Tým moderátorů Top Gearu se znovu rozpadá, jedna z hvězd se po těžké nehodě nechce vrátit

Zdá se, že jedinou stabilitu v případě moderátorů získal Top Gear s legendárním triem Clarkson, Hammond a May, které u vesla zůstalo dlouhých 12 let. Jakýkoli pokus je nahradit skončil dříve nebo později bídně a stejně to vypadá i s tím aktuálním.

V květnu roku 2018 americký herec Matt LeBlanc, známý především jako Joey z televizního seriálu Přátelé, oznámil, že končí s moderováním Top Gearu. Stanice BBC se proto rozhodla, že obmění téměř celý ansámbl. Pakovat kufry si totiž musel i Rory Reid, neboť jeho a LeBlancovo místo zaujali noví moderátoři Andrew „Freddie“ Flintoff a Paddy McGuinness. Ti pak doplnili Chrise Harrise, který je s touto show spojen již od roku 2016. S touto trojicí pořad znovu získal úroveň a jeho sledovanost se vrátila blízko té, kterou měla za „Clarksonových časů“.

Top Gear prozatím skončil loni v prosinci třiatřicátou sérií. Natáčet se začala i ta čtyřiatřicátá, právě ta ale má být pro Flintoffa tou poslední. A je otázkou, zda ji vůbec dokončí. Bývalý hráč kriketu měl totiž právě v prosinci mít nehodu, která rozhodně nebyla z těch lehkých. Detaily jsou prozatím kusé, neboť stanice BBC potvrdila pouze to, že incident se skutečně odehrál a Flintoff musel být hospitalizován. Co přesně se však stalo, se dozvídáme pouze neoficiálně.

Britskému listu The Sun se povedlo vypátrat člověka ze štábu, který alespoň pár informací pustil do světa. Podle všeho tedy na incident došlo 13. prosince na letišti v Dunsfoldu, jenž slouží jako domovský okruh a vůbec zázemí Top Gearu. Za nehodou, která se odehrála při teplotách pod bodem mrazu, přitom nemělo stát ani zanedbání bezpečnostních opatření, ani přílišná rychlost. Flintoff byl po ní okamžitě letecky převezen do nemocnice a byť neměl být v ohrožení života, dobře z ní nevyšel.

Pětačtyřicetiletý moderátor měl nicméně utrpět rozsáhlá poranění tváře a hrudníku. Největší nálož ale evidentně dostala jeho psychika. „Jako milující manžel a otec chápe obavy své rodiny a ví, že mohl zemřít. Plný rozsah jeho zranění mnoho lidí překvapí, neboť veškeré detaily toho, co se stalo, teprve mají být odhaleny,“ uvedl k celé záležitosti anonymní zdroj s tím, že Flintoff nyní zvažuje, zda se rozloučí pouze s Top Gearem, nebo zda na hřebíček pověsí celou svou televizní kariéru.

Pokud si uvědomíme, že k incidentu došlo již před měsícem a půl, přičemž natáčení čtyřiatřicáté série stále ještě nebylo obnoveno, pak skutečně o lehkou nehodu jít nemohlo. Flintoff měl dostal zásah sprškou rozbitého skla, které jej muselo opravdu výrazně pořezat v obličeji. Díky dlouhé sportovní a televizní kariéře pak nahromadil nemalý majetek, což mu při léčení přijde vhod, nicméně to bude nejspíše vyžadovat mnohé plastické operace a spoustu času.

Flintoff tedy v Top Gearu může skončit, i kdyby sám nechtěl, přičemž se jen můžeme dohadovat, jaký vliv to bude mít i na osud McGuinnesse a Harrise. Zatím tak už jen dodáme, že bývalý hráč kriketu při natáčení show neboural poprvé. Na dva incidenty došlo hned v roce 2019, které byly jeho prvním. Jakkoli ale pokaždé utrpěl lehčí zranění, natáčení bylo obnoveno prakticky okamžitě. I to jen dokládá, že tentokrát nešlo o něco, nad čím lze jen mávnout rukou.

Andrew „Freddie“ Flintoff je součástí Top Gearu od roku 2019. Spolu s Chrisem Harrisem a Paddym McGuinnessem natočil již sedm sérií, ta osmá, při které se zranil, ale dost možná bude jeho poslední. Foto: BBC, tiskové materiály

