Toto je nejvíce ojetý VW Golf v prodeji. Asi byste to do něj neřekli, do poslední chvíle jezdil a jezdil

Na jak dlouho si plánujete nechat své auto? Na tři nebo čtyři roky? Na 100 nebo 200 tisíc km? Majitel tohoto vozu se svým Golfem vydržel mnohem déle, až z něj vykřesal nejojetější vůz tohoto jména v současném prodeji.

Mohli bychom říci, že jde o nejvíce ojetý VW Golf šesté generace s motorem 2,0 TDI (jak jinak...), ale bylo by to zbytečné omezení. V tuto chvíli jde totiž o nejvíce ojetý Golf na prodej v Evropě bez ohledu na generaci a motorizaci, a to přesto, že není nijak zvlášť starý a nevypadá na odpis. Najel toho tolik, že se mu hned tak nevyrovná žádná ze starších ani novějších nabídek a není úplně obvyklé narazit ani na takto jetý Passat. A výjimečnost tohoto auta tím nekončí.

Nebudeme dlouho chodit kolem horké kaše, šedě lakovaný pětidvéřový hatchback má na tachometru úctyhodných 680 576 km. Poprvé byl registrován v červnu roku 2009, takže mu ještě nebylo ani 14 let. To není zase tak moc a prostým způměrováním najetých km dojdeme k cifře okolo 52 tisíc ujetých km za rok. Není to extrém, viděli jsme i vozy, které za rok jezdí několikanásobek, obvykle jsou ale přesně takové - „dají ránu” a zmizí ze scény, tedy po pár stech tisících km jdou do rukou druhého či dalších majitelů, kteří s nimi jezdí třeba ještě dekádu a celkovou kilometráž zase o tolik dál neposunou. Případ tohoto Golfu je jiný.

Byl celou dobu v rukou jednoho majitele, který s ním najíždí velmi konzistentní porce kilometrů. Šlo skutečně o 40 až 60 tisíc km rok co rok a i loni, kdy už měl vůz za sebou 16 objetí zeměkoule, si pořád dával přes 4 tisíce km měsíčně. Tohle auto zkrátka jezdilo a jezdilo, což je znovu hodné jen obdivu. Podle prodávajícího motor a převodovka fungují perfektně a byť auto nevypadá, jako by včera sjelo z výrobní linky, takovou historii byste mu asi nehádali. Pár oděrek, použitý, ale nikoli zničený interiér, to je všechno. A přesto skoro 700 tisíc km na tachometru. Autu se navíc dostávalo vždy pravidelného servisu, takže solidnímu technickému stavu lze věřit.

Je to skutečně pozoruhodný exemplář s tradičním motorem 2,0 TDI v jednom z jeho slabších provedení, který v největších světoběžnících mezi Golfy tak nějak očekáváte. Dává tedy (či aspoň kdysi dával) výkon až 81 kW (110 koní) při 4 100 ot./min a nejvýše 250 Nm při 1 750 ot./min. To spolu s šestistupňovou převodovkou DSG a předním pohonem stačí na akceleraci na stovku za 10,7 sekundy a maximální rychlost 190 km/h. Kombinovaná spotřeba má činit 4,5 litru nafty na 100 km. Z výbavy tu nečekejte nic až tak zvláštního, věci jako automatická klimatizace a podobné nezbytnosti tu ale jsou.

Člověk by vzhledem k najetým km čekal, že tohle auto bude levné, že to bude přinejmenším nejlevnější Golf VI TDI, protože jinak najdete sotva z poloviny tak ojeté kusy. Jenže levný není a nejlevnější už vůbec ne - prodává jej nizozemská společnost orientovaná na podobné výstřelky za 4 740 Eur, což je asi 113 tisíc. Obecně vzato žádná drahota, mezi Golfy VI TDI lze ovšem narazit i na podobné kusy o desítky tisíc levnější, které mají na tachometrech zlomek kilometrů.

Ale pochopitelně, kilometry nejsou vše a tohle auto možná už prokázalo, že ho nejde zabít. A majitel si ho zjevně váží, když s ním přes 10 let jezdí a jezdí a nemá s ním potíže. Kdybyste po něm chtěli tuhle štafetu převzít a dotáhnout tachometr třeba i k milionu, máte možnost. Že bychom vám ji doporučovali využít, se ale říci nedá, nabídku berte spíš jako zajímavost.

