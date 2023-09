Top Gear nejspíš končí, produkční tým byl rozpuštěn. Moderátor ukázal zjizvenou tvář po loňské nehodě před 3 hodinami | Petr Prokopec

Uběhlo už tři čtvrtě roku od chvíle, kdy došlo k nehodě, která zohavila jeho tvář. Od té doby jej nikdo neviděl, až teď se objevil na veřejnosti. A už to samo o sobě vysvětluje, proč má být s Top Gearem znovu amen.

Loni v prosinci došlo na aerodromu Dunsfold, domovském okruhu Top Gearu, k vážné nehodě, při které se zranil Andrew „Freddie“ Flintoff. Od té doby byly s osobou bývalého kapitána britské kriketové reprezentace i se samotným pořadem spojené spíše jen spekulace. Televize BBC pak na jaře vnesla do celé situace jen trochu jasna, když oznámila, že Top Gear je oficiálně pozastaven. Již v té době se začalo mluvit o definitivním konci pořadu, s tím ale tehdy pořád málokdo seriózně počítal. Koneckonců, pro BBC se po dlouhá léta jednalo o krávu, kterou bylo možné dojit od rána do večera, jen místo mléka dávala zlato.

Časy se nicméně mění a Top Gear už dlouho není v kurzu tak moc jako v době, kdy jej uváděli Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May. To samo o sobě by pořadu vaz nezlomilo, přesto BBC rozjela rozsáhlé šetření, na jehož konci má padnout definitivní rozhodnutí, zda pořad pokračovat bude či nikoli. A dobře to s ním nevypadá.

Vše má spojitost právě s Flintoffovou nehodou. Kriketová legenda se totiž v uplynulých dnech vůbec poprvé od incidentu ukázala na veřejnosti. Na jeho zjizvené tváři je i po tak dlouhé době jasně patrné, že opravdu nešlo o nic zanedbatelného - moderátor havaroval ve tříkolce od Morganu na zledovatělém povrchu ve vysoké rychlosti. Vše navíc umocnila skutečnost, že v danou chvíli neměl helmu. V převráceném voze se tak jeho tvář dostala do kontaktu s povrchem aerodromu, což vyústilo v poškození nervů a hrozivé jizvy, které zatím neodstranilo ani několik plastických operací.

Dle jednoho ze zdrojů blízkých celé věci se Flintoff měl těsně před nehodou zeptat, zda potřebuje helmu, neboť jeho spolujezdec ji měl. Nakolik jde o realitu a nakolik o klep, je otázkou, leccos ale naznačuje už fakt, že celý incident dodnes nekomentoval ani on, ani BBC. To jen potvrzuje informace o tom, že Flintoff měl dostat štědrou kompenzaci v řádu milionů liber za to, že BBC nebude žalovat a detaily neštěstí si nechá pro sebe. Podle dostupných zpráv bylo lékařské zázemí na místě nulové a moderátor musel 45 minut čekat v hrozivých bolestech, než se vůbec dočkal převozu do nemocnice.

Že Top Gear skutečně skončí, naznačují i další zprávy ze zákulisí. Pokračovat v natáčení má být připraven jen Chris Harris, Paddymu McGuinnessovi prý nepřijde správné vrátit se před kamery bez kolegy. Produkční tým pořadu pak měl být v tichosti rozpuštěn, přičemž většina klíčových lidí - třeba editorka Claze Pizey, která show oživila po odchodu Clarksona a spol. - už má novou práci. Jak se tedy zdá, dvě dekády trvající éra je u konce. I kdyby se totiž Top Gear na obrazovky měl vrátit, bude třeba začít skoro od nuly, což se nestane hned. Navíc mají BBC strašit vyšší náklady na pojištění, které by po této nehodě letěly nahoru.

Zmínit můžeme už jen poslední hřebíček do rakve, a sice klesající sledovanost. Zatímco první díl jednatřicáté série při své premiéře přilákal k televizím 6,22 milionu diváků, poslední epizoda třiatřicáté série, která se vysílala pět dní po Flintoffově nehodě, již zaujala jen 3,59 milionu sledujících. To je opravdu velký propad, na který navíc došlo během jediného roku. A jakkoli nejde o úplnou mizérii, čísla z Clarksonovské éry (až okolo 9 milionů diváků jen ve Velké Británii) jsou zkrátka jinde.

Okolnosti nehody Freddieho Flintoffa jsou tragické, hlavně ze strany BBC zjevně došlo na zanedbání bezpečnosti. Bývalý hráč kriketu se tak měl dočkat milionů liber jakožto kompenzace. On sám se zjevně již před kamery nevrátí, rozpuštěn však byl i produkční tým Top Gearu. To značí jediné - konec pořadu, aspoň na nějaký čas. Foto: BBC, tiskové materiály

