Toyota odmítá dál vyhazovat peníze za nechtěné elektromobily, raději zaplatí pokuty za neplnění emisních cílů včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Svého času se zdálo být jasnou volbou nacpat pod tlakem přerozdělovacích mechanismů peníze do elektrických aut. Však jinak byste o ně jako výrobci přišli stejně a takto máte aspoň produkt v nabídce navíc. Jenže elektromobily jsou nakonec takový ekonomický „provar”, že levnější může být strpět pokuty či platby konkurenci.

Instituce jako EU či americká EPA si při vnucování elektrických aut zvolily od počátku odvážnou cestu, neboť zcela zanedbaly možný zájem či nezájem o tyto vozy mezi jejich potenciálními uživateli. Prostě se nestaraly o poptávku, ale rozhodly se pracovat jen s nabídkou a různými instrumenty přinutit výrobce, aby stále více nabízeli jen elektromobily. Poptávka se pak měla dostavit sama - buď skrze atraktivitu těchto aut, popř. aspoň jako z nouze ctnost.

Jenže v dostatečné míře se neděje ani jedno. Jak nedávno řekl šéf Stellantisu, instituce jako EU vybraly špatnou technologii, která je představám zákazníků dalece vzdálená, navíc je velmi drahá. Přirozená poptávka prakticky neexistuje a daří se ji vybudit jen dalšími dotacemi pro kupující. To je stav, ve kterém automobilky s nespočtem elektrických aut v nabídce najednou stojí na trhu s prázdnýma rukama - mají auta, ale nemají kupce. A to je sakramentsky drahá legrace, jak poznává stále více z nich - Ford, který jen loni prodělal na elektromobilech 110 miliard, by o tom mohl vyprávět.

Dnes je snadné být generálem, byť zrovna my jsme před krátkozrakostí plánů automobilek jako Ford varovali už před léty, nicméně celkem chápeme, proč se firma touto cestou vydaly. EU či EPA je postavily před dilema, že se na elektromobily mohou vybodnout, dál prodávat spalovací auta, ale budou za to platit cestou pokut za nadlimitní emise CO2 přímo EU nebo nakupováním jakési obdoby emisních povolenek od firem, které se na elektromobily nevykašlou. Anebo zkrátka podobné peníze vezmou, investují je do obecně nechtěného zboží, nějaká auta tak prodají, rozšíří svou nabídku a pokut se zbaví samy. Vypadalo rozumně jít druhou zmíněnou cestou.

Dělala to v omezené míře i Toyota, zrovna ta teď ale říká, že už raději peníze nacpe do pokut či je dá konkurenci trápící se s elektrickými auty, než aby utrácela za vývoj nechtěného zboží, se kterým pak neví, co si počít. To je skutečně revoluční přístup.

V rozhovoru pro Auto News to říká Ted Ogawa, šéf americké divize Toyoty, který také připomíná jednu podstatnou věc - nereálné elektrické vize regulátorů. Znovu americká environmentální agentura (tedy ona EPA) i dnes očekává, že v roce 2030 budou mít elektromobily na americkém trhu 60procentní podíl. Kdyby to tak bylo, investice do elektroaut se vyplatí, jenže dle prezidenta americké filiálky Toyoty odhad EPA střelou těžce mimo terč. Ogawa naznačil, že značka počítá s maximálně 30procentním podílem, a to nikoli jen u sebe, ale napříč celou branží. A za takové situace raději snese ony pokuty.

Ty budou hodně drahé, půjde také o miliardy, s elektromobilitou jsou ale spojené tak velké investice s tak omezenou návratností, že Toyota věří, že se jí to vyplatí. Ogawa říká, že pokud by obří investice do elektromobility měly vést pouze k prodeji 3 elektromobilů z 10 prodaných aut, zatímco zbývající sedmička bude disponovat spalovacím či hybridním pohonem, pak jde bezpečně o vyhozené peníze. Automobilka tak má docela jiný plán než konkurence a emisních cílů dosáhne raději nakoupením „emisních povolenek” od výrobců, kteří si na elektromobilech vylámou zuby. A peníze od Toyoty jim vykompenzují jen malou část investic do nich.

„Vždy se odrážíme od toho, co požaduje zákazník. Zatímco tedy regulace mluví o tom, že v roce 2030 bude muset více než polovina nových aut disponovat elektrickým pohonem, naším současným plánem je 30 procent. Respektujeme regulace, ale mnohem důležitější je pro nás poptávka klientely. V důsledku toho se připravujeme na koupi eko-kreditů. Zatím je těžké cokoli dalšího říci. Ale promarněná investice je horší než nákup kreditů,“ uvedl Ogawa.

Jeho slova mají hlavu a patu, přičemž po dosavadních zkušenostech bychom se podobnému přístupu nedivili ani u jiných výrobců. Stačí se probrat z ideologických bludů a začít počítat. Tak či onak bude volba jakékoli cesty rizikem, do budoucnosti nikdo nevidí. V tuto chvíli se ale skutečně jeví stále méně pravděpodobným, že by se elektromobily rozšířily tak rychle, jak si optimisté představují, nezdá se to být technicky možné.

Japonci zatím mají v nabídce jediný elektrický model, SUV bZ4X. A bestseller to skutečně není, i když firmu musel stát jeho vývoj hromadu peněz. Výhledově tak raději investice do elektromobility zbrzdí a raději zaplatí pokuty spojené s nadlimitními flotilovými emisemi, než aby vyhazovala peníze za vývoj a výrobu nechtěných aut. Foto: Toyota

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora.