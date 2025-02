Trump nařídil odpojení všech 8 tisíc nabíječek elektromobilů u státních budov v USA, chce se zbavit i samotných aut 25.2.2025 | Petr Miler

Kobercový nálet nové americké administrativy na vše, co jí není milé, je fascinující svou rychlostí i intenzitou. Tohle je ale tak flagrantní případ nehospodárného zacházení s penězi daňových poplatníků, že se není čemu divit.

Je zřejmé, že se právě teď nacházíme uprostřed přinejmenším pozoruhodné chvíle lidských dějin, za kterou stojí primárně jediný muž: Donald Trump. Po svém uvedení do úřadu rozjel hotovou smršť změn, která musela zaskočit všechny bez ohledu na to, zda jej podporují či nikoli. Bez soustavného studia aktivit Bílého domu tak dnes snad ani není možné rozumně vnímat, co vše se v Americe odehrává, neboť vážně pojatých iniciativ na tolika úrovních je ohromné množství.

My zůstaneme ve světě aut, kde byly se staronovým americkým prezidentem už v případě jeho prvního funkčního období spojeny velké naděje, tehdy ale očekáváním tak úplně nedostál. Není to tak, že by se nesnažil, rázně vystupoval pro environmentalismu, který už tehdy auta zabíjel, zmírnil americké limity spotřeby a bojoval proti problematické kalifornské výjimce, prostě se automobilovému trhu snažil vrátit volnost. V některých ohledech uspěl, ale hmatatelné to moc nebylo. Před dalšími volbami své faktické úspěchy nedokázal prodat a po chaotické kampani postavené víc než cokoli jiného kolem dopadů koronavirové pandemii prohrál souboj o další prezidenství s Joem Bidenem.

Asi všichni mysleli, že je to konec, že se Trump i vzhledem ke svému věku do úřadu nevrátí. Ale stalo se to, loňské volby navzdory všem očekáváním jasně vyhrál a stal se teprve podruhé v amerických dějinách prezidentem, který svůj mandát obhájil „s přestávkou”. Žádná velká očekávání jsme od toho tentokrát už neměli, dalo se čekat, že bude dělat znovu totéž a čtyři roky v úřadě budou na dramatickou změnu přinejmenším amerického světa opět málo. Jenže svět se změnil.

Jak jsme nedávno probírali, Trump vlastně ani není strůjcem změn, kterých jsme ve společnosti svědky, je spíš jejich projevem. Má tak mnohem silnější mandát, má podporu ze strany těch, kteří by o něm během prvního funkčního období neřekli půl dobrého slova a po zkušenosti je na své druhé prezidentství připraven nesrovnatelně lépe. Dalo se sice předpokládat, že do úřadu vstoupí razantněji, ale smršť iniciativ, kterou předvedl během pouhého jediného měsíce v úřadu, bere dech.

Myslet si o nich může každý, co chce, ve výsledku ale Trump jen živelně plní to, co před volbami slíbil. Jedním z nosných témat bylo zbavení elektrických aut umělých podpor všeho druhu a zjevně si ho nenechá rozmluvit ani přesto, že jeho největším současným spojencem mimo politiku je Elon Musk, hotový otec moderní elektromobility.

Jak se nyní dozvídáme z amerických médií, Trump aspoň na svém písečku dělá maximum pro to, aby vyrovnal hru a zbavil elektromobily neefektivního protežování. Napříč americkými státy jsou tak nyní na základě jeho nařízení odpojovány dobíjecí stanice elektrických aut, příkaz k rozprodeji samotných elektromobilů z flotil federálních úřadů má následovat. Výsledkem je už teď probíhající odpojování 8 tisíc dobíjecích míst v zemi, kolik elektrických aut úřady používají, zatím nebylo upřesněno.

Někteří tento krok hodnotí jako destruktivní v momentě, kdy už se něco udělalo, ale s tím nesouhlasíme. Trump nemusí elektromobily milovat, jejich problém je ale především v tom, že jejich vynucené nakupování a používání je flagrantním případem nehospodárného zacházení s penězi daňových poplatníků. A přesně bojem s tím se Trump rozhodl bojovat.

Je mimochodem pozoruhodné, jak lidé stejné věci vnímají různou optikou. Kdyby někdo zítra řekl, že si úřad nakoupí zařízení toho a toho konkrétního typu bez ohledu na cenu či cokoli dalšího, bude okamžitě popotahován médií kvůli podezření ze všeho od korupce a klientelismu až po prostou neschopnost. Když ale někdo rozhodne o povinném nakupování elektrických aut, která mj. ztrácí hodnotu tak rychle, že jsou na provoz nesrovnatelně dražší než cokoli jiného, má to být skvělé? A veškeré další investice s tím spojené také?

Trumpovu iniciativu tedy chápeme - tohle se nemá dít. Úřady mají dostat za úkol nakoupit si auta, která reálně potřebují, a má jít o ty nejefektivnější nákupy, jaké lze provést pro to či ono využití. A to je celé. Budou-li to elektromobility, „so be it”, řekněme anglicky, ale taková soutěž neproběhla, vítěz byl vybrán předem. A sami vidíme, k čemu to vede v Česku, tady se loni nakoupilo nesmyslné množství nepotřebných Toyot bZ4X, aby se splnila nějaká kvóta pořízení podobných aut. To jsou tak zřetelně vyhozené peníze peníze nás všech...

Pokud v tom Američané nechtějí nejen pokračovat, ale chtějí-li i zvrátit to, co se dosud provedlo, je pochopitelný i tento destruktivní krok. A nakonec je racionální, však takový Hertz udělal v podstatě to samé - jen mít tato auta dál by jej stálo víc a víc. Odpojení nabíječek se může zdát drakonické, ale jednak jde o technické opatření (ani americký prezident není všemocný a může legálně využívat jen některé prostředky, které vedou k tomu, co chce zajistit, takto přiměje některé úřady zbavit se elektrických aut rychleji) a jednak i provoz takových věcí stojí peníze. Prostě návrat ke zdravému rozumu, víc a tím nehledejte.

S „federálními nabíječkami” je tedy konec, s elektromobily ve státních službách - tedy alespoň těmi vynuceně nakoupenými - bude též. Nezbývá než otočit list, i dnes nejspíš přijde další salva opatření...

Nevíme, jestli se ve službách amerických úřadů objevily i elektrické Fordy F-150 Lightning, je to možné. Nyní se ale zdá, že mají utrum - s dobíjením určitě, s další existencí ve státních flotilách velmi pravděpodobně. Foto: Ford

Zdroje: Colorado Public Radio, The Verge

