Uctívaný nezničitelný kombík Mercedesu se dá koupit skoro nejetý po 1. majiteli, stojí pakatel díky kosmetické vadě

Pokud toužíte po autě, které skoro zaručeně přežije vás a dost možná i vaše potomky, tohle je sázka skoro na jistotu. Vzhledem k jeho kondici a historii stojí prakticky pakatel, pomáhá tomu i nevýznamná kosmetická vada.

Kdyby existovala vysoká škola pro prodejce autobazarů, jedním z předmětů by nepochybně bylo „Účinné předstírání fiktivního původu nabízených vozů za účelem dražšího a rychlejšího prodeje”. A na něm by se hned na prvním semináři probíralo cosi o sotva vyjíždějícím důchodci coby prvním majiteli dekády garážovaného vozu. Někdy má člověk pocit, že do bazarů nikdo jiný auta ani nedává, že? Přesto se stane, že se právě takový vůz skutečně objeví v prodeji a na fotkách níže může vidět jedno z nich.

Jde o dnes už legendární první generaci Mercedesu C s interním označením W202, v tomto případě vlastně spíš S202, neboť jde o kombík. Auto od počátku dodnes vlastnil první a jediný majitel, a to je v podstatě všechno, co s ním dělal. Šlo o německého důchodce, který si vůz koupil v únoru 1999 a v technickém průkazu zůstal zapsaný jako jediný majitel až do letošního jara. S autem ovšem prakticky nejezdil - za víc jak 25 let vlastnictví s ním „nametl” 21 202 km a víc ani ťuk.

Bavíme se tedy o voze, který jezdil méně než 1 000 km za rok, což je opravdu skoro jako nic. Po zbytek času zůstával v garáží a každých několik let absolvoval servisní prohlídku u Mercedesu. To je recept na stroj času a majitel podle něj vařil skoro bez chybičky - auto vypadá jako nové, o slovech dnešního prodávajícího nemá smysl pochybovat. Originální lak bez vybledlých míst by ještě šlo nakašírovat, ale podívejte se na ten interiér. Ten je skutečně dokonale nový, neřádily v něm ani paprsky slunce, natož pak sedací partie či končetiny řidiče. Z provedení vnitřku čiší 90. léta, ale to patří ke hře.

Jedinou vadou je poškození střechy od krup, ale na to přece vůz nejezdí (a není to věc, kterou by nešlo spravit). Až na to jde o skoro nové auto nenapadené korozí, které láká k opětovnému probouzení 122 koní 1,8litrového čtyřválce spojeného s automatickou převodovkou. To je docela obvyklá volba na „důchodcovské” auto, i díky této kombinaci je auto plně funkční a zcela nevyužité. A má novou německou STK.

Je to jistě úžasná věc, bazarový poklad svého druhu, který by leckdo nabídl snadno za vysoké statisíce. Prodávající se ale drží při zemi, a tak jej i kvůli onomu poškození střechy dává k dispozici jen za 5 640 Eur, tedy asi 141 tisíc Kč. To opravdu není moc na sice obyčejný Mercedes třídy C, ale v naprosto neobyčejném stavu. W202 pořád platí za skoro nezničitelné, „převyvinuté” auto, které ani 1 milion najetých kilometrů nemusí rozházet. Takže tohle dost možná dokáže najet ještě asi 979 tisíc km, než se něco velkého pokazí. Za takový stroj času by si leckdo nechal vrtat koleno.

