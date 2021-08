Konstruktéři závodních aut od nuly navrhli kajak pro olympionika, na Čechy si ale nepřišli před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jde o fascinující počin už proto, že se vůbec nezajímali o konstrukci existujících kajaků, ale vymysleli zcela novou konstrukci se zapojením know-how ze světa formulových monopostů.

Na letošní olympiádu se nebude vzpomínat jen v souvislosti s úžasnými sportovními výkony, ale i kvůli podivným okolnostem. Pořadatelé za to nemohou, ale koronavirová pandemie z ní udělala svérázné překvapení. Nejprve způsobila roční odklad, posléze předčasný odjezd některých atletů a nakonec prázdné stadiony, v jejichž ochozech sedí jen novináři a členové realizačních týmů. Na celé hry je tedy mnohými nahlíženo negativně, což nakonec přimělo Toyotu, aby zcela uťala své marketingovou kampaň.

Naštěstí se na olympijských hrách dějí i jiné zajímavé, o poznání pozitivnější věci. O jednu z kuriozit se postarala společnost Mooncraft, která je již několik dekád spojena s motorsportem. Kromě kategorie cestovních prototypů zanechala stopu i v několika divizích formulových soutěží. Ve světě rychlých kol tedy má nemalé zkušenosti, které se před několika málo lety rozhodla zužitkovat i ve zcela jiné oblasti.

Firma totiž navázala spolupráci s Kazuyou Adachim, který patří mezi nejlepší kajakáře světa. Obě strany se přitom rozhodli znovu objevit kajak, a to poměrně neobvyklým způsobem. Japonská společnost totiž předtím zabrousila ze silnice na vodní plochu jen ojediněle, a to navíc v souvislosti s motorovými čluny. Kajakům se ovšem nikdy dříve nevěnovala, a co více, žádný ani před zahájením spolupráce nezkoumala.

Designéři se místo toho rozhodli jen odrazit od pravidel, jenž upřesňují rozměry i hmotnost. „Vůbec netušíme, jak si naše loď stojí ve srovnání s jinými kajaky, protože jsme žádné jiné nezkoumali,” říká k věci Takuya Aura, zakladatel Mooncraftu. Loď tak skutečně navrhli z ničeho s použitím nejlepších materiálů, které se objevují v motorsportu.

Tvůrci tak měli problém dostat se na požadovaných 9 kilogramů, což je hmotnostní minimum, nakonec však svého cíle dosáhli. Během uplynulých let pak Mooncraft vyrobil hned několik prototypů, z nichž každý byl lepší než předchozí. Roční odklad her pak firmě dal ještě více času na vývoj. Adachi si tak vedl na olympiádě velmi dobře, když se jako 59. nejlepší kanoista světa dokázal svým časem dostat dostat mezi šestici nejlepších, více ale nezmohl.

On i jeho unikátní kajak nakonec narazili na českého borce Jiřího Prskavce, který i přes start z posledního místa dorazil do cíle jako první. Nový držitel zlaté medaile přitom spolupracuje se slovenskou firmou Vajda, pro kterou dokonce kajaky i pomáhá navrhovat. Na jednu stranu je tak obdivuhodné, kam to Mooncraft bez zkušeností a zkoumání konkurenčních kajaků dotáhla, stejně obdivuhodné ale je, co dokáží Češi a Slováci bez technického know-how, které lze získat vývojem jedněch z nejrychlejších aut.

Firma Mooncraft navrhla pro Kazuyu Adachiho unikátní karbonový kajak, zlatou medaili však nakonec na letošní Olympiádě nezískala. Místo toho se nejcennějšího kovu dočkal Čech Jiří Prskavec. Foto: Mooncraft

