Týmy Formule 1 kapitulují pod tíhou zmaru, většina z nich souhlasí s návratem motorů V8. Mlčí jen „obvyklí podezřelí”
8.5.2026 | Petr Miler
Na první pohled to působilo jako fantasmagorie, na ten druhý jako plán, který pořád nemusí vyjít z tisíce a jednoho důvodu. Teď se ale zdá, že vše má dost pevné základy, zjevně ani týmy si nechtějí podřezávat větev, na které sedí.
O možném návratu osmiválcových motorů do Formule 1 se mluví prakticky od první chvíle, kdy o ně seriál přišel. Příchod turbohybridních šestiválců o směšném objemu a vysavačovém zvuku se nikdy nesetkal s nadšením, odpor k nim ale nikdy nebyl takový, aby někdo skutečně něco udělal. A protože zelená ideologie svého času ovládla všechno, dalším krokem se nejenže nestal návrat k něčemu kloudnějšímu, ale dokonce příchod ještě absurdnějších technických pravidel, která platí dnes.
Náš článek, který je jasně odsoudil, se setkal se silně pozitivní odezvou, pár kritických hlasů se ale našlo. Ten nejvěcnější hovořil o tom, že současné řešení pohonu je velmi efektivní, neboť díky silné rekuperaci kinetické energie dokáže pracovat - vzhledem k generované dynamice - s velmi nízkým množstvím paliva. A... ano, je. Ale co s tím?
Je to v podstatě naprosto irelevantní aspekt, neboť tohle není soutěž o nejvyšší provozní efektivitu (jakkoli spotřeba, šetrnost k pneumatikám apod. vždy hrály a budou hrát roli), je to motorsport. To je prostě jiná disciplína, kde musíte nechat pravidla dostatečně volná, aby si týmy samy zvolily ten správný kompromis mezi ryzí rychlostí a ryzí efektivitou a dosahovaly v závodech co nejlepších časů. Takto jim někdo nadiktoval možná obdivuhodně efektivní, ale závodění zabíjející řešení, kdy schopnost vůz řídit na limitu silně ustoupila do pozadí. A to nechceme, na to se nedá dívat. Kdo miluje tento aspekt, může vyrazit na economy run, ne na ef-jedničky.
Navíc je to zcela irelevantní aspekt i z hlediska silničních aut, protože když podobné řešení instalujete do Octavie, zjistíte, že jste stvořili drahý a těžký „bulšit”, který ničemu nepomáhá. Na to, abyste použili schopnost v mžiku rekuperovat hromadu kinetické energie, musíte jet tak, abyste opakovaně ostře brzdili. Kdo to v provozu dělá? Možná pár feťáků, jinak nikdo, nejefektnější je s co nejmenším a nejlehčím autem udržovat co nejstálejší rychlost. Takže potřebujete především vnitřně efektivní pohon per se - něco jako Škodu Scala 1,6 TDI s DSG s dlouhou sedmičkou s žádným hybridem nikdy nepokoříte, není jak, není kde, není čím.
Současné technické regulace Formule 1 jsou zkrátka nesmysl z jakéhokoli myslitelného úhlu pohledu a odpor proti nim je opravdu velký. Proto už se šéf FIA nechal slyšet, že „Mario Karting” skončí a nejen to, monoposty dostanou zpátky motory V8. To je pro nadšence do aut rajská hudba, navíc se slovy o umenšení elektrické části pohonu a schopnosti FIA to s dalšími pořadateli (FOM) prosadit i bez souhlasu týmů. F1 teď podle nich má být atraktivní sama o sobě jako divadlo a ne brát ohledy na marketingové zájmy výrobců.
Tohle ale dokáže FIA prosadit až od roku 2031, její šéf by chtěl změnu už o rok dřív. A na to souhlas týmů potřebuje. Co ty na to? Čekáte odpor? No, neděláme si iluze, že najít konkrétní řešení, na kterém se týmy skutečně shodnou, bude lehké, jejich většina ale už teď kapituluje pod tíhou toho, jakou nelibost současná technická pravidla způsobují. A se změnou obecně souhlasí, jak zjistili kolegové z The Race a Detroit News.
