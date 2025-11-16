Tuzexový sen Čechoslováků si můžete koupit dodnes nejetý, stačit vám na něj bude míň korun než kdysi bonů

Na dobu před listopadem 1989 se slzou v oku snad vzpomínat netřeba, po autech, která jsme si tehdy koupit mohli, a přesto nemohli, si ale leckdo postesknout může. Tohle se ve stavu prakticky nového vozu dá koupit i dnes, navíc v podstatě levně.

včera | Petr Miler

Foto: Gasolicious.be, publikováno se souhlasem

Na dobu před listopadem 1989 se slzou v oku snad vzpomínat netřeba, po autech, která jsme si tehdy koupit mohli, a přesto nemohli, si ale leckdo postesknout může. Tohle se ve stavu prakticky nového vozu dá koupit i dnes, navíc v podstatě levně.

Při oslavách Sametové revoluce před pár roky jsme vzpomínali na to, jak se prodávala auta v časech komunistické ČSSR. Jednoduše nešlo koupit v podstatě nic, ve stínu obtížné dostupnosti obyčejných nových škodovek z Mototechen bylo ale bizarní, že v Tuzexu bylo možné koupit prakticky cokoli. Stačilo jediné - mít dostatek tzv. Tuzexových korun (TK), lidově bonů, které šlo získat výměnou za valuty získané třeba za práci v zahraničí.

Většina lidí je ale prostě musela „vyšmelit” s některým z „veksláků”. A byť formálně se jedna koruna tuzexová rovnala jedné koruně československé, reálně jste za ni museli dát asi čtyřikrát tolik. Což vede k do jisté míry uspokojivému konstatování - auta dnes levná nejsou, rozhodně ne tak, jako bývala před pár roky, i tak se pořád dají koupit nesrovnatelně levněji než kdysi. Neboť třeba Renault 5 šlo v roce 1989 pořídit za 164 tisíc TK, reálně tedy přes 650 tisíc Kčs. Že si takový vůz mohla dovolit jen hrstka vyvolených, je nabíledni.

Pokud vás ovšem mrzí, že jste si tehdy nemohli nic takového koupit, i v této době se objevují v prodeji více či méně nové vozy z těchto časů. Kdysi jsme vám ukazovali třeba vrcholnou verzi tehdy velmi žádoucího Fiatu Uno, dnes tu máme další legendu 80. let - zmíněný Renault 5. Jeden z pramála vozů, které kdy prodejně překonaly VW Golf, byl po 14 let ve dvou generacích i nejprodávanějším vozem Francie a vznikly jej miliony, takže obecně nejde o nic vzácného. Dneška se jich ale v muzejním stavu dochovalo jen pár.

To nejlepší v současné nabídce můžete vidět níže. Jde o exemplář z už pozdních časů slávy pětky, roku 1991, v pětidvéřovém provedení Campus s motorem 1,1 a manuální převodovkou. Vůz byl jako nový dodán do Belgie, kde se v rukou (spíše v garáži...) jediného majitele ohřál 34 let. Po tu dobu jezdil něco kolem 840 km ročně, takže skoro nic - na tachometru má směšných 29 722 kilometrů a vypadá podle toho.

Najít na tomto „rencku” nějakou vadu je nemožné. Je originální, neodřený i jinak neopotřebovaný, nerezne. K dispozici jsou všechny papíry, auto bylo pravidelně servisováno... Pikantní je, že pokud máte 164 tisíc dnešních korun, což je nic oproti 164 tisícům TK z 80. let, stačit vám na tohle auto budou. A dokonce vám ještě zbude. Požadovaných 4 950 euro, tedy asi 120 tisíc Kč, lze dnešní optikou chápat jako velmi, velmi výhodnou nabídku - je to pár průměrných českých platů, skoro nic ve srovnání s tím, co vše jste museli udělat před nějakými 40 roky, abyste se k tomuto autu mohli dostat.


Vskutku pozoruhodný lístek na vlak do minulosti se objevil v prodeji v Belgii. Dodnes zánovní nejetý Renault 5 může být váš za asi 120 tisíc korun. Foto: Gasolicious.be, publikováno se souhlasem

Zdroj: Gasolicious.be

Petr Miler

