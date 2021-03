Toyota varuje před unáhlenou a násilnou elektrifikací aut, radí poučit se z minulosti před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Dle japonské automobilky nelze prostě stanovit datum, kdy skončí spalovací motory, aniž by byly vyřešené dosavadní, zatím dalece nepřekonané problémy spojené s elektrickým pohonem.

V poslední době hned několik výrobců oznámilo, že už nebudou vyvíjet nové spalovací motory či v určitý moment zcela zastaví jejich prodej. Obvykle tak činí v souvislosti se zeměmi Evropské unie, která v tuto chvíli všechny tlačí do jednoho řešení prakticky za jakoukoli cenu.

Politické tlaky se ovšem stupňují i ve Spojených státech, kde Donalda Trumpa v úřadu prezidenta vystřídal Joe Biden. Ten na rozdíl od Trumpa hoří pro boj s tzv. klimatickým změnami podobně jako evropští politici, jak ostatně dokázal návratem k Pařížské klimatické dohodě již krátce po své inauguraci. Nyní po něm kalifornští senátoři Alex Padilla a Diane Feinstein požadují, aby stanovil pevné datum, ke kterému bude ve Státech zakázán prodej spalovacích aut. To by byl ještě razantnější postup, než jaký v tuto chvíli razí EU.

Takový krok nelze zdravým rozumem schvalovat ani v nejmenším, efektivní řešení nevznikají u zelených stolů politických kanceláří. Není tedy nezbytně špatné stanovovat realistické budoucí cíle týkající se toho či onoho, do kterých se budou muset výrobci vejít, je ale nesmyslné jim předem říkat, jakým jediným způsobem toho mají docílit. Ostatně, podmínky v různých zemích nejsou stejné, žádní dva zákazníci nejsou stejní a efektivního řešení bude dosaženo vždy pestrostí, nikoli unifikací toho, co bude pro uspokojování specifických potřeb nabízeno. Stanovit tedy datum konce toho či onoho může lidstvo jen bolet.

Na to poukazuje i Toyota, tedy absolutní lídr na poli hybridizace. Ta před podobně násilnou a unáhlenou elektrifikací v reakci na iniciativu kalifornských senátorů hlasitě varuje a radí se poučit z minulosti. Japonské automobilce trvalo dvacet let, než ve Státech prodala přes 4 miliony benzin-elektrických vozidel. A nyní bychom měli během poloviční či podobné doby docílit toho, že se bude prodávat přes 10 milionů elektrických aut ročně na každé straně Atlantiku? To podle Toyoty není reálné.

Robert Wimmer, šéf Toyoty pro výzkum energií a životního prostředí, proto včera vystoupil před americkým senátem, aby osvětlil, jaký nesmysl kalifornský senátor a senátorka žádají. „Pokud se máme dramaticky přesunout k elektrifikaci, je třeba překonat zásadní překážky zahrnující infrastrukturu a dostupnost baterií,“ uvádí Wimmer a radí neignorovat zákazníky. kteří jednoduše nejsou ochotni tak rychlou změnu podstoupit.

Wimmer poukazuje na problémy s cenou i využitelností. Také kvůli těmto faktorům měly ryze elektrické vozy loni na celkových amerických registracích podíl pouze 2procentní podíl. A jen stěží si nyní lze myslet, že dojde na 100procentní elektrifikaci, a to i ve Státech, neboť takovým farmářům žijícím uprostřed ničeho bude elektrický pohon k ničemu. Stejně jako se do něj nebudou hrnout obyvatelé na severu kontinentu, kde jim baterie bude razantně vybíjet mráz, či na jihu, kde se o totéž postará velké vedro.

Toyota přitom rozhodně nechce stát pokroku v cestě, jen zkrátka poukazuje na to, že pokud k jistému datu má dojít na konec spalovacích motorů, pak je zkrátka třeba do té doby vyřešit veškeré problémy, jenž jsou spojené s elektromobily. A ty jsou nyní z velké části zcela neřešitelné. Jinak lze v podstatě čekat totéž, k čemu dochází již rok v České republice v rámci pseudořešení epidemické krize - vláda nemá jasný plán a jen se snaží volit maximálně populistická řešení. Jak to dopadá, vidíte sami okolo sebe - nemůžeme skoro nic a epidemie u nás bují jako málokde jinde.

Zajímavé pak je, že před unáhlenými kroky začíná varovat i Elon Musk. Šéf Tesly totiž již vyjádřil obavy ohledně globálních elektrických sítí, jenž nemusí unést nápor stále většího počtu aut, které z nich čerpají životadárnou energii. A pokud něco takového říká člověk, který je pro značnou část lidstva v podstatě symbolem elektrifikace, pak možná skutečně nastal čas sundat růžové brýle a uvědomit si, že tu nejsou jen pozitiva, ale i mnohá negativa. Politici ale bohužel bývají nezřídka těmi posledními, kteří i takto jednoduché rovnice pochopí.

Toyota varuje před unáhlenou a nucenou elektrifikací. Podle Japonců ji není možné provést za 10 let, nejsou na to připraveni zákazníci, technika ani infrastruktura. Foto: Toyota

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec