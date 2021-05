Klání monster ze zlatých časů německých superkombíků skončilo jasným debaklem před 4 hodinami | Petr Miler

Že se nejlepší superkombíky vyrábí dnes? Není to tak úplně pravda, některé se totiž nevyrábí už vůbec a ty další buď ztratily část své atraktivity nebo nepředstavují zdaleka takový posun, jakého by byly dvě dekády pokroku hodny.

Na začátku tohoto tisíciletí se naplno rozhořely výkonové války německých prémiových značek. Mezi léty 2003 a 2009 to bylo v případě modelů vyšší střední třídy jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Jeho kulové eso rozbilo bank s RS6 C6 s 572 koňmi.

Když se podíváte na tato čísla a nemáte větší povědomí o automobilové historii, musíte být překvapení. Bavíme se o přibližně 15 let starých autech, přesto dnešní následníci nejsou s výkony podstatně dál - zejména nejnovější Audi RS6 má 600 koní výkonu, to je jen o 28 kobylek víc. A i když posun v jiných ohledech se nepochybně odehrál, máme tendenci tvrdit, že tohle byly zlaté časy německých überaut této kategorie, v případě pestrosti volby zcela jistě.

Jen tehdy jste si mohli koupit všechny tři modely jako sedany i kombi, tedy dostat i M5 jako Touring, to se v minulosti stalo jen dvakrát. Mohli jste mít pětilitrové desetiválcové biturbo (Audi), pětilitrovou desetiválcovou atmosféru (BMW) nebo 5,5litrový osmiválec s kompresorem (Mercedes) v případě verze E55 resp. 6,3litrovou atmosféru V8 v případě pozdější E63. K dispozici byly pohony všech kol i zadokolky, BMW bylo možné dokonce mít s manuálním řazením, třebaže ne jako kombi. Kdo z vás to má, zeptal by se asi Jiří Paroubek. Dnes nikdo, je to už jen sen.

Pokud si tyhle časy chcete připomenout, můžete, a to nikoli překvapivě díky Matu Watsonovi z Carwow, který na letiště dostal Audi RS6 C6, BMW M5 E61 a Mercedes E55 S211. A nechal je sprintovat.

Pokud vám z výše publikovaných čísel přijde, že to je souboj, který Audi nemůže nevyhrát, zvlášť když bylo jediné čtyřkolkou, pak ano, ve sprintu z místa to je sólový part pro čtyři kruhy, jemuž sekundují v různém pořadí modrobílá vrtule s třícípou hvězdou. Dominance Audi je jedním slovem ohromná, také díky částečně mokré dráze. Pokračuje i při letmém startu spoléhajícím na reakci automatu, jakmile je ale předem zařazená rychlost, ukazuje se relativní lehkost a rychlé reakce BMW, které najednou stačí i Audi, o Mercedesu nemluvě. Při brzdění je to pak trochu rozpačitý akt vadného senzoru ABS na BMW, tak jej raději nebudeme komentovat.

V případě dynamiky je to ale zajímavá podívaná a zejména nadvláda Audi je svým způsobem fascinující, to by dnes soupeři nedovolili. Fascinující je ostatně i motor tohoto stroje, desetiválec příbuzný s tím používaným v Lamborghini doplněný o dvě turba. Oh la la. Dnešní „generické” čtyřlitrové osmiválce už vedle toho působí poněkud nudně, však se na to podívejte sami.

Audi RS6 C6... Foto: Audi



...BMW M5 E61... Foto: BMW



...a Mercedes E 55 AMG S211 jsou vrcholy svého druhu, lepší časy podobné stroje nezažily, pak už musely s ambicemi dolů kvůli stále přísnějším regulacím zejména EU. Foto: Mercedes-Benz

