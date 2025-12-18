Tuzexový sen Čechoslováků jde koupit jako dodnes nejeté auto u oficiálního dealera, lepší stroj času abyste pohledali

Tušíme, že dnes už o něm sní jen málokdo, pokud si ale na Vánoce chcete splnit přání, které jste kdysi měli a jeho splnění bylo utopií, na lepší šanci hned tak nenarazíte. Úplně levná není, podobný skvost ale na ceně ztrácet nebude.

Tuzexový sen Čechoslováků jde koupit jako dodnes nejeté auto u oficiálního dealera, lepší stroj času abyste pohledali

před 4 hodinami | Petr Miler

před 4 hodinami | Petr Miler

Tuzexový sen Čechoslováků jde koupit jako dodnes nejeté auto u oficiálního dealera, lepší stroj času abyste pohledali

Foto: ARO Autohaus, publikováno se souhlasem

Tušíme, že dnes už o něm sní jen málokdo, pokud si ale na Vánoce chcete splnit přání, které jste kdysi měli a jeho splnění bylo utopií, na lepší šanci hned tak nenarazíte. Úplně levná není, podobný skvost ale na ceně ztrácet nebude.

Vyplatí se to připomínat, neboť lidé mají tendenci zapomínat to zlé a pamatovat si jen to dobré. Před rokem 1989 byla Česká republika, tehdy ještě součást socialistického Československa, hotovým skanzenem, kde „nové” se říkalo dekády zastaralému. Platilo to i o autech, kdy normou byly do příchodu Favoritu (který se ale před revolucí sotva začal prodávat ve větších počtech) vozy koncepčně pocházející z hloubi předchozích dekád, ať už šlo o škodovky nebo cokoli jiného.

Pár vozů západních značek se ale do ČSSR přece jen dostalo a nejčastěji šlo Fiaty. Nebyla to náhoda, strůjce úspěchu Fiatu Gianni Agnelli byl kovaný komunista, a tak ani Sovětům nevadilo zaplatit právě jemu za licenci na výrobu toho, čemu se u nás říkalo žigulík. Do československých Mototechen a ještě častěji do Tuzexů se pak pravidelně dostávaly i větší várky skutečných Fiatů. Chtělo pořád konexe nebo devizy, abyste se k nim dostali, ale šlo to.

Nejvíc žádoucím italským autem se tak v druhé polovině 80. let stalo malé Uno. Prodejně vůbec nejúspěšnější Fiat je s 9 miliony vyrobenými kusy osmým historicky nejprodávanějším autem světa a jako magnet fungoval i na Čechy a Slováky. A to si pište, že naprostá většina se k němu stejně nedostala, protože neměli ani jak, ani za co. Ale pokud vás ale sen o novém Unu dodnes neopustil, můžete si jej pořád splnit.

Ne, nebojte se, Fiat v těžkých časech zoufalství nevrátil tuto klasiku do výroby v původní podobě, to jen v Německu jeden z dealerů značky dodnes udržel ve stavu prakticky nového vozu jeden z vyrobených exemplářů. A jde o předrevoluční kousek, model vyrobený v květnu 1989 v nejtypičtější konfiguraci s litrovým motorem. Auto dlouho sloužilo přímo dealerovi pro propagační účely, jinak ale najelo jen 10 300 km a je dodnes kompletně originální.

V tomto stavu vydrželo do dnešních dnů, kdy s ním byly podnikány pouze krátké cesty. Na tachometru tak má zmíněnou porci km a je prostě jako nové, po všech stránkách. Motor verze 45 s výkonem (hádejte!) 45 koní a 74 Nm točivého momentu dlažebním kostkám fazónu nepocuchá - stačí to jen na maximálku 145 km/h a zrychlení na stovku za 18 sekund, ale... Co byste také chtěli od auta za 9 900 Eur, tedy asi 240 tisíc Kč. Právě tolik tento relikt stojí, dnes je to asi pět průměrných českých platů. Skoro zadarmo ve srovnání s tím, co vše jste museli před 36 a více léty udělat, abyste se k novému Fiatu Uno dostali.


Vskutku pozoruhodný lístek na vlak do minulosti se objevil v prodeji v Německu. Dodnes skoro nový Fiatu Uno může být váš za asi 240 tisíc korun. Foto: Zdroj: ARO Autohaus, publikováno se souhlasem

Zdroj: ARO Autohaus GmbH@Mobile.de

Petr Miler

