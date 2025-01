Tušíte, jak nízko klesly ceny nejlevnějšího moderního Lamborghini? Koupíte ho za cenu drahých Škod, teď si jen troufnout před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: CK Auto Sport, publikováno se souhlasem

Ceny téměř všech zajímavějších aut minulých dekád letí v posledních letech do stratosféry. A tohle je velmi zajímavé auto přesně z té éry. Pro dosavadní majitele se ale ternem nestalo, je výjimkou potvrzující pravidlo, jejíž ceny klesají stále níž

Kdo by nechtěl supersport některé ze slavných italských značek? Nevěříme nikomu, kdo se teď nadšeně hlásí a říká, že by takové auto neupotřebil. Možná ne, ale to platí snad o většině majitelů a stejně ho chtějí. Někteří jej chtějí řídit, jiní ale takové vozy kupují jako znak prestiže, další třeba jako okrasu garáže. Využití je nespočet a v tomto smyslu jsme přesvědčeni, že po vozech jako Ferrari nebo Lamborghini přinejmenším v hloubi duše touží každý, snad i ten, kdo ani nemá řidičák.

Touha je ovšem jedna věc, možnost si takové auto reálně koupit jiná. Překážkou je krom omezené využitelnosti hlavně cena - nejde jen o to, že na něj musíte mít spoustu milionů, musíte mít spoustu milionů, které nepotřebujete. Sporťák od Lamba si asi nekoupíte jako první auto na ježdění po nákupech, pro vožení dětí do školy a cesty na dovolenou k pronajaté garsonce a paštikám k obědu. Obvykle si lidé nejprve koupí slušné bydlení, normální auto, zabezpečí zbytek rodiny a pak jim možná zbude 6, 7, 8 a více milionů na „hračku” do garáže. Takových je minimum, odtud také omezený odbyt těchto aut.

Připusťme, že ty první kroky neobejdete, i Ferrari nebo Lamborghini se ale dá koupit za méně jako ojeté. Naprostá většina jakkoli zajímavých modelů si ale bohužel drží cenu příliš dobře na to, aby se staly aspoň relativně levnými. Výjimky ovšem existují a nemusí být zavrženíhodné v žádném ohledu. Teď nemyslíme třeba Ferrari Mondial, co je sice Ferrari, lidé se vás ale spíše budou ptát, z čeho jste splácali tu repliku, než aby vás obdivovali pro krásný italský sporťák. U Lamborghini pochodíte líp, budete vypadat jako zámožný frajer, i když za svůj vůz dáte o hodně míň než soused za dieselové Audi A6, za kterým se dnes otočí leda slečny z E55.

Může vás to překvapit, ale nejlevnějším moderním Lambem je Gallardo, což je nepochybně pořád auto, za kterým lidé otočí hlavu. Má typický, řekli bychom nadčasový, ostře řezaný design moderních aut značky, řvoucí desetiválec v útrobách a na rozdíl od jeho předchůdců jde i o vcelku trvanlivé auto, neboť jde už více o Audi než o Itala. Nakonec se podívejte na fotky níže, původ u Audi naznačuje asi interiéru - ovládání ventilace, palubní systém, stopní lampičky... To všechno je převzaté z dobových audin bez podstatných změn.

Zlobit se asi není proč, nicméně je to jeden z důvodů, proč si tento vůz cenu moc nedrží. A ten na fotkách níže si ji drží velmi špatně. Nevybrali jsme nic až tak mimořádného, v jeho cenovém rajónu se pohybuje víc aut a můžete se dostat klidně o další statisíce níž, pokud přijmete otevřený Spyder, auto původem ze Států nebo Emirátů, nebude vám vadit šestimístný nájezd apod. Ale to jsou všechno kontroverzní alternativy, my jsme chtěli vybrat hezké kupé z EU s přijatelným nájezdem a jasnou historií z hlediska servisu i nehod. Přesto se dostanete s cenou velmi nízko.

Opravdu tedy nečekáme žádnou časovanou bombu v útrobách, tedy aspoň ne specifickou, tak „málo” dnes Gallardo prostě stojí. Tohle konkrétní je k dispozici za 78 900 Eur, tedy asi 1,95 milionu Kč. Pořád je to hodně peněz, nespadli jsme z Marsu, ale ruku na srdce - takové peníze dnes za auto nejsou totéž jako v době, kdy šlo Octavii koupit za 330 tisíc. Dnes i za novou škodovku snadno dáte stejně, stačí sáhnout po dobře vybaveném Kodiaqu RS nebo některém z vrcholných elektrických modelů. A tohle je Lambo, obdivovaný supersport se vším všudy, navíc s přijatelným nájezdem 88 500 km.

Na pohled problém nevidíme, černý lak na takovém autě působí sympaticky, v interiéru je vidět opotřebení, hlavně na sedadle řidiče, ale není zničený. Technika vypadá dobře, ani brzdy nevolají po výměně a prodávající hovoří o velmi dobrém stavu v každém ohledu. Pod kapotou je motor 5,0 V10 s 500 koňmi, který stačí na stovku za 4,2 sekundy a maximálku 309 km/h. To není špatné, automat e-Gear je velmi špatný, ale levná Gallarda jej mají vždy, za manuál je třeba připlatit miliony.

Zásadní otázkou nyní je, zda někdo najde odvahu do takového auta jít. A nemyslíme nutně tohle konkrétní, Gallardo dones obecně platí moderní Lambo za snadno 1,6 až 2 miliony Kč v době, kdy auta vyletěla nahoru o mnoho desítek procent. Toto v podobné míře cenově padlo. Možná je to relativně levná cesta k ikoně svého druhu. Anebo jde o kasu na peníze jako Brno, do které zahučí další stotisíce jako nic a od splněného snu budete pořád daleko.

Radu, zda tohle risknout, vám určitě nedáme, správnému automobilovému nadšenci ale bude tahle nabídka nevyhnutelně chvíli vrtat hlavou. Jen si to zkuste říci: Mám Lamborghini v garáži! Možná i na koukání a občasné túrování by to za tyhle peníze stálo za to...

Toto je nejlevnější moderní Lambo v prodeji, které není bourané ani porouchané, nemá pochybný původ, historii ani stav. Za 1,95 milionu Kč slibuje dobrý vizuální i technický stav a ježdění bez obav, realita může být pochopitelně složitější. Foto: CK Auto Sport, publikováno se souhlasem

Zdroj: CK Auto Sport@Autoscout24.fr

