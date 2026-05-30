Účastník prezentace Ferrari Luce popsal, jak firma zacházela s novináři, aby si nikdo netroufl být otevřený, drtivé kritice stejně neunikla
Že se Ferrari snaží dostat svá auta do co nejlepšího světla, není nic nového, tady ale automobilka překročila hned několik nových hranic najednou. Pozvaným sebrala vlastní vybavení, nechala je pod dohledem, hrozila pokutami... Auto je ale takový průšvih, že se to prostě nedá zastřít.
30.5.2026 | Petr Prokopec
Že se Ferrari snaží dostat svá auta do co nejlepšího světla, není nic nového, tady ale automobilka překročila hned několik nových hranic najednou. Pozvaným sebrala vlastní vybavení, nechala je pod dohledem, hrozila pokutami... Auto je ale takový průšvih, že se to prostě nedá zastřít.
Nejdiskutovanější novinkou tohoto týdne, měsíce, roku a snadno i ještě delší doby je stoprocentně Ferrari Luce. Tohle auto je takový průšvih, že ještě před pár dny emoce jitřící, podobně problematická novinka Mercedesu najednou zcela zapadá ve stínu vlastně obdobně problematického italského stroje. Jenže je to Ferrari a u toho jakékoli selhání fascinuje víc, natož pak takové.
O vůbec prvním elektromobilu italské automobilky tak najednou mluví i lidé, které jinak automobilová branže nezajímá, za což by v Maranellu mohli být i rádi. Jenže za normálních okolností vítaná publicita se tentokrát stala jen zdrojem frustrace a odporu, který měl nevídaný vliv i na hodnotu celé firmy. Je skutečně fascinující, jak téměř jednohlasné odmítnutí tento vůz zažil - když se proti němu ostře vymezuje i bývalý šéf firmy, něco to znamená.
Pikantní je i reakce jednoho ze známých youtuberů „staré gardy”, našeho přítele Tima Burtona, který je ve světě aut známější jako Shmee150. Tima známe jako nadšence, se kterým nás pojí stejná vášeň, jeho mediální aktivity jsou naší optikou obvykle příliš nekritické. Tentokrát se ale ani on nedrží při zemi, a to vlastně ani ne tak kvůli samotnému autu - svou recenzi dosud vůbec nepublikoval a fotku z natáčení nám poskytl ještě před jejím uvolněním.
Měl totiž potřebu nejprve vyjádřit své rozčarování nad tím, jak vůbec Ferrari k prezentaci samotného auta přistoupilo. Podle toho se první vlna komentářů drží ještě při zemi, protože pro nic jiného Ferrari novinářům reálně nedalo prostor. A to Shmee říká jako člověk, který si už několik aut značky koupil a s Ferrari ho obecně pojí blízké vztahy.
Automobilka si zjevně byla dobře vědoma toho, že odhaluje velmi kontroverzně pojaté auto, které může vzbudit i slušný výsměch. A proto přistoupila k restrikcím, jaké jsme nikdy ani zdaleka nepoznali my a nepoznal je ani Tim. Novináři, kteří na prezentaci dorazili, totiž museli podepsat prohlášení, že dodrží embargo značky a nezpůsobí předčasný únik záběrů vozu. To samo o sobě úplně neobvyklé není, ještě jsme ale nezažili, aby se takovému jednání automobilka bránila po hrozbo smluvní pokuty ve výši 600 tisíc Eur neboli 14,6 milionu korun. Za to byste měli samotné Luce i s pár příplatky.
Ale budiž, snaha předejít nedodržování domluvených pravidel nutně nevadí, jakkoli hrozba drakonického trestu vás do dobré pohody nedostane. To byl ale jen začátek, horší bylo vše, co následovalo.
Po příjezdu totiž byly novinářům zabaveny telefony, laptopy a kamery a byli opakovaně kontrolováni, aby do prezentační místnosti nic nepronesli. Co tam pak budete dělat? Využít bylo možné jen vybavení poskytnutého automobilkou včetně přiděleného štábu. Hned několik zástupců Ferrari pak soustavně postávalo poblíž a poslouchalo, co je natáčeno. Jakou volnost vám tohle dává?
Nikdo vám pochopitelně neřekne, abyste dělal to anebo ono, jsou to jen náznaky. Dokážeme si ale představit, že kdyby se někdo autu na videu otevřeně vysmál, záznam se ztratí. A příště se ztratí vaše pozvánka na další akci... Je to totální kontrola nad výstupem, Ferrari si chtělo pohlídat, co se o autě bude v prvé řadě říkat. Aby toho nebylo málo, každý novinář měl na natočení „recenze” všeho všudy 30 minut času, víc ani ťuk. Přičemž předtím auto neviděl. Jak podotýká Shmee, to je tak málo času, že se stěží zmůžete na víc než odříkat větičky připravené výrobcem.
