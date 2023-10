Totální elektrický propadák Jaguaru už nekupuje skoro nikdo, i ta hrstka lidí s ním ale má přestat jezdit kvůli riziku požáru před 9 hodinami | Petr Prokopec

Tragikomické je, že to není poprvé, auto kvůli riziku vzplanutí už jednou do servisů muselo. Svolávací akce ale u podstatné části aut nedopadla podle plánu, a tak musí do servisů znovu, jinak opět hrozí požár.

Na představení Jaguaru I-Pace, tedy vůbec prvního elektromobilu britské automobilky, došlo již v roce 2018. Následně 4 682 milimetrů dlouhé SUV odstartovalo svou vítěznou šňůru napříč spoustou světových i lokálních anket o auto roku. Značka také proto očekávala, že bude doslova zavalena objednávkami. Nic takového se ovšem nestalo, za první čtyři léta v prodeji měl totiž I-Pace na kontě jen zhruba 45 tisíc registrací. Nebavíme se o jednom trhu, nýbrž o celém světě. S vozem tedy nešlo spojovat úspěch ani s přimhouřenými očima, a to byl navíc „úspěšný” začátek - od té doby je jen hůř.

Z auta je dnes totální propadák, který třeba ve Spojených státech letos oslovil pouhých 330 lidí a řadí se mezi nejhůř prodávaná auta vůbec. Konec smutného příběhu? Ani ne, optikou těchto prodejů je totiž až tristní, že firma povolává 199 aut tohoto typu do servisů kvůli riziku požáru. A radí majitelům, aby s nimi raději přestali jezdit. Tak to je tedy už konec smutného příběhu? Ne, ani tentokrát to není vše.

Automobilka totiž už letos v květnu povolala do servisů I-Pacu kvůli „riziku termálního přetížení”. To je zase orwellovština jako vyšitá, kdo proboha používá takový slovník? Řekla vám někdy manželka, že spálila oběd kvůli „termálnímu přetížení řízku”? Ta auta prostě hoří, nejméně osm z nich se už vzňalo po samovznícení bateriového paketu a za oběť ohni padl i exemplář Wayma v medializovaném případu, který připomíná i hlavní fotka.

Tak či onak je tu říjen a část I-Paců musí znovu do servisů kvůli stejnému problému. U zmíněných 199 aut byl prý nový software instalován s pomocí „nesprávných nástrojů”. Tušíme, že to byly káva koblih, ale to nechme stranou, aktualizace každopádně neproběhla tak, jak proběhnout měla. A riziko požáru je tedy dál ve hře. Dotčeny jsou vozy z celého průběhu výroby, tedy od února 2018 do února 2023. A není to tak, že s novým softwarem bude vše růžové.

Jakmile dojde k aktualizaci, majitele čeká řada omezení. V prvé řadě musí počítat s tím, že baterie půjde po nějakou dobu dobíjet pouze na 75 procent jejich kapacity. I-Pace má baterie o použitelné kapacitě 84,7 kWh, což odpovídá asi 21,7 litrům nafty v nádrži dieselového auta. Takto tedy zbude už jen ekvivalent 16 litrů, což při hmotnosti auta přes 2,13 tuny a výkonu v řádu stovek koní bude znamenat opravdu mizerou použitelnost. Takových 200 až 250 km při velkém sebezapření a využití veškeré dostupné kapacity baterií bude v případě dojezdu maximem.

Aby toho nebylo málo, je třeba i 30 dnů po provedené aktualizaci (!) parkovat s daným elektromobilem mimo jakékoli budovy (!) včetně vlastní garáže. Pokud přitom program během té doby zjistí nějakou anomálii paketu, dojde následně na jeho bezplatné vyměnění. V opačném případě se vše vrátí do normálu a majitelé budou moci parkovat v garáži a dobíjet baterie na 100 procent. Otázkou je, zda se v takovou chvíli budou cítit bezpečně.

Zajímavé je, že i když tu zjevně máme nezanedbatelné riziko, automobilka by byla ráda, kdyby lidé vůz od této chvíle dál nepoužívali a i po „opravě” (jde o pouhou analýzu) měsíc parkovali na ulici, počítá s tím, že celou akci realizuje až mezi listopadem a prosincem. Nic z toho Jaguaru na renomé nepřidá, což je pozoruhodné, když chce už od roku 2025 přejít na čistě elektrický pohon. Skoro máme nutkání se ptát, zda se toho momentu vůbec dožije.

Jestli I-Pace něčím proslul, pak tím, že má na kontě pomalu víc ocenění než zákazníků. I když ale Britové prodali hrstku aut, dokola se s nimi trápí, 199 aut musí znovu do servisu kvůli riziku požáru. Foto: Jaguar

