví o peníze. Je to fakticky tuctová verze 4S z roku 2021, výjimečná je ovšem tím, že se na ní vyřádil americký umělec Richard Phillips a stvořil z ní pojízdné malířské plátno, prý Queen of the Night. Asi jsem barbar, o tomto člověku jsem nikdy neslyšel, ale už fakt, že se s ním Porsche oficiálně spojilo a domluvilo na stvoření tohoto vozu, něco znamená. Vznikl tak moderní Artcar, nikoli první vůz takového ražení, ale dost neobvyklá věc ve spojení s elektromobily.

Tento vůz byl prodán hned v roce 2021 na aukci RM Sotheby's, kde za něj neznámý sběratel zaplatil 200 000 amerických dolarů, tehdejším kursem 166 000 Eur. Dnes to odpovídá 4,1 milionu korun, na Tycan 4S to byla poměrně tučná suma. Uběhly 4 roky, původní kupec se chtěl auta zbavit a letos jej nabídl ve zmíněné aukci Broad Arrow. Potud nic zase tak zajímavého, aukční firma ale dražbu „roztleskávala” s tím, že se auto prodá za 200 až 250 tisíc Eur (5 až 6,2 milionu korun) a majitel na něm tedy vydělá. Hrálo se tedy o 34 až 84 tisíc Eur zisku, to by bylo 850 tisíc až 2,1 milionu Kč k dobru. Za čtyřleté vlastnictví Taycanu, během kterého bylo s autem ujeto 600 km? To zní dobře. Jenže nic takového se nestalo.

V aktuální dražbě evidentně převážil faktor „Taycan” nad faktorem „plátno” a za vůz nikdo nenabídl víc než 69 000 Eur, tedy třetinu očekávané částky. To je asi 1,72 milionu Kč, tedy až skoro o 4,5 milionu pod odhadní sumou a jen o fous vyšší cena než za málo jetý čtyřletý Taycan. Pro majitele to znamená, že na voze prodělal 2,64 milionu a každý ujetý km ho stál 4 400 Kč jen na ztrátě hodnoty. 100 ujetých km za 440 tisíc jen na tom? Per do to do mě, ať je po mně...

Je to tedy pořádná ironie, neboť auto mělo podle Broad Arrow Auctions popřít prokletí Taycanu, ale postaralo se o pravý opak. Tenhle vůz je prostě pro Porsche hořkou pilulkou k polknutí a zdá se, že čím dřív jej vyřadí z nabídky, tím líp udělá.

Ceně vozu jistě neprospělo ani to, že není fakticky pomalovaný, na standardním laku je nanesena fólie s Phillipsovou malbou. Buď jak buď, prvního majitele připravil o spoustu peněz při koupi, při prodeji mu ale nepřihrál ani zdaleka srovnatelnou sumu. Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály

Zdroj: 2021 Porsche Taycan 4S Artcar@Broad Arrow Auctions

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.