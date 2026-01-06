Trochu zapomenutá rodinná raketa Mercedesu se dnes i nejetá prodává za směšné peníze, i když dobový soupeř od BMW stojí miliony
Petr MilerNevíme, jestli existuje něco, co by příznivce BMW mohlo přetvořit ve fanouška Mercedesu. Ale pokud ano, pak obrovský, až neuvěřitelný cenový rozdíl mezi dnes prodávanými exempláři někdejších soků od BMW M a Mercedesu AMG by mohl být tím faktorem.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Trochu zapomenutá rodinná raketa Mercedesu se dnes i nejetá prodává za směšné peníze, i když dobový soupeř od BMW stojí miliony
před 10 hodinami | Petr Miler
Nevíme, jestli existuje něco, co by příznivce BMW mohlo přetvořit ve fanouška Mercedesu. Ale pokud ano, pak obrovský, až neuvěřitelný cenový rozdíl mezi dnes prodávanými exempláři někdejších soků od BMW M a Mercedesu AMG by mohl být tím faktorem.
Adjektiva jako prestižní, luxusní nebo výkonný u auta obvykle nejdou dohromady se slovem levný. Na trhu nových vozů rozhodně ne a i mezi ojetinami bývá obtížné narazit na jiné než rozpadlé auto, které by za rozumný peníz nabízelo vysoký výkon, slušnou výbavu a prestiž slavné značky. Jakmile jde kupříkladu o stroje jako Audi RS, BMW M nebo Mercedes AMG, cenu si drží, i když časy jejich slávy dávno pominuly.
Dnes vám ale ukážeme vůz, který tato zažitá pravidla ani trochu nepotvrzuje. Jde o Mercedes C 32 AMG, tedy dobového konkurenta BMW M3 E46, který v komfortnějším a každodennějším balení skrýval podobný dynamický potenciál, jenž navíc servíroval i v praktičtější podobě jako sedan nebo kombi (M3 E46 byla dostupná jen jako kupé či kabriolet). Díky kompresorem přeplňovanému motoru 3,2 V6 posílal až 354 koní na zadní nápravu, s nimiž dokázal zrychlit na stovku za 5,2 sekundy a rozjet se až na 250 km/h. Takové parametry neurazí ani dnes, bez omezovače umí ručička tachometru olíznout i třístovku, sami jsme to zažili.
Koupit takové starší auto obvykle znamená připravit si pořád tučnou sumu, takovou M3 E46 dnes nekoupíte hezkou za méně než 1,2 milionu korun, i když bude mít najeto dost přes 100 tisíc km, pakliže nemá být zralá na vrakoviště. A opravdu hezké kousky a nájezdy okolo 50 tisíc km se dnes nabízí za 1,8 až 2 miliony korun. U C 32 AMG je situace úplně jiná, ale úplně.
Vůz, který máme před sebou, má za sebou necelých 22 let, najeto nemá ani 20 tisíc kilometrů v rukou dvou majitelů a vypadá jako skoro nový. Jde navíc o stále svěží faceliftované provedení z pozdních dob existence dobové M3 a jako jedno z mála tak starých Céček byl po celou svou existenci, až do dnešního dne pravidelně svěřován oficiálnímu zastoupení Mercedesu na servisní práce. A nebyl nikterak vizuálně ani technicky modifikován.
Specifikace kombinující bílý zevnějšek téměř bez jakýchkoli insignií ostrého provedení s černým interiérem s tmavě dřevěným obložením není nejnápaditější a působí poněkud Japonsky. Což není náhoda. Vůz byl - byť v evropské verzi s volantem vlevo - pořízen nejprve kupcem v zemi vycházejícího slunce. To pomáhá tlačit jeho cenu dolů (jakkoli to vůz samotný nijak k horšímu nemění), ale není to tak, že by to „bylo tím”. Céčka 32 AMG jsou obecně velmi levná, ale k tomu až za chvíli.
Výbava je slušná, ale pochopitelně na dobu zrodu - kůže, vyhřívaná sedadla, automatická klimatizace nebo lepší audio tu jsou, na moderní vymoženosti jako navigaci s Google Earth, na které uvidíte i souseda ruchat na zahradě, ale zkrátka musíte zapomenout. Prodávající říká, že auto je velmi zachovalé a podobné kousky jsou dnes na trhu vzácné. A má pravdu, vůz s takto malým nájezdem už se nevídá. Jít o M3 E46, bude stát přes 2 miliony jako nic, s japonským původem o pár set tisíc míň.
Tento stroj je ale k dispozici jen za 19 900 Eur, tedy asi 480 tisíc Kč. Za to koupíte leda základní novou Fabii pomalu bez motoru a s jen o trochu lepší než minimální výbavou. Pokud akceptujete vyšší nájezd, může být C32 AMG vaše klidně za polovinu, za 300 až 400 tisíc už koupíte skvělé kusy, které o Japonsku ani neslyšely.
Je to tedy skutečně zajímavá cena na takové auto. Milujeme BMW M3 E46, ale mít jeho dobového soupeře klidně za čtvrtinu ceny? Láká to. Navíc zkuste si do M3 naložit rodinu... Tohle je vážně zajímavý tip, skoro mám sám chuť vyrazit na výlet do Hamburku, kde tento stroj stojí.
Tak hezký Mercedes C 32 AMG se už moc nevídá. Přesto není drahý, stačí vám na něj méně jako na novou Fabii s tříválcem. A i oproti úplně novému Céčkovému AMG dostanete vůz s 1,6krát větším motorem. Foto: CZ-Fahrzeugforum, publikováno se souhlasem
Zdroj: CZ-Fahrzeugforum@Mobile.de
Bleskovky
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
před 7 hodinami
- Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
3.1.2026
- Tesla se zjevně chlubí tím, že vyrobila 900 aut, tak to gratulujeme
2.1.2026
Nejnovější články
- Hned dva nové Moskviče se ukázaly na dalších fotkách, odhalují i nové logo značky
před hodinou
- Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault
před 3 hodinami
- Někdo si před 38 léty koupil nové auto a zavřel ho do garáže. Dnes se prodává za pětinásobek
před 4 hodinami
- Prodeje elektrických Korejců se loni v USA zhroutily, samy automobilky za to ale paradoxně mohou být rády
před 6 hodinami
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva