Tuctově vypadající, 19 let starý VW Golf se 144 000 km za 1,1 milionu není žert ani omyl, ale velká vzácnost

V Evropě jde o nejtuctovější z tuctových aut a tohle ani na pohled nepůsobí nijak mimořádně. Navíc si užilo své a zejména v interiéru je to znát. Přesto jde o velkou vzácnost, jen je třeba všímat si verze a jejího provedení.

Volkswagen Golf je evropský fenomén. Po dekády šlo o prodejně skoro neporazitelný vůz a byť už to dnes není ono, na Starém kontinentu si jej koupily desítky milionů lidí. Pokud by se vás tedy někdo ptal na antonymum sousloví „vzácné auto”, spojení „Volkswagen Golf” zní jako velmi příhodná odpověď. A ze všeho nejvíce to platí o čtvrté generaci Golfu, která byla svého času naprostým fenoménem - jen v roce 1999 oslovila v Evropě neskutečných 703 932 zákazníků, více než jakýkoli jiný vůz dříve i později v historii. Přesto právě v jeho životopisu objevíme jedno z nejvzácnějších provedení, i když na to na pohled nevypadá.

Pokud jste trochu znalí, na fotkách jste jistě rozpoznali Golf IV R32, svého času nejostřejší verzi německého bestselleru. Byla absolutním vrcholem nabídky a protože na Golf byla dost drahá, na silnicích nikdy nebyla příliš často k vidění. Golf R32 se začal prodávat v roce 2002, v nabídce byl jen do roku 2004 a podle oficiálních údajů vznikl v 10 062 exemplářích, z nichž navíc téměř polovina skončila v USA.

Po technické stránce je to velmi zajímavé auto, protože ač má karoserii Golfu, motor, pohon všech kol i naladění podvozku jsou téměř beze zbytku převzaté z Audi TT té doby. To znamená mnohem živější podvozek, než by se při pohledu na krabicoidní karoserii mohlo zdát. R32 dostal kromě špičkové techniky i ve výbavě to nejlepší, co Volkswagen tehdy uměl nabídnout. Ve výbavě tedy nebyla jen kůže či alcantara na sportovních sedačkách a elektrické ovládání kdečeho, ale také rádio s navigací a měničem CD nebo xenonové světlomety.

To nejpodstatnější ale bylo přeci jen pod kapotou - dnes ikonický motor 3,2 VR6, který dával 241 koní a 320 Nm. Mohl spolupracovat s manuálním šestikvaltem nebo s DSG, což je také zajímavé, neboť šlo o první produkční vůz na světě s dvouspojkovou převodovkou, dnes pomalu standard mezi automaty v autech podobného ražení. A jak jsme již zmínili, všechna kola byla hnaná, takže řeči o „přemotorované předokolce” by tady nikomu neprošly.

Jak stojí výše, tohoto auta vzniklo celkem málo, něco přes 10 tisíc vyrobených aut ale raritu nedělá. Vtip je jinde - i z tohoto omezeného počtu byla drtivá většina vyrobených Golfů R32 třídveřových. Pouhých 500 kusů vzniklo v pětidveřové variantě a narazit na nějaký originální kus (rozličné pětidvéřové Golfy s nárazníky z R32 se nepočítají) na ulici je skoro nemožné. I v prodeji jsou velkou raritou, právě teď se ale na jeden díváte. Na jeden z pár jednotek, které se každý rok objeví v prodeji.

Není vlastně mimořádný ničím jiným než svou „tovární vzácností”, neboť je to jinak docela tuctový kus. Nejde o žádnou garážovou královnu, auto má na tachometru nemalých 144 tisíc km, což sice po 19 letech na světě není zase tak moc, ale není to ani úplně málo a kilometry jsou na něm místy znát. Cena 43 500 Eur, tedy bezmála 1,1 milionu Kč, ale na skoro dvě dekády starý Golf s s takovým nájezdem extrémní. Prodávající ale zjevně ví, co má, upozorňuje na raritnost auta a s cenou dolů jít nehodlá.

Na druhou stranu, pětidvéřové er-třicetdvojky se tradičně prodávají draho a nepochybně mají své kouzlo. Tahle je převážně originální a byť to ani tak asi není nejzajímavější nabídka ke koupi, dobré připomenutí už trochu opomenuté historie je to rozhodně. Až někdy náhodou potkáte pětidvéřový Golf IV R32 na ulici, možná si ho ani nevšimnete, je to krom poměrně velkých kol a dvou koncovek výfuku v nárazníku docela nenápadné auto. A přitom před sebou budete mít pomalu sběratelskou raritu vzácnější než většinu kdy vyráběných Ferrari.

Tenhle vůz je jedním z 500 vyrobených pětidvířek Golfu R32. A vypadá díky tomu ještě nenápadněji, což jen umocňuje jeho „spavost”. Bohužel jde dnes o velmi drahý špás Foto: Ertunc Karaduman, publikováno se souhlasem

