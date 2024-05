Továrnu Tesly v Berlíně vzaly útokem tisíce ekologických aktivistů, absurdní scéna připomíná středověké bitvy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Uvážíme-li, že elektromobily jsou tlačeny všem jako úlitba ekologickým aktivistům, je jejich odpor proti Tesle absurdní sám o sobě. A podívejte se, co se na místě dělo, šokovaná policie nestihla reagovat a výsledkem byl jeden velký chaos.

Elektromobily jsou nám dnes a denně prezentovány jako spása pro světové klima. My nevěříme tomu, že mají moc v tomto ohledu něco změnit, neboť auta obecně mají na emisích CO2 generovaných člověkem relativně malý podíl. A jakékoli jejich pojetí nebude znamenat vyzmizíkování všech emisí jimi generovaných, ale jen malé části z nich. Řekli jsme to mnohokrát a stěží tímto konstatováním někoho překvapíme, fascinující ale je, že už si to myslí i ti, kteří po elektromobilech jako po řešení roky volali.

Úlitbou jim došlo i na nekonečné protežování tohoto duhu aut a vzniku automobilek, které by jinak nevznikly. Mezi všemi to nejvíc platí o Tesle, která to na rozdíl od většiny jí podobných firem někam dotáhla. Aktivisty by tedy měla být velebena, což dlouho i byla, teď už ale zřetelně není. Náznaky toho jsme viděli už dřív, teď to tu máme v plné parádě. Tesla totiž chce rozšířit svůj podnik v Berlíně prakticky na dvojnásobek své stávající plochy. A proti tomu se zvednul nejen odpor místních, ale i oněch aktivistů, kterým se nelíbí kácení lesů, rizika pro spodní vody a další potenciální problémy.

Člověk by řekl: Co to je vedle spásy pro klima!? Ale tak to „zelení” nevidí a proti Tesle se obrátili s maximální vehemencí. Nejprve týden okupovali okolí továrny, přičemž celou řadu protestních akcí, stejně jako možnost, že zablokují přístup do továrny. Z toho důvodu se Tesla rozhodla na pár dnů přerušit provoz a nechat od středy všechny zaměstnance doma od minulého čtvrtka. Zaměstnanci se měli vrátit do pace včera odpoledne, k čemuž skutečně došlo. Jenže až poté, co došlo ke střetům aktivistů a policistů, o kterých informují místní média.

Největší problémy přišly pátek, kdy se zhruba tři tisíce (!) aktivistů pokusit vniknout do továrny. Od toho se je pokoušelo odradit 1 500 policistů, kteří použili jak vodní děla, tak pepřové spreje, přesto byli na dav chvílemi krátcí, jak můžete vidět níže. Po scénách jako ze středověkých bitev (tedy jak si je představují filmoví tvůrci...) došlo i na zatýkání, všichni zadržení byli ovšem po pár hodinách propuštěni na svobodu. Zraněno bylo 27 policistů, stejně jako mnozí demonstranti. Proti nim se vymezil i ekonomický ministr Robert Habeck, podle kterého „protesty mají své limity“. Plot, jímž je továrna obehnána, je prý hranicí, kde „končí svoboda a začíná kriminalita“.

Habeck přitom Tesle vyjádřil podporu, stejně jako tak učinil německý kancléř Olaf Scholz. Nejsou to tedy jen lokální politici, na koho se Musk může spolehnout. Rozšíření továrny v Grünheide je tak víceméně již jistou záležitostí. Situace na místě je nyní klidná, eskalovat však může prakticky kdykoli. Elektromobily už ani pro ekologické aktivisty zjevně nejsou dost sexy...

Zaměstnanci berlínské Gigafactory Tesly museli protentokrát zůstat doma. Při pohledu na to, co se dělo v jejím bezprostředním okolí, mohli být jen rádi. Foto: Tesla

The Anti-Tesla activists brake through the police lines and reach the fence of #Gigafactory. Police seems disoriented.#DisruptTesla #Grünheide pic.twitter.com/ir64DfY8qL — the brake (@TheBrakeNet) May 10, 2024

Zdroje: Welt, taz, the brake@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.