Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem
Petr MilerDošly peníze? Došla odvaha? Anebo se prostě jen nehodí vyhazovat peníze za miliardářské libůstky v momentě, kdy automobilka živoří? Buď jak buď, Wolfgang Porsche po šesti letech prací oficiálně vzdal snahu opanovat bývalou Zweigovu rezidenci a kompletně rekonstruovanou ji prodává.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem
před 6 hodinami | Petr Miler
Došly peníze? Došla odvaha? Anebo se prostě jen nehodí vyhazovat peníze za miliardářské libůstky v momentě, kdy automobilka živoří? Buď jak buď, Wolfgang Porsche po šesti letech prací oficiálně vzdal snahu opanovat bývalou Zweigovu rezidenci a kompletně rekonstruovanou ji prodává.
Existují nemovitosti, na jejichž obývání může dnes smysluplně pomýšlet jen hrstka vyvolených z celého kontinentu. A tzv. Paschinger Schlössl známý hlavně díky někdejšímu vlastnictví spisovatele Stefana Zweiga, podle kterého se mu říká častěji než jeho oficiálním názvem, patří mezi ně. Také proto zámeček nad Salcburkem dekády více či méně chátral, neboť by někdo musel vzít obrovské peníze, aby ho koupil. A snadno ještě větší, aby jej dal do pořádku.
Někdo takový se v roce 2020 našel a nešlo o nikoho menšího než Wolfganga Porsche, syna Ferryho Porsche, mladšího bratra autora modelu 911 Butziho Porsche a faktického dědice rodinného impéria. V čele této větve rodin Porsche a Piëchů je už od 70. let minulého století a ani ve svých 83 letech neztrácí chuť do života. Je stále předsedou dozorčí rady holdingu ovládajícího Porsche i celou skupinu VW a koncem loňského roku se potřetí oženil.
Nová manželka má ale možná jiné představy o společném životě než trávit čas v srdci Salcburku. A možná má jeho ztráta zájmu o Paschinger Schlössl jiné důvody, ty ekonomické nevyjímaje. S majetkem odhadovaným na víc než půl bilionu korun je Wolfgang P. jistě stále nechutně bohatý člověk, ale majetek je jedna věc a volné prostředky druhá. Též se mu možná nechce na sebe upozorňovat, když samotné Porsche zrovna živoří, anebo ho otrávily mocně medializované patálie se snahou postavit si k zámečku soukromý půlkilometrový tunel, aby vždy mohl komfortně dojet do nově vybudované podzemní garáže.
Nic z toho se totiž nejspíš nestane. Ačkoli od místních úřadů dostal povolený povolení kopat a využívat prostor pod 3 000 metry čtverečnými veřejného pozemku, Wolfgang Porsche se rozhodl. že ve stopách Stefana Zweiga kráčet nebude. Vilu tak nyní nabídl k prodeji, aniž by v ní bydlel jediný den. Sídlo s obytnou plochou 612 metrů čtverečných v pouhých 12 místnostech nabízí k prodeji za 12,7 milionu Eur, tedy asi 308 milionů Kč. Tunel není v ceně, povolení k jeho stavbě ale ano.
Z fotek zveřejněných prestižní globální realitkou je zřejmé, že zámek je kompletně rekonstruovaný, ale neobydlený. Porsche jej tak opouští skutečně těsně před dokončením a nabízí jej po mnoha peripetiích v perfektním stavu komukoli, komu nechybí pár set milionů na koupi a dalších pár set na tunel, vybavení a různé „drobnosti” okolo. Jsme zvědavi, kdo se jím stane - sám bych ho s chutí koupil. Ale to víte, chybí mi našetřit ještě asi 308 milionů...
Zámeček s tunelem asi nebude, ale zámeček bez tunelu může být váš. Za 308 milionů je vlastně docela levný, jen najít kupce pro takovou věc bude vždy složité. Foto: Coldwell Banker Paris, publikováno se souhlasem
Zdroj: Castle Salzburg (Austria)@Le Figaro Properties
Bleskovky
- Fiktivní motor Porsche s fiktivním řazením a fiktivním zvukem ukázal v praxi svou směšnou faleš, je to absurdita od A do Z
včera
- Holku z Kelly Family, nebo sexbombu v bikinách? Srovnání BMW M5 s nepřiznanou novou „Alpinou B5” dává jasnou odpověď
25.6.2026
- „Bugatti pro chudé” je novým králem všech pekel. Přepisuje další rekordy akcelerace, okruhů i silnic, pomalé je vedle něj i skutečné Bugatti
23.6.2026
Nové na MotoForum.cz
- Vítězem Dutch TT se stal Japonec Ai Ogura včera 15:12
- Alonso vyhrál v Assenu Moto2; 8. Salač včera 12:55
- Lídr šampionátu Quiles vyhrál i v Assenu včera 11:39
- Ve Sprintu dominovala Trackhouse Aprilia: Vyhrál Fernandez před Ogurou 27.6.2026
- Pole Position v Assenu si vyjel v Moto2 Alonso, 11. Salač 27.6.2026
Nejčtenější články
- Italové se stydí za nejnovější Ferrari. „Je ošklivé a trapné. Kdyby aspoň jednu věc udělali správně,” zní skoro unisono
31.5.2026
- Lidový sporťáček a sen Čechů z dob sametové revoluce se dá koupit jako dodnes nejeté, zcela originální auto. Z jeho motoru by šlo jíst
31.5.2026
- Porsche mířilo k prodeji 400 tisíc aut ročně, teď na hranici pádu do ztráty doufá aspoň v polovinu
31.5.2026
- Slavný technik popsal 11 měsíců trápení s autem od „zrádců Tesly”. Vůz nakonec přes veškerou snahu vrátil, byla to noční můra
31.5.2026
- Bývalý šéf VW jde cestou Lamborghini, akorát pozpátku. Založil si firmu na výrobu elektrických traktorů, bez legrace
31.5.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva