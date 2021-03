Trabanty nejsou mrtvé, u Němců jsou i teď oblíbenější než všechny Tesly dohromady před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VEB Sachsenring

Je to krystalický důkaz toho, že ceněná klasika se dříve nebo později stane prakticky z čehokoli. Kdysi vysmívaný Trabant se v Německu stále rozmáhá a vlastní jej i dnes více lidí než všechny modely Tesly.

Pokud patříte mezi později narozené a navíc máte mezery v dějepise, pak možná nevíte, že Německo bylo po několik dekád rozděleno na východní a západní. První zmíněná část byla nakažena virem, který si neříkal koronavisu, ale komunismus a východní Německo sžíral ještě děsivěji. Zatímco tedy v Mnichově vznikala BMW, automobilové závody společnosti VEB Sachsenring ve Zwickau produkovaly „BMV“. Tedy tzv. Bakelitové motorové vozítko neboli Trabant.

Tohoto vozu vzniklo v letech 1957 až 1990 neskutečných 3,7 milionu kusů, což je vlastně na jednu stranu překvapivé, neboť pokud jste v tomto období byli východoněmeckým dělníkem, na přidělení kusu jste čekali enormních 13 let. Tedy pokud jste chtěli Trabant jako zcela nový, na který se v takovém roce 1976 vydělávalo v průměru jeden a půl roku. Čekání jste si samozřejmě mohli zkrátit na trhu s ojetinami, v tu chvíli však bylo třeba sáhnout ještě hlouběji do kapsy a vytáhnout sumu dvakrát vyšší, než byla oficiální cena nového exempláře. Poptávka prý tehdy převyšovala nabídku v poměru 43:1.

Jakmile ovšem padla Berlínská zeď, zdál se být „bakelitovému kultu“ konec. Z Trabantu se stalo takřka bezcenné zboží, pročež řada lidí nechávala tyto vozy odstavené u hranic se západem a do nového života vstupovala bez něj. Pokud si přitom uvědomíme, že od té chvíle uplynulo již přes třicet let, asi by málokoho překvapilo, kdyby se stále pojízdné exempláře daly spočítat na prstech jedné ruky. Nicméně Trabanty se evidentně dočkaly renesance a jejich počet i podíl tohoto vozu na trhu se neustále navyšuje. A to přesto, že plány na výrobu jakéhokoli nástupce zkrachovaly.

Jak upozorňuje studie CAR, Centra pro automobilový výzkum při univerzitě Duisburg-Essen, neutuchající zájem o tento vůz vede k dovozu přežívajících kusů ze strany Němců i z okolích zemí, Českou republiku nevyjímaje. Z Trabantu se opětovně stává legenda, zejména pak z raných exemplářů, neboť za posledních 10 let bylo v mezi registrováno přes 3 tisíc dříve jinde přihlášených kusů a celkově je jich v tuto chvíli v provozu na německých silnicích 38 173.

To mimo jiné znamená, že v Německu jsou i nyní Trabanty oblíbenější než Tesly, kterých je v SRN registrováno o 4 tisíc méně, jak upozorňuje CAR. A to i tehdy, když sečteme všechny modely americké značky dohromady, zatímco Trabant je ve smyslu této statistiky jeden jediný model, třebaže v řadě verzí. Kdyby se Elonu Muskovi tato informace donesla, asi by ji stěží pochopil, nejspíše by vůbec netušil, co to Trabant je - ostatně, když tento vůz kdysi testoval jiný Američan, nechápal skutečně vůbec nic.

Trabanty mají zjevně hodně tuhý kořínek. Po Německu jich jezdí stále více a celkový počet registrovaných aut přesahuje počet všech Tesel, které jsou na tamních silnicích provozovány. Foto: VEB Sachsenring

Zdroj: Center Automotive Research, Universität Duisburg-Essen

Petr Prokopec