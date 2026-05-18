Toyotě dochází olej. A není v tom žádná alegorie, prostě ho nemá
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Pokud stále platí rčení, že kdo maže, ten jede, pak Toyota poněkud dojíždí. Japonskému molochovi doslova dochází některé typy olejů. A není v tom zdaleka sám, problém je mnohem palčivější.
Na konci letošního února Spojené státy jako by oslavily čtyřleté výročí vpádu Ruska na Ukrajinu tím, že s pomocí Izraele pro změnu zaútočily na Írán. Vlastně ani nevíme, co Američané s Izraelci očekávali, konflikt v každém případě ani už skoro po třech měsících není u konce. A začíná komplikovat světové dění, neboť Írán vytáhl své trumfové eso, tedy blokádu Hormuzského průlivu. Přes ten dřív proudila pětina světové ropy, a byť se část daří dopravovat jinými cestami, podstatný díl produkce ve světě chybí. I proto je dnes u čerpacích stanic tak draho.
Není to jediný negativní dopad konfliktu, neboť lodě nejen že nemohou ven z arabských emirátů, stejně tak nemohou ani dovnitř. V takových dubajských showroomech je tak prázdno, což působí značné problémy hlavně luxusním značkám. Nepříjemné potíže, byť trochu jiného rázu, ovšem musí řešit i ty mainstreamové. Třeba dealerům Toyoty už dochází, který potřebují měnit u dříve prodaných aut při návštěvách servisu. Přímou náhradu přitom Japonci zatím nemají.
„Toyota a společnost ExxonMobil, náš dodavatel, čelí výzvě vykrýt poptávku po originálních motorových olejích typů 0W8 a 0W16, a to kvůli problémům s výrobou a logistikou v rámci globálního petrochemického řetězce,“ stojí v informačním bulletinu, který byl zaslán dealerům a jež se nyní šíří po sociálních sítích. Toyota v něm servisům radí, že v případě nedostatku oleje mohou použít i trochu jiný typ, třeba 0W-20 místo 0W-16, ovšem jen v rámci jednoho intervalu.
Je nicméně otázkou, zda něco takového bude dostačující, popř. na jak dlouho. I jiné servisní sítě informují součásti svých řetězců, že sklady s některými typy olejů jsou vymetené a bude dobré se zásobit tím, čím stále ještě jde. Je tedy možné, že problémy zasáhnou i samotné výrobce, neboť olej je třeba i do nově vyrobených aut. A s ještě větší pravděpodobností lze očekávat i růst cen i na tomto poli.
Z této zprávy by mohli mít prasečí radost fanoušci elektrických aut, jenže jejich vozy oleje potřebují rovněž. V souvislosti se samotnou Toyotou pak už jen lze zmínit, že zákazníci se při dočasném nahrazení jednoho typu oleje jiným nemusí obávat ztráty záruky. Ovšem pouze za předpokladu, že půjde o doporučovaná maziva a jejich výměnu provede autorizovaný servis.
Oslovili jsme centrálu automobilky s žádostí o komentář, zatím se k věci oficiálně nevyjádřila. Jakmile budeme mít přesnější informace, pochopitelně je doplníme.
Bez výměny oleje se sice jezdit dá, stejně jako můžete přejít i na jiný typ, ovšem riskujete tím poškození pohonného ústrojí. O to palčivějším problémem jeho nedostatek je. A netýká se zjevně jen Toyoty. Foto: Toyota
This is a PANT Bulletin - but I expect a further move as supply shortens pic.twitter.com/1PPZHwWPqi— Costa Kapothanasis (@CostaKapo) May 12, 2026
Zdroj: Costa Kapothanatis@X
