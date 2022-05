Úchvatnou superjachtu od Porsche s 4 663 koňmi nikdo nechce, zkouší znovu zaujmout obří slevou před 2 hodinami | Mirek Mazal

Vznikala dekádu s cílem nedělat ostudu značce Porsche, teď ji ale trochu dělá tím, že už se ji třetím rokem nedaří prodat. Z neuváděné ceny přešla na uváděnou, pak došlo na slevy, přesto se kupec výjimečného stroje zdá být v nedohlednu.

Superjachta navržená společností Porsche Design se na našem webu mihla nejednou, její přípravy trvaly dlouhých 10 let. V roce 2019 s velkou pompou vstoupila na trh opulentních plavidel a i když zájemci o podobné stroje vždy měli z čeho vybírat, mysleli jsme si, že zrovna tato novinka nebude mít problém zaujmout někoho z těch, kteří nemají problém utrácet za jachty klidně desítky miliard korun. A za miliony měsíčně si na nich držet ve střehu kompletní personál jen pro své vlastní potěšení. Je to pro normálního člověka zřejmě nepochopitelný svět bohatství, někteří lidé na to ale zkrátka mají.

Před třemi lety novinka s designem Porsche vtrhla do hledáčku vyvolených mezi vyvolenými s 43metrovým katamaránem zvaným Royal Falcon One, kterou postavily firmy Royal Falcon Fleed a Kockums. Dekádu trvající stavba probíhala nejen pod Porsche, ale i „námořních architektů” australské firmy Incat Crowther. Bylo hned jasné, že kupec stroje bude muset být bohatý, neboť se pohybujeme ve sférách, kde ptát se na cenu znamená nemít na to. Cena Royal Falcon One tedy zkraje ani nebyla zveřejněna, to se ale pod tlakem okolností muselo postupně změnit.

Nejprve bylo oznámeno, že jachta je k dispozici za 29,9 milionu dolarů, tedy asi 720 milionů Kč. Později přišla sleva „o pár míčů” a stroj se v nabídce vyskytoval za příznivějších 26,6 milionu USD. Ani 638 milionů Kč, tedy o 82 milionů méně, se ale nikomu z miliardářů nezdálo být přiměřenou sumou. A tak nyní firma Denison zařadila tohoto Sokola královského do nabídky za 24,2 milionu USD, tedy asi za 580 milionů korun, o dalších 58 milionů levněji. No nekupte to...

Ale vážně, Royal Falcon One má čím zaujmout. Krom úchvatného designu má na palubě tři plně vybavené kajuty, k tomu hlavní apartmá a ubytování pro vážené hosty. Několik podlaží zajišťuje dostatek místa pro desetičlennou posádku. Horní sluneční terasa je místem nejlepšího odpočinku ve vířivce s polstrovanými slunečními polštářky. Na lodi převládá použití přírodních materiálů bílé, šedé nebo černé barvy.

Aerodynamickou konstrukci proti větru na hladině žene dvojice dieselových motorů MTU 16V 4000 M93L o výkonu mohutných 3 430 kW (4 663 koní), která je doplněná o dvě vodní trysky Rolls-Royce KaMeWa. Nejvyšší rychlost byla stanovena na 35 uzlů (64,8 km/h), maximální dosah lodi jsou dva tisíce námořních mil (3 704 km) při cestování ustáleným tempem 30 uzlů (55,6 km/h). Někteří ji kvůli vzhledu i výkonům přezdívají „mořská vesmírná loď” a nejsou daleko od pravdy, však se podívejte na ten design.

Proč ji nikdo nechce, netušíme, pro spoustu rozmařilých miliardářů by šlo o jistě cenný přírůstek do flotily, který by jim finanční žíly nejspíše nepotrhal. Existují i mnohem dražší plavidla, že by právě to byl důvod omezeného zájmu?

O podobu Royal Falcon One se postaralo studio Porsche. Autoři si dali záležet, je to vážně výjimečný stroj, zájem o něj je ale mezi miliardáři zjevně vlažný. Foto: Porsche Design

