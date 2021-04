Toto je nejsilnější osobní diesel v prodeji. Má 610 koní a 1 340 Nm, nestojí až tak moc před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Na titul nejvýkonnějšího prodávaného osobního auta s benzinovými motorem je třeba přes 1 200 koní, u dieselu stačí polovina. A také cena je nesrovnatelně nižší, i když jde o vůz schopný jet 300 km/h.

Diesely mohly udělat v posledních dekádách pokrok jakýkoli, faktem ale je, že v některých ohledech na své benzinové kolegy zdaleka nestačí. A jedním z nich je výkon. Pokud bychom hledali nejsilnější benzinový stroj v prodeji, je 1 000 koní pouhý kvalifikační předpoklad, špička je ještě daleko za touto metou. Možná více ale řekne, když si na Mobile.de dáte hledat auta s výkonem nad 400 kW neboli 544 koní.

Omezíte-li výběr na benzinové vozy, systém jich v tuto chvíli najde 11 494. Pokud obrátíme omezení paliva na diesel, najde jich... pouhých 27. Myšlenky na 27 skutečných nabídek ale rychle pusťte z hlavy - pokud z tohoto výběru vypustíme překlepy (BMW 420d Gran Coupe s 1 400 kW), nesmysly (Audi RS6 Performance o výkonu 605 koní diesel vážně nehostí), a náklaďáky, zůstanou nám jednotky aut. A co do výkonu mezi nimi exceluje to, o kterém si dnes povíme.

Je to pro nás starý známý, Audi Q7 V12 TDI, jediný sériově vyráběný vůz, ve kterém se kdy objevil dodnes nejsilnější motor TDI. Dostal se tedy také pod kapotu Audi R8 6,0 V12 TDI, v jeho případě ale zůstalo u konceptu. Q7 V12 TDI se prodávala i koncovým zákazníkům a z továrny dávala až 370 kW (500 koní) výkonu při 3 750 ot./min a 1 000 Nm točivého momentu v rozmezí 1 750 až 3 250 ot./min. Přes hmotnost 2 605 kg to stačilo na stovku za 5,5 sekundy, dvoustovku za 20,5 sekundy a omezenou maximálku 250 km/h.

To jsou na dieselové SUV dodnes úctyhodná čísla, jenže leckomu nemusí být dost dobrá. Výkon motoru je sice na diesel extrémní, už otáčky jeho maxima a plochá křivka točivého momentu ale naznačují, že tady by se dalo kráčet i dále. Nevíme, jak moc rozšířeným se vzhledem k omezenému počtu celkem prodaných kusů mohl kdy stát tuning tohoto motoru, ale pár aut zjevně upraveno bylo, možná hledajíc původ proklamací Audi, že motor V12 TDI byl údajně založen na technologii pohonné jednotky soutěžního R10 TDI z Le Mans, i když s ním nesdílel jediný díl.

Tak či onak, někomu se podařilo dostat z jednotky 6,0 V12 TDI výkon až 449 kW neboli 610 koní a točivý moment masivních 1 340 Nm. Tato úprava byla použita ve voze, který můžete vidět na zdrojovém odkazu a právě ten je nyní na prodej jako nejsilnější stroj označitelný za osobní auto, co si nyní v Evropě můžete koupit. Stojí v Německu a prodávající o něm říká, že je to auto snů svého druhu. Nevíme, jak moc 110 koní navíc pozměnilo akceleraci, na stovku pod 5 sekund a na dvoustovku v rozmezí 15 a 20 sekund si ale lze vsadit. Vůz navíc nemá omezovač rychlosti a na tachometrových 300 km/h se podle prodávajícího na Autobahnu dostane bez problémů.

Pozoruhodný naftový motor a jeho výkon je jedna věc, i zbytek auta ale vypadá na najeté kilometry (260 tisíc) slušně. Má prý pečlivě zdokumentovanou servisní historii, vyměněnou řadu dílů a ve výbavě kde co, jak to u dvanáctiválcových Q7 bývá. Ne každému budou po chuti velká, černá kola, ostatně i i zbytek vozu je vyveden velmi tmavě. Ovšem k černé duši naftového neposedy nejhrubšího zrna se takové odstíny snad i hodí.

Pokud byste měli zájem, můžete po něm sáhnout za 21 500 Eur, tedy něco přes 550 tisíc Kč. To vážně není moc na nejsilnější diesel v prodeji. A kdyby vás tato nabídka zaujala, ale třeba 260 tisíc km vám přišlo moc, najdou se i levnější zachovalé kusy, které si můžete pořídit a 610 koní bez omezovače rychlosti z nich „vytřepat” posléze.

Audi Q7 V12 TDI je extrémně silný naftový osobák i v sériové podobě, v prodeji se ale objevilo auto upravené na 610 koní. Prý jede i při hmotnosti 2,6 tuny přes 300 km/h, to musí být něco. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler