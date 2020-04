Totálně zničená Tesla Model 3 pořád jezdí, i v tomto stavu je na prodej před hodinou | Petr Miler

Je třeba obdivovat, že klíčová technika Modelu 3 vydržela i tak těžkou nehodu zjevně bez velké újmy na technice. I když po prodeji mnoha použitelných částí nemá ani sedadla, pořád ji lze osedlat.

Pokud se vám zamlouvá Tesla Model 3, ale ceny začínající daleko za hranicí 1 milionu Kč pro vás nejsou únosné, máme pro vás tip, jak se k ní dostat o poznání levněji. Je třeba se smířit s pár kompromisy, ale nejde o nic, s čím by si zlaté české ručičky neporadily. Autu chybí střecha, obě kapoty, přední blatníky, všechna skla a asi 95 % interiéru, ale jinak se zdá být v perfektním stavu.

Pochopitelně žertujeme, ovšem jen o tom, že by šlo o vůz, který by bylo možné dát jednoduše do pořádku, třebaže i o to se někteří pokouší. Zjevně těžce havarované auto, kterému do současného stavu „pomohlo” i následné odstrojení použitelných dílů, je ale skutečně na prodej nejvyšší nabídce. A co je pozoruhodné, skutečně jezdí.

Vůz se objevil v nabídce webu kanadských příznivců značky a pokud by se vám tvrzení o pojízdnosti tohoto vraku nezdálo, níže na videu jej můžete vidět v akci. Autu sice chybí i sedadla, ale co už, řidič si sedne na jakýsi verpánek a je schopen s autem po některé z městských ulic jezdit, jako by se nechumelilo. A pokud se přece chumelí, pak jde o díly odpadající z vozu už při mírné akceleraci.

Jestliže se ptáte, k čemu takové torzo může být dobré, neboť uvést vůz zpět do bezvadného stavu je ekonomicky nesmyslné, pak nejlepší odpovědí je slovo „projekt”. Základy Modelu 3 mohou docela dobře posloužit elektrifikaci jiného, dnes konvenčního auta, jak občas vídáme.

Přesná cena není známa, navzdory stavu ale auta ale přes nepochybnou slevu nečekejte vyloženě láci - pokud jsou zejména akumulátory v pořádku, vysoké statisíce korun jsou jistotou.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, Model 3 je i v tomto stavu pojízdný. Aje na prodej nejvyšší nabídce

Zdroj: Drive Tesla Canada@Twitter

Petr Miler