Tomuto BMW se kdysi smáli, prý klaunova bota. Krásné kusy teď stojí miliony, k mání je poslední vyrobený

Jen čas prověří, co v nějakém autě skutečně vězí a tohle BMW je skvělým příkladem. Za svého „života” si mnoho respektu nevydobylo, platilo za podivně stylizovaný stroj se starou technikou. Dnes platí za učiněný Batmobil a poslední „analogovou” pecku od BMW.

Toužíte-li po vzácném BMW a věci jako M1 jsou na vás vzácné až příliš, může vás oslovit nabídka vozů shooting brake z historie BMW. Tedy, nabídka jednoho vozu - modelu Z3 M Coupe, jediného skutečného shooting brake, které BMW kdy vyrábělo. A ať už se o Z3 říká cokoli špatného, vězte, že o M Coupe, jak se tento vůz také jednoduše nazýval, to tak úplně neplatí.

Osobně pamatuji rozpačité obličeje těch, kteří tento vůz na přelomu milénia jako nový spatřili. Vůz dráždil už svým designem, říkalo se mu „clown shoe” - klaunova bota, záměrně rozpláclá obuv dětských bavičů. Nebudeme tvrdit, že tohle označení k designu Z3 M Coupe úplně nesedí, naprosto specifický vzhled plný svalnatých linií ale už svého času dokázal také uhranout. A postupem doby si získává stále více uznání.

I kdyby vás ale ani dnes nebral, technika prostě musí. I ta byla zpočátku zdrojem kontroverzí - první vyrobená auta dostala techniku modelu M3 E36, což znamenalo 321 koní. Ne snad, že by to bylo málo, už v roce 2000 ale na trh přišla nová M3 E46 a Z3 M Coupe najednou působila zastarale. I to se dnes jeví jinak - první vyrobené kusy nemají absolutně žádnou elektroniku krom ABS, nemají ani protiprokluzový systém, natož pak ESP nebo cokoli dalšího. Nemají ani protivný elektronický plyn - je tu jen řidič, plynový pedál s lankem a na jeho konci šest škrtících klapek krmících jeden z legendárních bavorských motorů. Kdo do tohoto auta sedne, protúruje jej a dokáže se nesmát, není fanda aut. Není jej zvlášť dnešní optikou možné nevnímat jako řidičskou nirvánu, jde o stroj ďábelských radostí.

Komu by přece jen technika E36 nevoněla, od roku 2001 se pod kapotou montoval alespoň motor S54B32, tedy řadový šestiválec z pozdějších M3 E46 a Z4 M Coupe, toho času naladěný na 325 koní. Nějaká elektronika už přibyla a ani ovládání motoru nebylo tak přímočaré, přesto - 325 koní na zadních kolech a s manuální převodovkou (něco jako „povinný automat” byla tehdy v Mnichově vulgarita, za kterou se propouštělo) a samosvorným diferenciálem určitě neurazí.

Z3 M Coupe přes všechny své neobvyklosti nebyla jako nové auto zrovna prodejní hit a ceny dostupných ojetin byly i později dlouho dole. Ještě tak dekádu zpět stačily statisíce na sotva jeté kusy v perfektním stavu, tyhle doby jsou ale pryč. Klaunova bota zraje jako víno a bez 1,5 milionu dnes krásný exemplář koupíte jen s velkým štěstím. Ty nejlepší pak stojí přes 2 miliony. Třeba jako stroj, který máme před sebou.

Je to nejen jeden z pozdějších, ale dokonce úplně poslední vyrobený kus Z3 M Coupe. Už díky motoru S54B32 je to vzácné zboží, protože se jich takto vyrobilo údajně jen 269 kusů - 15 z toho bylo šedých a jen 1 měla střešní okno. Je to tedy naprosto unikátní Z3 M Coupe s první registrací až v roce 2003 s najetými 33 tisíci kilometry od novoty. Po celou dobu prý měl špičkovou údržbu a viditelný stav tomu odpovídá. Je prakticky dokonalý, i u Z3 citlivé věci na opotřebení jsou tady v pořádku.

Je to originál mezi originály a třebaže hnědočerný interiér asi nesedne každému, je to výjimečné auto. Podle toho ovšem také stojí - 89 000 euro, tj. cca 2,27 milionu korun, vám už pořídí mezi novými auty leccos. Ovšem poslední vyrobený kus Z3 M Coupe v tomto stavu je rarita svého druhu a pokud toho s ní moc nenajezdíte, bude jen a pouze dražší. Kdybyste snad měli zájem, vůz stojí v nedalekém Norimberku.

Kdysi zdroj přehlížení a výsměchu je dnes magnet hodný obdivu. Toto je dokonce poslední vyrobený kus BMW Z3 M Coupe ve stavu 1A, přijde na více jak 2,2 milionu Kč. Přes 2 miliony ale stojí i méně vzácné a více jeté kusy. Foto: Sportgarage Nürnberg, publikováno se souhlasem

