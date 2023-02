Podle Tesly je upadnutí volantu za jízdy u nového auta vlastnost, ne vada, opravila ji jen „z dobré vůle“

Omlouváme se za předchozí zmínky o tom, že Tesla jedná se zákazníky arogantně, to je totiž slabé slovo. Ona s nimi jedná jako s kusem hadru. A fascinující je, že jsou jí za to na konci ještě vděční.

Před pár dny majitel Tesly Model Y a dlouholetý fanoušek americké automobilky Prerak Patel šokoval automobilový svět. Jeho týden starému vozu totiž za jízdy upadl volant při jízdě po dálnici. Jen díky souhře příznivých okolností se naštěstí nikomu nic nestalo, o to překvapivější byla reakce automobilky. Místo aby totiž doslova líbala zem, po které Patel chodí, majiteli zaslala účet ve výši 103,96 dolarů (cca 2 700 Kč) za opravu. To je opravdu nebetyčná drzost, zvláště když přihlédneme ke skutečnosti, že s Patelem v inkriminovaný moment seděla ve voze celá rodina.

Jak jsme nicméně zmínili, majitel je dlouhodobým fanouškem značky. Díky tomu je ve finále ne zrovna logická i jeho reakce. Patel totiž sice odmítl úhradu faktury za opravdu volantu, zároveň však značce dal na vybranou, zda mu zjevně vadný Model Y nahradí zcela novým, či mu vrátí peníze. Medializace případu napomohla k tomu, že se Patel dočkal nějaké odpovědi. Značka v ní zmínila souhlas s odkoupením starého vozu, dodáním nového a bezplatným zapůjčením náhradního, jenž bude moci fanoušek používat do doby, než dorazí jeho vlastní.

Podstatná je nicméně v odpovědi jedna pasáž. Tesla totiž uvedla, že Patelův vůz „není stižen žádnou vadou“, takže je to zjevně běžná vlastnost. Proto také „nedošlo k situaci naplňující podmínky záruky“. Že tedy týden starému autu může během jízdy upadnout volant, zjevně automobilka považuje za úplně normální. Pokud by se to tedy stalo někomu, kdo je u ní naprostým nováčkem, nejspíše by se náhrady nedočkal. Patel měl totiž to štěstí, že je „váženým zákazníkem“. A právě proto Tesla přistoupila „ke gestu dobré vůle a inkriminovaný vůz odkoupí zpět“.

Nevím, jak jste na tom ve vztahu se svými dětmi vy, ale pro mne jsou tím nejdražším na celém světě. Pokud by tedy došlo na ohrožení jejich života kvůli selhání výrobce, což se ostatně potvrdilo, neboť Patel publikoval snímek rozpadlého volantu, kde je jasně viditelná absence šroubu, který jej drží uchycený ke sloupku řízení, pak bych požadoval omluvu, kompenzaci a navrácení peněz za ono auto. Danou automobilku bych navíc zařadil na černou listinu, ze které by se již nedostala, zvláště pokud by ještě chtěla peníze za opravu.

Patel nicméně uspořádal na svém účtu na Twitteru anketu, kde zvítězila možnost nahrazení vadného vozu novým. A nyní je vděčný, že Tesla „z dobré vůle“ udělala to, co měla od začátku udělat zcela samozřejmě. Inu, svět Tesly byl vždy trochu jiný.

@elonmusk



As 83% voted for a new car, my car was bought back by @Tesla and received a loaner Tesla Y till I get a new car.



I am grateful to all of you for continued support and extending it to media coverage, and the Springfield/Princeton Tesla Devean(GM)’s team. pic.twitter.com/91ezcoOCkp