Tuzexový sen Čechoslováků se pořád dá koupit jako nejeté auto i ve vrcholné verzi

/ Foto: Automobile Robert LOPP, publikováno se souhlasem

Pokud jste před rokem 1989 zasněně hleděli na vyvolené, kteří měli možnost vymanit se z područí centrálně plánovaného hospodářství a pořídit si místo obvyklých Škod 742 dovozový Fiat, můžete si svůj sen splnit alespoň nyní. A to ve verzi, ke které se zde dostala opravu jen smetánka.

Někdy si říkám, že člověk musí mít hodně špatnou paměť, aby snil o návratu do dob před rokem 1989. Určitě není pravdou, že šlo o dobu temna bez špetky světlých stránek, některé tragikomické aspekty tehdejšího života ale pamatuji příliš dobře na to, abych na ně vzpomínal s láskou.

Pamatuji si, jak jsme po létech čekání na smilování kohosi vyrazili s otcem pro nový vůz Škoda řady 742, jeho vůbec první nové auto v životě. Ač bylo úplně nové, bylo při předání jen v o málo lepší kondici než současné Tesly a byť je třeba uznat, že technici AZNP měli snahu dát na místě věci do pořádku, ve výsledku nám beztak řekli jasně: Buď auto vezmete v tom stavu, v jakém je, nebo můžete čekat dalších pár let na jiné. Je jasné, že otec vzal, co bylo a vůz jsme si během dalších týdnů sami doladili doma.

Mít novou a tehdy přesto dávno zastaralou Škodu nebylo vůbec samozřejmé, i když jste na ni náhodou měli peníze. Většina jiných aut byla pro Čechoslováky snem - počínaje Ladami, které pořád šlo koupit v Mototechně, a konče čímkoli „západním”, co šlo koupit leda v Tuzexu. Do toho bylo možné vstoupit, když jste ukázali, že máte bony, a tak jste mohli obdivovat třeba Fiaty či Fordy, pakliže byly zrovna na skladě.

Jedním z vysněných vozů byl tehdy model Uno - obecně vzato jeden z nejobyčejnějších Fiatů, ale vyprávějte o tom něco lidem, pro které je Škoda 130 GL nedosažitelný luxus. Byl to velmi žádoucí vůz, který nakonec vznikl v 9 milionech exemplářů a šance, že jste nějaký před rokem 1989 řídili, je velmi malá, pokud jste si neříkali Dalibor Janda nebo nějak podobně. Šance, že si jej jako zánovní pořídíte dnes, není o mnoho větší, protože už se 26 let nevyrábí... Ale ve výsledku větší přece jen je, teď už na něj stačí jen peníze.

Loni v létě jsme vám ukazovali skutečně nový, ani nevybalený běžný model, dnes tu ale máme něco o hodně zajímavějšího. Jde o zánovní Uno ve verzi Turbo z dob, kdy u nás komunisté a estébáci převlékali kabáty a přemýšleli, jak naložit s nově nabytou svobodou. Ale žerty stranou, tohle auto je docela seriózní náčiní a kdo jej měl tu čest poznat, na něj zřejmě bude vzpomínat s cukáním koutků.

Turbo bylo vrcholné Uno, které dostalo přeplňovaný motor 1,4 se 118 koňmi, což asi dnes nikoho nepoloží, jenže vážilo také jen něco přes 900 kg. A skutečně létalo. Stovka za 7,7 sekundy nezní úplně špatně ani dnes a maximálka přes 200 km/h byla na tachometru dříve, než jste řekli: „Turbo!” A nebo o malou chvilku později. Bylo to skutečně velmi agilní, velmi rychlé a velmi zábavné auto a ve verzi, ve které je nyní na prodej s pouhými 28 tisíci km bez známky opotřebení, láká k okamžitému složení kupní ceny.

Ta není nejnižší, 22 450 euro alias 588 tisíc korun je tučná suma za 31 let staré supermini, ale podívejte se na něj. V rudé barvě je to takové malé Ferrari a ani detailní zkoumání prý z valné většiny originálního stavu neodhalí důvod, proč mu nevěřit, že včera sjelo z výrobní linky. Je to vskutku pozoruhodná nabídka a tak trochu šance vrátit se do 80. let a splnit si to, co si tehdy splnit nešlo. Kdybyste měli zájem, vůz nabízí přátelsky vystupující prodejce z německého Mühlhausenu.

Absolutní vrchol nabídky mnohými kdysi vysněného Fiatu Uno se i dnes dá koupit skoro nejetý. Stojí hodně, ale je to vážně unikátní nabídka. Foto: Automobile Robert LOPP, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler