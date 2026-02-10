Toyota svou strategií trefila desítku. Místo elektromobilů vyrobí další miliony těchto aut
před hodinou | Petr Prokopec
Její volba byla něco jako půl vola a půl včely, vsadila na neoptimální řešení pro kohokoli, které neuchvátí nikoho. Ale v současném světě trefila jakousi ideální šedou zónu - řešení, které ještě nějak vyhoví regulacím, ale současně zákazníkům nijak zvlášť nevadí. To jsou její hybridy.
Když Akio Toyoda mluví, vyplatí se ho poslouchat. Nemusíte s tím, co říká, souhlasit, nemusí se vám dokonce ani líbit auta, které jím řízené značky vyrábí. Ale z racionální hlediska evidentně ví, co dělá - ve světě spoutaném ideologií si dokázal jít vlastní cestou a dnes je hlavou suverénně nejúspěšnější automobilky světa. Takové věci se nedějí náhodou.
Právě šéf Toyoty v minulosti opakovaně zmiňoval, že sázka na elektromobily je nesmysl a ty vozy nedosáhnou na trhu víc než 30procentního podílu. A nijak zvlášť ho nemrzí, že dává přednost jiným řešením, neboť elektromobily k přírodě nejsou tak ohleduplné. Především ale nejsou přijímány zákazníky, který je musíte nacpat do chřtánu a ještě jim dát 100 tisíc od cesty. Jak udržitelné to je?
No vůbec, právě proto se Toyota zaměřila na hybridy, které podle nás nejsou ideální v žádném směru, současně ale obstojí před vším - autům zajišťují dostatečně nízkou papírovou spotřebu, pro lidi jsou normálně použitelné a nestojí nesmyslné peníze ani na pořízení, ani z hlediska dlouhodobého vlastnictví. I když tedy někteří investoři volali po tom, aby i Toyota slíbila rychlý přechod na elektrická auta bez výjimky, už loňské prodeje dávají pravnukovi zakladatele japonské automobilky zapravdu.
Loni japonská automobilka spolu s dceřinými značkami Lexus, Daihatsu a Hino prodala celkem 11,3 milionu nových aut. Z toho pak 4,4 milionu dostalo hybridní pohon, zatímco s mild-hybridním bylo spojeno lehce přes 177 tisíc registrací a plug-in hybridy oslovily přes 183 tisíc lidí. Hlavně klasické hybridy tedy představují pořádný úspěch, proto Toyota z nastavené trajektorie nehodlá uhnout. Naopak vyšle daným směrem nové šiky, jak uvádí Nikkei.
Pro letošek tedy Japonci doufají, že aut se spalovacím motorem, který doplní menší či větší forma elektrifikace, prodají 5 milionů. Na této metě se ovšem Toyota nehodlá zastavit, její ambice jsou ještě větší a nakonec místo elektromobilů vyrobí další miliony těchto aut. Do roku 2028 by se tedy podíl hybridů na celkových registracích, které mají narůst o zhruba 10 procent, měl zvednout na 6,7 milionu aut.
Aby Toyota mohla takového cíle dosáhnout, potřebuje navýšit výrobu. A k tomu dojde i na jejím klíčovém zahraničním trhu., tedy v USA. Japonci tak chystají investici ve výši 10 miliard dolarů neboli 205,5 miliard korun, které v příštích pěti letech napěchují do svých amerických továren. Na hybridní techniku a veškeré potřebné komponenty se má soustředit pět z nich, přičemž třeba podnik v Mississippi bude od zmíněné roku 2028 produkovat také hybridní Corollu. Ta v nabídce doplní již existující hybridní verze modelů RAV4, Camry a Tacoma, po kterých se ve Státech začíná ptát stále více zákazníků odmítajících elektromobily.
Britská společnost GlobalData ostatně předpokládá, že v roce 2030 bude po celém světě prodáno 29 milionů aut s hybridním pohonem. To je o 2,8 milionu vyšší číslo, než s jakým se počítalo původně. Tento růst jde hlavně na konto slábnoucího zájmu o elektrická auta, u nichž někteří naivně očekávali, že jim masové publikum propadne. Vize Toyody tak byly jen v souladu s realitou, navíc nyní dobře zapadají do snah Donalda Trumpa znovu nakopnout americkou automobilovou produkci.
Japonská automobilka nyní ovládá 58 procent celosvětového trhu s hybridními vozy, přičemž tento podíl s ohledem na zmíněnou expanzi může dál růst. Je pak sice pravdou, že na hybridní techniku se hodlají zaměřit i ostatní výrobci, zvláště pak ti, kteří ve velké míře sázeli jen na čistě bateriový pohon. Jenže v jejich neprospěch hovoří jak to, že se k zákazníkům v posledních letech obrátili zády a investovali do nechtěných nesmyslů. Jejich hybridy tedy nejsou tak kvalitní jako ty od Toyoty, se kterými se skutečně dá žít. A prokazatelně vydrží.
Prius je asi nejznámějším hybridem japonské automobilky, s jeho první generací vyrukovala přišla už v roce 1997. Ta stávající pátá je navíc i pohledná a výkonná. Hybridní pohon má dnes ale kdejaký vůz značky. Foto: Toyota
Zdroj: Nikkei Asia
