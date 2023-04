Totální propadák Mercedesu je k mání kousek od hranic ČR. Je tak vzácný, že v Evropě dnes koupíte jen ten před 4 hodinami | Petr Miler

Vzácnost auta může být fajn, pokud ale nevzejde z toho, že ho skoro nikdo nechtěl. Přesně to je případ tohoto Mercedesu R, který u zákazníků propadl tak moc, že automobilka odmítá zveřejnit přesná výrobní čísla. Víme ale, že v celém Německu prodala pouhých 23 vozů, toto je jeden z nich.

Kdyby podobný vůz někdo začal prodávat dnes, skoro jistě by z něj byl okamžitý hit. Auta stvořená přesně receptu: „Jamalalicha paprťála, chánua, chánua (...) patláma, patláma a žbrluch!” se dnes totiž prodávají lépe než jakákoli jiná a i když nikdo pořádně neví, proč, slepence vozů asi 17 protichůdných automobilových tříd lidi táhnou. Bohužel pro automobilku se ale představil v roce 2006 a bylo z toho naprosté fiasko.

Řeč je o Mercedesu třídy R, který sám o sobě nebyl bůhvíjak úspěšný, v provedení R 63 AMG to ale byl totální propadák. Němci přišli s touto vpravdě bláznivou verzí jako s pokusem o vzpruhu nižších než očekávaných prodejů a... dopadlo to ještě hůř. Přitom musíte uznat, že takové auto má něco do sebe, i když jinak čímkoli, co zavání crossoverem, zaručené pohrdáte.

Kříženec kombíku, MPV, SUV a sporťáku si na jednu stranu udržel přednosti standardního provedení. Uvnitř nabízel spoustu prostoru v první, druhé a případně i třetí řadě sedadel. První dvě řady sedadel mohly nabídnout vyhřívání a chlazení sedaček, všude byla kvalitní kůže, cestující v druhé řadě mohli sledovat filmy na obrazovkách v opěrkách hlavy řidiče a spolujezdce. Tímto byla třída R zajímavá a kdo ji mohl poznat, vám snadno potvrdí, že šlo o mimořádně komfortní vůz

Verze od AMG k tomu přidala obří osmiválec M156. Měl objem 6,2 litru a v první dekádě 21. století pracovala skoro ve všem, co mělo označení 63 AMG. Zde dával 510 koní a 630 Nm, což ve spolupráci se sedmistupňovým automatem a pohonem všech kol 4Matic stačilo ke zrychlení na stovku za 5 vteřin. To tehdy byly hodnoty rychlejších Porsche 911 a Mercedes jich dosahoval s 2 330 kg hmotnosti a místem pro sedm. Zní to zajímavě už kvůli šílenosti kombinace všech těchto vlastností, jenže zákazníky to zkrátka neoslovilo.

Výsledkem tak bylo, že verze R 63 AMG z nabídky putovala hned rok poté, co do ní byla zařazena. Po prodejní stránce šlo o takové fiasko, že Mercedes nikdy otevřeně neřekl, kolik aut tohoto typu reálně prodal. Dostupné informace hovoří o 30 prodaných kusech v celých Spojených státech, jiné o 100, 180 nebo 350 exemplářích v celém světě. Všechna tato čísla jsou extrémně nízká a někteří označují tento Mercedes od AMG za vůbec nejvzácnější dílo moderní existence Aufrecht-Melcher-Grossaspach.

V celé Evropě jsou aktuálně na prodej jen tři, to je o stovky méně než beztak vzácných moderních supersportů značky. A jeden lze kupodivu koupit i nedaleko České republiky, konkrétně v Lipsku. Jde navíc o jediné aktuálně dostupné R 63 AMG v prodloužené verzi v celé Evropě a jeden z 23 kdy prodaných kusů v celém Německu. Má kompletní servisní historii a na 100 tisíc najetých km vypadá velmi dobře.

Je to naprostá rarita, jeden z nejvzácnějších sériových Mercedesů vůbec, skoro jedinečný stroj. Nevíme, jestli bude pro někoho dnes atraktivnější než v minulé dekádě, cenou se ale zrovna nepodbízí. Ve stavu zachyceném na fotkách níže je k mání za 58 500 Eur (asi 1,39 milionu Kč) přímo od majitele.