Sám Shmee říká, že cokoli ze zmíněného je pro něj přijatelné samo o sobě, ale všechno najednou? Proč současně pokuta, sebrání vybavení, lidé z PR na place, nulové seznámení předem, minimální čas s vozem... A navíc tohle všechno pouhý den před veřejnou premiérou, nestalo se to měsíc před ní. Za nastalých okolností jsou to prostě jen skryté projevy zastrašování, nic jiného.
To je také důvod, proč Tim svou recenzi dosud nevydal, má problém s tím, co a jak mohl o autě říci. Pikantní ovšem je, že i když se Ferrari takhle moc snažilo, aby vůz vyšel na světlo obklopen maximálně pozitivními komentáři (a někteří se o takové opravdu zasloužili - dnes jsou sami k smíchu), trvalo asi 5 minut, než si svět na nahého císaře ukázal prstem a vysmál se mu tak, jak si od první sekundy zasloužil.
Tim se i v rámci svých hořkých poznámek snaží být pozitivní a říká, že se Ferrari s pomocí Luce snaží přivábit zcela novou klientelu. Proto byl debut rozdělen na dvě části, přičemž tradiční automobilová média byla upozaděna. Přednost dostali youtubeři jako třeba Marques Brownlee, kterým Ferrari dokonce na odlišném místě svěřilo klíčky od vozu, aby se mohli krátce projet. Lidem jako Shmee150 ovšem značka ukázala jen nepojízdné prototypy, ze kterých ovšem měli být nadšení, jako kdyby za jejich volantem zažili extázi.
To vše jsou přitom jen další špatné ingredience, které Italové sypou do svého velmi nepovedeného dortu, který snad ani nemůže fungovat tak, jak automobilka přeje. Je sice hezké říkat, že tohle není vůz pro petrolheady, není „pro starý”, ale je pro mladší klientelu a pro „tech guys”, kteří ocení všechno to, čím je i není... A možná ano, ale kolik takových lidí je? A kolikrát už jiné automobilky zkoušely na tuto skupinu zapůsobit? Vzpomeňme fiasko Mercedesu s vlastně stejně pojatými modely EQ - nezajímaly a nezajímají prakticky nikoho. Podobně dopadl Rolls-Royce se Spectrem, Porsche s Taycanem a tak dále. Jsou to rány vedle, které si třeba Bentley nebo Lamborghini nakonec raději rozmyslely dřív, než je daly.
Navíc je tu cena 550 tisíc Eur (13,4 milionu Kč) v základu, která ceny reálně dodaných kusů dostane někam mezi 15 a 20 milionů Kč. Tradiční klientela Ferrari nemá problém takové peníze zaplatit, ale kdo z ní si koupí něco, co nepřipomíná Ferrari ani z rychlíku? Navíc nejde o nejvýkonnější, nejrychlejší či nejefektivnější elektromobil pod sluncem. Není ani nejluxusnější či technologicky nejpropracovanější. Jediné „nej”, se kterým tak může být spojeno, je označení... No je to nejhnusnější, to se jinak říct nedá.
Nesouhlasíme ani s tím, když Shmee150 úvodem uvádí, že Luce vzniklo kvůli politickým regulacím. To je obvyklá výmluva automobilek, které uvedou na trh nesmysl. Ano, jsou pod tlakem, i Ferrari je, ale zrovna ono nemuselo nic. Sám designér vozu přiznal, že Ferrari tohle auto nemuselo nabídnout. Ono to udělat chtělo ve snaze dostat se pod kůži někomu novému. A máme obavu, že si tím jen ublíží, až panická reakce akciových trhů na premiéru v tomto směru řekla vše.
Je to fiasko non plus ultra a obáváme se, že nejde o poslední podobný přešlap, Jaguar Type 01 může být snadno tímtéž v bledě modré. Luce snad vrhá lepší světlo (zde sic!) jen na nedávné modely značky, jejichž design byl taktéž palbou kritiky. Vedle Luce jsou to najednou krasavci. A levní. Odkud už tuhle změnu perspektivy známe?
Premiéra elektrického Luce se nesla ve znamení nikdy dříve nezažité atmosféry zastrašování, která měla dostat vůz do pozitivního „luce”. Fakt, že se to ani tak ani trochu nepovedlo, nejlépe ukazuje, jaké selhání tohle auto je. Foto: Ferrari
Zdroj: Shmee150@Youtube
