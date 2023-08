Průšvih Maxe Verstappena s jízdou 124 km/h na devadesátce je bulvární plácnutí do vody, nebude z toho nic včera | Petr Miler

/ Foto: Honda

Nemáme pocit, že by toto léto byla nouze o poněkud vážnější témata, některá média ji ale zjevně mají. A tak rozmazávají relativně banální příhodu dvojnásobného šampiona F1 na francouzské dálnici. Jeho jízdu jako veřejné ohrožení nevyhodnotí nikdo a nikdy.

Nechápejte mě špatně, zákony jsou tu od toho, aby se dodržovaly. Pokud je chcete legálně porušit, musíte mít vážný důvod tak učinit, třeba krajní nouzi. Pokud s nimi nejste spokojeni, máte v demokratických zřízeních možnost iniciovat jejich změny a získat pro ně širokou podporu. A pokud je přesto chcete porušit, musíte se smířit s obvykle předem známým postihem, který za to hrozí. Víc v tom není, takhle je to fér.

Samozřejmě, věc má i jistý morální rozměr. Jsou lidé, kteří jsou pro mnohé vzorem a měli by vystupovat adekvátně své pozici ve společnosti. Max Verstappen, možná největší řidičský talent, který Formule 1 poznala od dob Senny a Schumachera, je z hlediska řízení jistě takovým vzorem, spousta lidí k němu jako k řidiči vzhlíží s posvátnou úctou. Měl by tedy jít příkladem, podle mě - byť jsem možná se svými vazbami na Nizozemsko zaujatý - ale nelze říci, že to nedělá. A nic na tom nemění ani bulvárem rozmazávaná příhoda, která se odehrála ve Francii.

Max V. tam řídil svůj Aston Martin Valkyrie, 1100koňový hypersport, po dálnici A8. Na sedadle spolujezdce v tu chvíli seděl Mark Cox, jeho přítel a osobní trenér, který později na Instagramu zveřejnil pár momentek z této jízdy. Proč to vůbec dělal, když mohl tušit, že se to může stát předmětem kritiky a zrovna Verstappen si na takové věci dává pozor? Jistě to tušil, když ale záběry zveřejňoval, měl pocit, že na nich není nic špatného. A víte proč? Protože na nich nic vyloženě špatného ani není.

To podstatné z onoho videa pořád můžete vidět níže, a tak jeho obsah posuďte sami. Verstappen jede po poloprázdné dálnici, vyjede z tunelu, něco nastaví na displeji infotainmentu a to je celé. Co na tom kdo vyštrachal? I když je to na dálnici, v tunelu platí limit 90 km/h, takže se 124 km/h na tachometru bude nejspíš přes něj. Některým pak vadí, že řídí jednou rukou a jiným zase, že se drží v levém pruhu, když nemusí.

Dobře, asi to není ukázka vrcholně odpovědného řízení, ale ani nemusíme argumentovat tím, že před sebou máme mimořádného řidiče v mimořádném autě - je to beztak irelevantní -, abychom řekli, že to není nic, co by bylo hodné pozastavení. Sjeďte si kdykoli po jakékoli francouzské dálnici a takovéto věci tam uvidíte skoro pořád. Lidé se nedrží vpravo, za jízdy si hrají s kdečím a rychlost... Ta je zde beztak neprůkazná, Maxovi V. nebylo nic naměřeno. A jestli je 124 km/h na tachometru reálných 110 nebo 130 km/h nikdo neví. Tak či onak není 30 km/h přes limit na drahých a často opuštěných francouzských „autoroutes” nic mimořádného, dostanete za to pokutu v přepočtu pár tisíc korun jako u nás.

Ano, Verstappen by se měl omluvit, říci něco jako, že si bude dávat příště pozor na to, že v dálničním tunelu neplatí limit 130 km/h, ale jinak? Je to jedno velké rozmáznuté nic, přesto francouzský bulvár tvrdí, že případ může řešit policie, vyhodnotit ho jako veřejné ohrožení a poslat nebohého Maxe V. dokonce do vězení. Tomu snad nikdo nemůže soudný věřit - pokud tohle je veřejné ohrožení, pak všichni ostatní řidiči jsou vrazi.

A mimochodem, předchozímu mistrovi světa F1 Lewisi Hamiltonovi bylo v roce 2012 ve Francii naměřeno 198 km/h na dálnici s omezením na 130 km/h, bylo mu zabaveno auto a dostal zákaz řízení na jeden měsíc. Ani si nevzpomínám, že by si toto mnohem vyšší a legálně neoddiskutovatelné překročení limitu získalo takovou pozornost. Na Hamiltonovu kariéru to nemělo vliv, protože Francouzi nemají žádnou moc nad jeho britským řidičákem, podobné je to v případě Verstappena a jeho nizozemské licence. Nebude z toho zkrátka nic, jakkoli nepochybujeme, že novináři se Maxe V. na tuto věc před víkendovou velkou cenou v Zandvoortu zeptají.

Možná by Verstappen měl jezdit s Hondou e, kterou kdysi propagoval, s tou rychlostní limity skoro ani překročit nelze. S 1100koňovou Valkyrií může jezdit až 350 km/h - fakt, že s ní jezdí třetinovou rychlostí, není hodné pozastavení. Foto: Honda

Zdroj: Nice Matin

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.