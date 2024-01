U bývalé továrny VW a Škody v ruské Kaluze byly nalezeny tisíce aut západních značek. Kde se tam vzaly, nikdo neví před 7 hodinami | Petr Miler

A nejde jen o případ této fabriky, velmi podobné scenérie jsou k vidění vedle bývalé továrny koncernu PSA tamtéž. Jde přitom o vozy, které se na těchto místech nikdy nevyráběly. Jít o pár aut, mávnete nad tím rukou, ale tisíce vozů?

Asi nemusíme připomínat, co přineslo dění posledních dvou let v automobilovém Rusku. Sankce uvalené na tuto zemi zejména ze strany EU, USA, Velké Británie a několika dalších zemí fakticky znemožnily zahraničím automobilkám v zemi dál podnikat. Ty se až na výjimky snažily vyčkávat, neboť do svých ruských aktivity investovaly miliardy, o které nechtěly přijít. Protože ale bylo stále jasnější, že válka na Ukrajině k jakémukoli jasnému rozuzlení nemíří, ztratily postupně trpělivost a své lokální fabriky obvykle pod cenou prodaly lokálním firmám.

Tohle víme stejně jako to, co mělo následovat. Ruské společnosti obvykle navazují spolupráci s Číňany a v těchto továrnách chtějí rozjet produkci čínských vozů, které naopak v Rusku frčí. V případě obřích fabrik VW Group a PSA-Mitsubishi (tedy PSMA, samotné PSA se později stalo jednou z páteří Stellantisu) ale původní majitelé továrny opustili až koncem loňského roku a žádná nová výroba na místě zatím zdaleka neprobíhá. O to překvapivější je, kolik aut - a jakých - se na tomto místě dá najít.

Lidé z ruského Autonews informují, že jak u továrny VW-Škoda, tak u fabriky PSMA se nachází na místech skrytých z běžného dohledu tisíce úplně nových aut, která na tomto místě nemohla být vyrobena a u nichž je přinejmenším otázkou, zda tam mohla být navezena až po převzetí těchto míst ruskými vlastníky.

Jen na samotných parkovištích bývalého závodu VW se nahromadily tisíce aut zejména německých značek. Dominují auta jako Audi Q6 a VW Tayron, najdou se ale i japonské vozy jako Toyota RAV4 či čínské modely automobilek Chery a GAC. Podobná situace panuje v útrobách továrny PSMA - vozů jako Citroën C5 Aircross či Peugeotů 4008 a 408 X je v nich na sakry, znovu je řeč o tisících nových vozů.

Pochopitelně to nemusí být žádné mystérium, byť zajímavý je tento stav tak jako tak. Firmy Automobile Technologies a Art Finance, které tato místa od konce roku 2023 ovládají, mají prsty v dovozech zahraničních aut do země hlavně přes Čínu, takže si z míst mohly rychle udělat jejich skladiště. Ale skutečně by stačilo pár týdnů na vytvoření takových skladů? A proč na každém z míst dominují vozy firem, které fabriky vlastnily dřív?

Není divu, že se Rusové ptají, zda náhodou přímo původní vlastníci nezásobili touto cestou své dealerské sítě v Rusku auty vlastních značek pocházejících z Číny. Což by bylo perfektně legální a mnohokrát se mluvilo o tom, že to dělají nebo chtějí dělat, akorát to není něco, čím by se vzhledem ke známým okolnostem chtěl kdokoli chlubit. Zda tomu tak bylo, ukáže jen čas, ale i kdyby ne, je ze zásob na místě jasně patrné, v jakých kvantech se i západní auta do Ruska dostávají z Číny. Pokud dnes Rusové mají peníze, mohou si dál koupit prakticky cokoli.

Audi Q6 je jedním z těch vozů, kterými se to v Kalužské oblasti jen hemží. Jak se tam s tisíci jiných vozů značek jako VW, Citroën nebo Peugeot během pár týdnů po ovládnutí tamních automobilových továren dostaly v takovém počtu, nikdo neví. Foto: Audi

Zdroje: Autonews.ru poprvé a podruhé

