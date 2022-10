Toto je daleko nejlevnější BMW M3 s motorem 4,0 V8 a manuálem. Je fit, má ale svéráznou minulost před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf Michielsen, publikováno se souhlasem

Svého času poněkud nedoceněný stroj je dnes stále hodnotnějším artiklem. A bude jím jen víc. Dnes ho nekoupíte pod 900 tisíc bez ohledu na stav a nájezd, nyní se ale díváte na docela málo jetý kousek za 550 tisíc. Levárna? Ani ne, prodejce i čestně přiznává, co skutečně nabízí.

Když v roce 2007 přišla na trh trochu jsme hořekovali, že už to není M3 E46. Když se na ni ale podíváme dnes, je to pořád to úžasné BMW ze staré školy, které vám naježí všechny chlupy na těle už cinkavým zvukem svého točivého, atmosféricky plněného motoru. Řeč je o M3 generace E90 a jejích derivátech, která byla svého času přirovnávána k ne zrovna dvakrát obdivované M3 E36.

Dnes je ale vnímána docela jinak. Je to poslední M3 s motorem bez turba, poslední M3 s ručně montovanou pohonnou jednotku u divize M, jediná M3 s osmiválcem. Jde o nejlepší ukázku toho, jak moc se automobilový svět za posledních 15 let změnil. Když dorazila, říkali jsme si: Nic moc, ale přijde lepší. Nic takového už se nestalo - třebaže nástupce v podobě modelu F80 není ani trochu špatné auto, k tradicím M3 má dál než Twiggy k obezitě.

Tomu také odpovídá nabídka těchto M3 na trhu ojetin. Ve stručnosti řečeno: Nejsou. Tedy, najdou se, ale např. sedanů M3 je na celém Mobile.de 23, s manuální převodovkou 6, na oko, reálně jde o 5 vozů. A když zkusíte najít opravdu zachovalý kus, se zlou se potážete - neexistuje žádný, téměř všechny kousky v nabídce tak mají najeto nejméně 150 tisíc km. Přesto jsou ceny vysoko - pod 900 tisíc nekoupíte nic, první alespoň hezky působící exemplář (ovšem se 146 tisíci km) přijde na 1 373 000 Kč. Je to dnes zkrátka drahá rarita.

Za této situace ale v prodeji můžete narazit také na kousek na fotkách níže, akorát v Nizozemsku. Je to hotový Svatý grál, má manuál, hezkou specifikaci, jasnou servisní historii, s 82 668 tisíci ujetými km je to navíc nejméně ojetý kus v nabídce. A stojí pouhých 22 500 Eur, tedy jen 550 tisíc korun. To je skoro absurdní suma, jde o polovinu až třetinu německých cen podobných vozů, kde je problém?

Jak sám prodávající čestně připomíná, tohle auto má velmi svéráznou historii. Je to původně americký model s automatem, který byl dovezen do Evropy a předělán na ruční řazení s cílem používat jej jako okruhovou hračku. K tomu nikdy nedošlo, auto tedy zůstalo nadále silniční, jak ale můžete vidět na přiloženém videu, vůz v minulosti absolvoval těžkou nehodu, kdy skončil na střeše. Byl opraven, pochopitelně, prodávající říká, že je v pořádku, tohle ale bývají dost složitě opravitelné karamboly. A je tedy možné, že vůz nebyl opraven tak, aby následky netrpěl.

To už musíte případně vyzkoumat sami, tak či onak jde o ojedinělou nabídku, jak se dostat k vozu, za který jiní platí i násobně víc. Třeba je fit a jen stín její minulosti tlačí cenu dolů... A nebo je to pojízdný vrak, kdo ví. Tak či onak jsme takto dostupnou, pojízdnou a nepříliš ojetou M3 E90 v prodeji nikdy neviděli, natož pak v posledních letech.

Tohle je ona, jasně nejlevnější M3 E90 s manuálem v Evropě. Má relativně málo najeto a vypadá slušně, původně je to ale americká verze s automatem. A video níže ukazuje, co si dříve prožila. Foto: Autobedrijf Michielsen, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.