Tom Hanks prodal svůj unikátní polský „fiátek", i když ho před pár léty dostal darem od fanoušků

Asi bychom si nedovolili prodat něco, co jsme od někoho dostali jako na míru postavený dar, Tom Hanks byl ale evidentně jiného názoru. Svůj vyšperkovaný Fiat 126p lépe známý jako Maluch tak poslal dál.

Nevděk světem vládne. Asi takové pocity mají teď polští fanoušci herce Toma Hankse. Ti totiž svému idolu v roce 2017 k jeho narozeninám darovali Fiat 126p, do kterého se hollywoodská superhvězda zakoukala během svého pobytu v Budapešti při natáčení snímku Inferno. A jelikož se Hanks u „Maluchu“ také několikrát vyfotil a vše publikoval na svém účtu na Twitteru, lidé v Polsku začali zvesela juchat. Monika Jaškolska nicméně zašla o trochu dále a rozhodla se uspořádat sbírku, díky které by herec nakonec dostal legendární malý hatchback zdarma.

Dané iniciativy se chytil Rafal Sonik, který samotný vůz Jaškolske rovnou daroval. Společnost BB Oldtimer Garage jej pak na vlastní náklady zrenovovala, zatímco firma Carlex Design patřičně vyšňořila interiér, jak stále můžete vidět na dobových tiskových fotografiích. Ani jedna ze stran si za stvoření nejluxusnějšího existujícího Fiatu 126p nevzala ani korunu, respektive ani jeden zlotý. Herec tak mohl své narozeniny oslavit vskutku velkolepě, zvláště když karoserii i vnitřek zdobily plaketky s věnováním „Bílsko-Bělá pro Toma Hankse“.

Výjimečnosti tohoto vozu si nejspíše byl vědom i sám herec, který jej nejspíše považoval spíše za ozdobu garáže než vůz, s nímž by vyřizoval každodenní potřeby. Od roku 2017 s ním totiž najel pouze 483 km. Nedávno jej však nabídnul k prodeji, což polské fanoušky v čele s Jaškolskou muselo opravdu ranit, a to i za situace, kdy veškerý výtěžek půjde na charitu. Přeci jen je třeba dodat, že některé věci, zvláště pak dary, nejsou na prodej. Především pokud to není životně nutné.

Hanks má přitom s majetkem v hodnotě odhadované na 9 miliard korun k žebrácké holi opravdu daleko. Do jisté míry tedy opravdu nechápeme, proč se malého Fiátku rozhodl zbavit - kromě financí jistě nemá problém ani s dostatkem místa na parkování. Jelikož ale za volant opravdu příliš neusedal a jako vizuální objekt jej nejspíše „Maluch“ přestal bavit, nakonec nebylo zbytí. Než však vůz nabídnul k prodeji, nechal na něm v listopadu loňského roku pořádně zapracovat techniky.

I přes relativně nedávnou renovaci má tedy vůz novu baterii a servisem prošel i palivový systém, brzdy a nápravy. Opomenut nebyl ani dvouválcový motor o 0,6litrovém objemu, jenž jako nový produkoval 23 koní. Technici totiž kromě výměny oleje poštelovali karburátor, vyčistili palivovou nádrž a dodali i nový palivový filtr, stejně jako některou kabeláž. Hatchback je tak nyní jistě v ještě lepším stavu, než v jakém jej Hanks před necelými pěti lety přebíral.

S ohledem na toto i slavného majitele tak vlastně nepřekvapí, že se Fiat 126p prodal za neskutečných 83 500 dolarů (cca 2,13 milionu Kč). Jak jsme přitom již zmínili, veškerý výtěžek půjde na charitu, alespoň něco tak polské fanoušky hollywoodského herce může potěšit u srdce. Dá se však předpokládat, že podobnou iniciativu již nikdy nezopakují. Pokud tedy Hanks bude chtít podpořit třeba Ukrajinu, bude již muset stejně jako třeba Leonardo DiCaprio sáhnout do vlastní kapsy.

Nyní již bývalý Hanksův Fiat 126p je opravdovým unikátem, slavný herec jej navíc od polských fanoušků dostal darem k narozeninám. I proto jej neměl prodávat, třebaže výtěžek z prodeje zamířil na charitu. Foto: Carlex Design

