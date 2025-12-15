Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km

A nedá se říci, že by první vlastník neudělal všechno pro to, aby mu „kolegové” z řad boháčů trhali ruce. Udělal. A přesto mu je netrhali. Tohle auto vstoupí do dějin jako největší finanční „provar” historie, tedy aspoň do chvíle, než přijde větší.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km

před 7 hodinami | Petr Miler

Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km

/

Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

A nedá se říci, že by první vlastník neudělal všechno pro to, aby mu „kolegové” z řad boháčů trhali ruce. Udělal. A přesto mu je netrhali. Tohle auto vstoupí do dějin jako největší finanční „provar” historie, tedy aspoň do chvíle, než přijde větší.

Ve světě aut se nám v poslední době rozšířil takový... No nechceme říci nešvar, i když vlastně ano. Jen oním nešvarem nejsou auta sama, o kterých dnes bude řeč, ale spíš pokusy jejich výrobců o zacházení s nimi.

Zejména prestižní automobilky, zřejmě inspirovány oblíbenou činností Stephana Winkelmanna v čele Lamborghini, Bugatti a později zase Lamborghini, si oblíbily vytvářet zvláštní modely vyráběné ve velmi limitovaných počtech na základě existujících typů. Na tom samo o sobě není nic špatného, naopak, je to takový návrat k zakázkové karosařině, pomyslnému „haute couture” automobilového světa. Problém je jen v tom, že některé z těchto automobilek ztratily smysl pro realitu, pokud jde o to, kolik si za takové vozy říci. A to zejména ty níže postavené.

Takové Bugatti si může dovolit chtít za podobné vozy klidně stovky milionů, protože její klienti jsou smetánka mezi smetánkou, ale třeba takové Bentley? To přece není až tak prestižní značka. Nic proti ní, je to ale producent aut za jednotky milionů, možná něco přes 10 „mega”. Ale dál? Klienti, kteří kupují vozy za desítky milionů, prostě u Bentley běžně nenakupují. I takové jistě může něco od britské klasiky chytnout za srdce, ale leda vůz, který bude specifický ve své podstatě, ne tím, že to halí do jiného hávu vozy za oněch pár milionů, to prostě nestačí.

Pokud tedy firma s takovým autem nějaké kupce osloví, bude jich vždy nutně velmi omezený počet, což se může projevit i na možnostech později takové auto prodat komukoli jinému. A přesně to poznal kupec vozu na fotkách okolo.

Blíže neupřesněný miliardář sídlící v Monaku si totiž v roce 2021 koupil u Bentley model Bacalar, specialitu vyrobenou v pouhých 12 kusech pro celý svět. Dal za ni bratru 2 miliony dolarů, dnes asi 41,5 milionu Kč a jistě spekuloval na růst hodnoty, ne že ne. S autem 4 roky skoro nejezdil, nechal jej skoro pořád zavřené v garáži a tu a tam jej provětral. Naposledy to bylo do servisu Bentley letos v květnu, kde jej nechal dát znovu do stavu nového vozu s jasný cílem - nabídnout jej v oáze bohatství v Abú Zabí při příležitosti finálového klání mistrovství světa Formule 1. Kdyby o tento vůz stálo několik miliardářů se sklony k automobilové mánii, všichni budou právě tady.

Plán to byl skvělý, ale nevyšel. I když prodejem byla pověřena prestižní aukční firma RM Sotheby's, Bacalar s nájezdem pouhých 1 131 km marně bojoval o větší zájem a prodal se „jen” za 867 865 USD, tedy necelých 18 milionů Kč. Je to samozřejmě pořád hromada peněz, ale tady si někdo koupil jednu z pouhého tuctu specialit pro celý svět v domnění, že mu za ni lidé za pár let budou trhat ruce. Ale netrhají - je těžké zastřít, že Bacalar je jen „přešitý” (byť krásně...) Continental GTC, který koupíte pořád za třetinu sumy, za níž někdo právě pořídil tento konkrétní vůz. Je tak otázkou, jestli aspoň kupec udělal dobrý obchod, možná také ne...

Dodejme, že vůz pojmenovaný po mexické Laguně Bacalar vznikl jako jakási produkční verze konceptu EXP 100 GT, když na základy zmíněného Conti GTC „navěsil” zcela novou karoserii z uhlíkových vláken a hliníku. Auto pochopitelně nemá pevnou střechu, ono tedy nemá žádnou střechu, prostě s ním jde jezdit jen za pěkného počasí, kdy si můžete řádně užít ještě motor 6,0 W12 biturbo s výkonem 659 koní, díky kterému se vůz rozjede až na rychlost, která vás zaručeně vytáhne z kabiny - 322 km/h. A když jsme u kabiny, také ta je plná specifické opulence včetně eliminace zadních sedadel, kde se nachází dodatečný zavazadlový prostor pro příplatkové cestovní brašny Schedoni. Dřevo je mimochodem ze sekvoje, čalounění snoubí kůži a alcantaru.

Tohle auto je prostě „něco”. Ale ne zase tak moc, aby za něj ještě někdo dal přes 40 milionů, to už bylo a je prostě moc. Takto Bentley Bacalar vstoupilo do dějin jako nový král ztráty hodnoty - víc jak 22 milionů Kč dolů, přepočteno na kilometry přesně 20 538 Kč za jeden ujetý km. To je síla, že? Jedna 200kilometrová cesta a víc jak 4,1 milionu korun bylo v trapu...


Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 1 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 01Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 2 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 02Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 3 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 03Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 4 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 04Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 5 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 05Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 6 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 06Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 7 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 07Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 8 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 08Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 9 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 09Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 10 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 10Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 11 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 11Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 12 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 12Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 13 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 13Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 14 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 14Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 15 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 15Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 16 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 16Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 17 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 17Tohle je nový král ztráty hodnoty. Majitel si myslel, že na něm vydělá balík, ve skutečnosti ale prodělal přes 20 tisíc na každém ujetém km - 18 - Bentley Bacalar 2021 prodej 2025 fail 18
Bentley Bacalar je krásné auto, nechápejte nás špatně. Ale za desítky milionů je prostě předražené, prvnímu majiteli tohoto stroje měřítka před pár dny srovnala aukce v Abú Zabí. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: 2021 Bentley Bacalar@RM Sotheby's

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.