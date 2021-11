Toyota chytře oznámila nový model upoutávkou s řadou šifer, měsíc si jich nikdo nevšiml před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Když něco v rámci hry na schovávanou ukryjete tak dobře, že to nikdo nedokáže najít, hra trochu ztratí smysl. Přesně to se „povedlo” Toyotě, po měsíci si ale fandové přece jen všimli.

Na počátku roku 2019 si Toyota poněkud rozhněvala fanoušky. Důvodem byla Supra páté generace, která byla spíše výkladní skříní BMW než japonské automobilky. Její design pak rovněž nepadl každému do oka, stejně jako řada lidí žehrala na absenci manuálu. Zvláště když v případě Z4 jej mohli dostat, třebaže ne zrovna k těm správným motorům. Vlastně by nás tak nemělo překvapit, že prodeje jsou ve srovnání s mnichovským vozem výrazně nižší.

Proč ale znovu zmiňujeme tyto informace? Zejména proto, že Toyota se po kritice chytla za nos. Japonci by proto měli pracovat na manuálním provedení, stejně jako na vrcholné verzi GRMN, která vyfasuje třílitrový šestiválec z BMW M3. Dočkat bychom se tedy měli daleko vyššího výkonu i vtažení do děje, to by mohlo zájem řádné nakopnout.

Toyota nicméně nehodlá budovat svou image značky myslící na nadšené řidiče s pomocí jediného modelu. Již nějakou dobu se totiž mluví také o ostré Corolle. A jak se zdá, nezůstalo jen u řečí, místo toho Japonci rovnou přešli k činům. Že se tak skutečně děje, potvrdili již před měsícem. Upoutávku na variantu GR však udělali tak rafinovaně, že si odkazů dosud nikdo nevšimnul.

Vše nakonec na světlo světa vytáhli lidé z diskuzního fóra zaměřeného právě na přiostřený derivát. To upozorňuje na hodiny na přístrojovém štítu, které namísto času ukazují údaj G:16, čímž odkazují na přeplňovaný 1,6litrový tříválec G16E-GTS. Ten již dostal do vínku Yaris GR, v jehož případě jednotka produkuje 268 hp, což je pro změnu údaj zobrazený na displeji klimatizace.

Tzv. easter eggs tím nekončí, další šifru najdeme na navigaci, kde si lze povšimnout silnice nazvané GR Four. Tím je odkázáno na pohon všech kol, kterým již disponuje zmiňovaný Yaris GR. Jeho větší sourozenec jej dostane rovněž, přičemž prohlédnout si dokonce můžeme i jeho karoserii, byť potaženou maskovací fólií - jeden z prototypů je totiž vidět skrze okénko v pozadí.

Tím ovšem nekončíme, dále je třeba zaměřit pozornost na ukazatel kilometrů. Číslo 601,6 totiž odkazuje nejen na objem motoru, ale zároveň také na převodovku, jíž evidentně bude šestistupňový manuál. Na snímku je pak sice patrná hlavice automatu, ovšem pouze proto, že jde o fotografii standardního provedení, které automobilka jaksepatří upravila.

V závěru je pak nutné zmínit ještě tachometr, který končí na 160 mílích za hodinu (257 km/h). Tím by Corolla GR překonávala svého sourozence, u nějž je možné počítat s nižší maximálkou. Kdy ovšem dorazí, nevíme - s premiérou nicméně stejně jako u v úvodu zmíněné Supry počítáme v příštím roce.

Do jediného snímku narvala Toyota značné množství parametrů chystané Corolly GR. I přesto si toho takřka měsíc nikdo nevšimnul. Foto: Toyota



Pokud by vám i přes jejich popis výše unikaly, tady je máte přiblížené. Foto: Toyota

Zdroj: GR Corolla Forum

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.