Nejpozitivnější přístup ke změně má nepřekvapivě Red Bull, který je sice formálně spojen s Fordem, jež je do vývoje nějak zapojen, vývoj motorů má ale pod palcem hlavně sám Red Bull ve své divizi Powertrains stvořené ještě Christianem Hornerem. Red Bull žádná silniční auta nedělá, chce hlavně dobrou show pro své marketingové potřeby, již by fanoušky vyhlížené osmiválce šly k pleti. A Fordu jako americké značce při současných náladách ve společnosti osmiválce nepřekvapivě též nesmrdí.
Lauren Mekies tak na otázku, jak závodní tým vnímá plány šéfa FIA, řekl: „Jako Red Bull Ford Powertrains s tím vcelku souhlasíme,” řekl a dodal, že tým už dokázal, že změnu předpisů dokáže zvládnout a „těší se na další výzvu”. „Pravděpodobně jsme o něco flexibilnější a nezávislejší,” uvedl dále. A u Fordu nenarazil, ten osmiválce též vítá, jak potvrzuje šéf divize Ford Racing Mark Rushbrook: „Jako společnost, která vyrábí mnoho atmosférických motorů V8, bychom tu určitě rádi viděli motor V8.”
Od Mercedesu byste asi čekali víc odporu, aktuální rozpoložení AMG je ale také „osmiválcové”. A tak ani Toto Wolff v obecné rovině nemá problém. „Jsme otevřeni novým regulacím pro motory. Milujeme V8. Nevyvolává nic jiného než hezké vzpomínky a z našeho pohledu je to prostě motor Mercedesu. Má vysoké otáčky, ale jak mu dodáme dostatek energie z baterie, aby neztratil kontakt s reálným světem?” ptá se a naznačuje komplikace při dalším jednání.
„Pokud přejdeme na 100 procent na spalovací motory, mohli bychom v roce 2030 nebo 31 vypadat trochu směšně. Musíme si to pamatovat, zjednodušit to a proměnit to v megamotor,” uvádí dále Rakouský formulový guru. A rovnou fantazíruje o výkonu: „Možná bychom mohli ze spalovacího motoru dostat 800 koní a elektřinou přidat 400 koní nebo víc,” upřesňuje. Ani tady to na odpor nevypadá.
Od Ferrari byste asi čekali nadšení, ale není to tak jednoduché. Obecný odpor z Itálie neslyšíme, šéf Scuderie Fred Vasseur se ale bojí dalších nových nákladů: „Od začátku jsme měli na paměti jeden faktor, a to zabránit tomu, aby vývoj polykal bizarní rozpočty. To je v zájmu výrobců, ale také zákazníků a samotné F1,” řekl. Ferrari se tak chce hlavně vyhnout závodu o to, kdo dokáže v rámci rozpočtového stropu investovat do vývoje motoru nejvíce peněz, ale to není nové a přímo s V8 nesouvisí.
Proti není ani Cadillac, i když koncern General Motors donedávna smýšlel jinak. Prezident firmy Mark Reuss nyní jménem automobilky říká: „Miluji motory V8 a... jejich zvuk. Jako jeden z novějších týmů ale máme i velký respekt k investicím, které byly vloženy do hybridních motorů V6. Pokud ovšem Formule 1, FIA a týmy řeknou, (že přejdeme na motory V8 - pozn. red.), pak jsme na to připraveni,” potvrzuje Reuss přinejmenším neodpor.
Kdo nám tu chybí? Překvapí vás to asi jako ranní východ slunce, reakce se ale zatím zdržely Audi a Honda. A ty bude jistě nejtěžší přesvědčit, jsou „zelené” až na půdu a pořád hrnou na trh nesmysly typu nové RS5. Audi nakonec vstoupilo do tohoto sportu výslovně kvůli novým předpisům pro motory, u nichž cítí překryv se svou silniční nabídkou. V automobilovém světě se toho ale od vstupu Audi do F1 už hodně změnilo a dříve nebo později to i v Ingolstadtu budou muset pochopit...
Bude se někdo zlobit, když se do F1 vrátí motory jako Ferrari Tipo 056? A proč by měl? Týmy F1 chápou, že to je cesta k většímu auditoriu, zde skoro doslova. A přesně to potřebují především. Foto: Ferrari
Zdroje: The Race, Detroit News
