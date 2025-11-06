„Továrny tu zůstanou, ale vám už patřit nebudou.” Manažer nastínil budoucnost autoprůmyslu v EU, během pár let pojdou všichni
Musel opustit nejvyšší sféry automobilové branže, aby věcem začal dávat ta správná jména, teď jako jeden z mála přesně popsal mechanismus, který devastuje místní automobilky. Smutné je, že když byl jeho součástí, nejprve jej pasivně a později dokonce aktivně podporoval.
Pokud znáte český seriál Návštěvníci, pak jistě víte, co je to CML neboli Centrální Mozek Lidstva. Tento počítač predikoval srážku Země s kometou, kvůli čemuž musela do minulosti zamířit vědecká výprava, aby objevila vzorec Adama Bernau o přesunu kontinentů. Jak se ale nakonec ukázalo, CML se ve své předpovědi mýlil a žádná srážka nikdy nehrozila. Cestování časem tak bylo zbytečné, jakkoli bez chybných výpočtů by si nejspíš Češi tolik neoblíbili Ladu Niva, která v seriálu hrála významnou roli.
Do skutečného a nikoli fiktivního CML se poslední dobou evidentně pasoval Carlos Tavares. Bývalý šéf koncernu Stellantis totiž poslední dobou taktéž soustavně varuje před čínskou automobilovou kometou. Ta má podle jeho názoru zcela změnit podobu automobilového světa a Evropu z něj prakticky zcela vymazat. Podle Tavarese to proběhne takto:
• Evropané podle něj tento boj prohrávají a za nezměněných okolností nebude za 10 až 15 let existovat už ani jedna místní velká automobilka. Zbydou jen Toyota, Hyundai, BYD a pár dalších menších čínských gigantů jako Geely.
• Němečtí výrobci aut, francouzští výrobci aut, italští výrobci, všechny evropské automobilové společnosti budou po smrti. Tesla - po smrti.
• „Vtipné” ale na Tavaresově predikci je, že místní továrny úplně nezmizí a s nimi ani velká část pracovních míst. Evropské už ovšem tak úplně nebudou.
„Přijde den, kdy západní automobilky budou čelit vážným problémům, továrny budou na zavření a lidé budou demonstrovat v ulicích. V té chvíli přijde čínský výrobce, který oznámí, že krachující podnik převezme a nebude rušit pracovní místa - v takové chvíli bude vnímán jako zachránce,“ říká portugalský manažer. A jestli něco dělá opravdu dobře, pak dokonale přesně popisuje, jak EU ne.
Tavares shrnuje celou konstrukci takto, v podstatě stejně jako my:
• EU stále omezuje svůj vnitřní trh tak, že se na něm méně a méně dá prodávat něco jiného než elektromobily. Čínské firmy na tomto poli získaly už dříve náskok, Evropané zaostali a s ohledem na místní podmínky (suroviny, energie, náklady obecně...) beztak nemají šanci konkurovat.
• Místní giganti tak byli donuceni investovat miliardy do aut, která na trhu nemají zastání a dají se prodávat jen díky dotacím. Peníze na jejich vývoj vynaložené nevedly k adekvátním příjmům a chybí jinde. Tak byl zpomalen vývoj spalovacích modelů, které postupně přestaly být konkurenceschopné rovněž.
• Zatímco Evropané „rozbíjeli atom”, Číňané postupně vyvinuli své nové spalovací modely, které v Evropě začaly úspěšně prodávat a konkurovat evropským automobilkám na poli, které je podle EU mrtvou větví vývoje.
Tím se kruh uzavírá a vede k tomu, co Tavares popisuje výše. V podstatě tak říká to, co nyní říká jeho nástupce ve vedení Stellantisu. Ten uvádí, že to není Čína, kdo ničí místní autoprůmysl, je to právě EU. A stačí, aby se Brusel vrátil nohama na zem a přestal až do sebezničení zametat cestu elektromobilům, abychom z tohoto sebezničujícího bludného kruhu vystoupili. K ničemu takovému se ale neschyluje.
Na jednu stranu musíme uznat, že Tavares dokáže situaci popsat velmi precizně včetně možných budoucích následků. Přesto se musíme ptát: Proč proti popsanému nezakročil ve chvíli, kdy byl v čele Stellantisu? Dělal dokonce pravý opak, přitom jsme skálopevně přesvědčeni, že kdyby se velká automobilka typu Stellantisu prostě vykašlala na mechanismy, které se o výše popsané starají, nechala si od EU klidně napálit pokutu a řekla, že když ji Brusel bude vymáhat, firma zkrachuje jen a pouze kvůli ní, protože bez toho je dokonale konkurenceschopná, politici se zaleknou a něco změní - nechtěli by být ti špatní. Tahle odvaha ale chybí stejně jako děda Drchlík, který by srovnal Brusel do latě.
Podobně jako filmový počítač tak byl po léta poněkud nakřivo i Tavares. Jeho de facto vyhazov ho evidentně srovnal, ovšem zatímco v Návštěvnících se Centrální Mozek Lidstva za své chybné výpočty omluvil, u Tavarese se nejspíš sypání popele na hlavu nedočkáme. Na druhou stranu, pokud jeho slova vyburcují k ostřejšímu jednání ostatní šéfy automobilek, pak díky i za ně. Nikdy není pozdě začít jednat správně, nikdy. My za takový posun ve vnímání odpovědných osob bojujeme i za cenu ztráty vlastního pohodlí roky a pořád věříme, že se jednou dočkáme změny.
Carlos Tavares dokonale přesně popsal, co dostalo automobilový průmysl v Evropě do kolen. A nemusí se mýlit ani v predikci následků. Automobilky jako VW mají zmizer, jejich továrny ale ne, ty si s chutí nechají Číňané. Foto: Stellantis
Zdroj: Focus
