Tuzexový sen Čechoslováků jde koupit jako dodnes nejeté auto u oficiálního dealera, lepší stroj času abyste pohledali

Petr Miler
před 4 hodinami | Petr Miler
Vyplatí se to připomínat, neboť lidé mají tendenci zapomínat to zlé a pamatovat si jen to dobré. Před rokem 1989 byla Česká republika, tehdy ještě součást socialistického Československa, hotovým skanzenem, kde „nové” se říkalo dekády zastaralému. Platilo to i o autech, kdy normou byly do příchodu Favoritu (který se ale před revolucí sotva začal prodávat ve větších počtech) vozy koncepčně pocházející z hloubi předchozích dekád, ať už šlo o škodovky nebo cokoli jiného.
Pár vozů západních značek se ale do ČSSR přece jen dostalo a nejčastěji šlo Fiaty. Nebyla to náhoda, strůjce úspěchu Fiatu Gianni Agnelli byl kovaný komunista, a tak ani Sovětům nevadilo zaplatit právě jemu za licenci na výrobu toho, čemu se u nás říkalo žigulík. Do československých Mototechen a ještě častěji do Tuzexů se pak pravidelně dostávaly i větší várky skutečných Fiatů. Chtělo pořád konexe nebo devizy, abyste se k nim dostali, ale šlo to.
Nejvíc žádoucím italským autem se tak v druhé polovině 80. let stalo malé Uno. Prodejně vůbec nejúspěšnější Fiat je s 9 miliony vyrobenými kusy osmým historicky nejprodávanějším autem světa a jako magnet fungoval i na Čechy a Slováky. A to si pište, že naprostá většina se k němu stejně nedostala, protože neměli ani jak, ani za co. Ale pokud vás ale sen o novém Unu dodnes neopustil, můžete si jej pořád splnit.
Ne, nebojte se, Fiat v těžkých časech zoufalství nevrátil tuto klasiku do výroby v původní podobě, to jen v Německu jeden z dealerů značky dodnes udržel ve stavu prakticky nového vozu jeden z vyrobených exemplářů. A jde o předrevoluční kousek, model vyrobený v květnu 1989 v nejtypičtější konfiguraci s litrovým motorem. Auto dlouho sloužilo přímo dealerovi pro propagační účely, jinak ale najelo jen 10 300 km a je dodnes kompletně originální.
V tomto stavu vydrželo do dnešních dnů, kdy s ním byly podnikány pouze krátké cesty. Na tachometru tak má zmíněnou porci km a je prostě jako nové, po všech stránkách. Motor verze 45 s výkonem (hádejte!) 45 koní a 74 Nm točivého momentu dlažebním kostkám fazónu nepocuchá - stačí to jen na maximálku 145 km/h a zrychlení na stovku za 18 sekund, ale... Co byste také chtěli od auta za 9 900 Eur, tedy asi 240 tisíc Kč. Právě tolik tento relikt stojí, dnes je to asi pět průměrných českých platů. Skoro zadarmo ve srovnání s tím, co vše jste museli před 36 a více léty udělat, abyste se k novému Fiatu Uno dostali.
Vskutku pozoruhodný lístek na vlak do minulosti se objevil v prodeji v Německu. Dodnes skoro nový Fiatu Uno může být váš za asi 240 tisíc korun. Foto: Zdroj: ARO Autohaus, publikováno se souhlasem
