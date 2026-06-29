Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem

Došly peníze? Došla odvaha? Anebo se prostě jen nehodí vyhazovat peníze za miliardářské libůstky v momentě, kdy automobilka živoří? Buď jak buď, Wolfgang Porsche po šesti letech prací oficiálně vzdal snahu opanovat bývalou Zweigovu rezidenci a kompletně rekonstruovanou ji prodává.

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Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem

před 6 hodinami | Petr Miler

Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem

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Foto: Porsche

Došly peníze? Došla odvaha? Anebo se prostě jen nehodí vyhazovat peníze za miliardářské libůstky v momentě, kdy automobilka živoří? Buď jak buď, Wolfgang Porsche po šesti letech prací oficiálně vzdal snahu opanovat bývalou Zweigovu rezidenci a kompletně rekonstruovanou ji prodává.

Existují nemovitosti, na jejichž obývání může dnes smysluplně pomýšlet jen hrstka vyvolených z celého kontinentu. A tzv. Paschinger Schlössl známý hlavně díky někdejšímu vlastnictví spisovatele Stefana Zweiga, podle kterého se mu říká častěji než jeho oficiálním názvem, patří mezi ně. Také proto zámeček nad Salcburkem dekády více či méně chátral, neboť by někdo musel vzít obrovské peníze, aby ho koupil. A snadno ještě větší, aby jej dal do pořádku.

Někdo takový se v roce 2020 našel a nešlo o nikoho menšího než Wolfganga Porsche, syna Ferryho Porsche, mladšího bratra autora modelu 911 Butziho Porsche a faktického dědice rodinného impéria. V čele této větve rodin Porsche a Piëchů je už od 70. let minulého století a ani ve svých 83 letech neztrácí chuť do života. Je stále předsedou dozorčí rady holdingu ovládajícího Porsche i celou skupinu VW a koncem loňského roku se potřetí oženil.

Nová manželka má ale možná jiné představy o společném životě než trávit čas v srdci Salcburku. A možná má jeho ztráta zájmu o Paschinger Schlössl jiné důvody, ty ekonomické nevyjímaje. S majetkem odhadovaným na víc než půl bilionu korun je Wolfgang P. jistě stále nechutně bohatý člověk, ale majetek je jedna věc a volné prostředky druhá. Též se mu možná nechce na sebe upozorňovat, když samotné Porsche zrovna živoří, anebo ho otrávily mocně medializované patálie se snahou postavit si k zámečku soukromý půlkilometrový tunel, aby vždy mohl komfortně dojet do nově vybudované podzemní garáže.

Nic z toho se totiž nejspíš nestane. Ačkoli od místních úřadů dostal povolený povolení kopat a využívat prostor pod 3 000 metry čtverečnými veřejného pozemku, Wolfgang Porsche se rozhodl. že ve stopách Stefana Zweiga kráčet nebude. Vilu tak nyní nabídl k prodeji, aniž by v ní bydlel jediný den. Sídlo s obytnou plochou 612 metrů čtverečných v pouhých 12 místnostech nabízí k prodeji za 12,7 milionu Eur, tedy asi 308 milionů Kč. Tunel není v ceně, povolení k jeho stavbě ale ano.

Z fotek zveřejněných prestižní globální realitkou je zřejmé, že zámek je kompletně rekonstruovaný, ale neobydlený. Porsche jej tak opouští skutečně těsně před dokončením a nabízí jej po mnoha peripetiích v perfektním stavu komukoli, komu nechybí pár set milionů na koupi a dalších pár set na tunel, vybavení a různé „drobnosti” okolo. Jsme zvědavi, kdo se jím stane - sám bych ho s chutí koupil. Ale to víte, chybí mi našetřit ještě asi 308 milionů...


Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 1 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 01Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 2 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 02Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 3 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 03Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 4 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 04Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 5 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 05Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 6 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 06Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 7 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 07Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 8 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 08Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 9 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 09Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 10 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 10Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 11 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 11Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 12 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 12Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 13 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 13Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 14 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 14Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 15 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 15Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 16 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 16Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 17 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 17Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 18 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 18Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 19 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 19Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 20 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 20Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 21 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 21Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 22 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 22Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 23 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 23Tunel nebude. Dědic Porsche těsně před dokončením prodává svůj zámek nad městem, chtěl k němu přistavit garáž s půlkilometrovým tunelem - 24 - Paschinger Schlossl Stefan Zweig vila Salzburg Wolfgang Porsche 2026 prodej 24
Zámeček s tunelem asi nebude, ale zámeček bez tunelu může být váš. Za 308 milionů je vlastně docela levný, jen najít kupce pro takovou věc bude vždy složité. Foto: Coldwell Banker Paris, publikováno se souhlasem

Zdroj: Castle Salzburg (Austria)@Le Figaro Properties

Petr Miler

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