Udávaná rychlost hybridního Lamborghini při řádění po Autobahnu je stará „dobrá” italská lež, realita je úplně jiná před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini, koláž Autoforum.cz

Až 369 km/h? To zní skoro jako z repertoáru Bugatti, tedy alespoň do chvíle, než se podíváte na výsledek měření reálné rychlosti podle GPS. Italům budiž ke cti snad jen to, že se tím drží svých odvěkých tradic.

Jaká je reálná rychlost auta, kterým právě jedete? To je otázka za milion, na kterou je těžké najít jednoznačnou odpověď. Tedy snad krom jediné - že je zaručeně jiná než ta, jakou vám zrovna ukazuje tachometr. Ten vždy ukazuje víc, než kolik činí skutečná rychlost, přičemž i na to existuje norma - od reality se může lišit až o 10 % a ještě 4 nominální km/h navrch. Pokud tedy jedete 50 km/h a tachometr ukazuje 59 km/h, je to odchylka jako blázen, přesto jde o kýžený stav.

Má to různé důvody od bezpečnostních (řidiče obvykle vyšší rychlost těší, obecně bezpečnější je ale jet pomaleji, a tak není od věci mu trochu věšet bulíky na nos) přes technické (na auto lze obvykle obout různé pneumatiky o mírně odlišném obvodu pláště, což měření pozmění, to samé se nakonec stane i s ubývajícím vzorkem) až po vyloženě opatrnostní (když tachometr ukazuje víc než skutečnost, automobilka je hrdina a je v pohodě, kdyby ukazoval víc, je to vrah malých dětí a má problém).

Existuje tedy dost důvodů i možností, jak udělat z tachometrů aut legálně velké lháře, přesto můžeme říci, že odchylky u moderních vozů jsou obvykle minimální - vyzkoušeli jsme jich s měřičem rychlosti podle GPS za život nejméně stovky a obvykle se jedná o jednotky km/h i v dosti vysokých rychlostech. Výjimky ale jako vždy existují. A koho překvapí, že ta největší má italský původ?

Italové jsou trochu flinci, trochu histrioni, s věcmi se moc nemažou a mají rádi drama. Italské věci musí být křiklavě emotivní a auta zjevně nejsou výjimkou. Legendy se už dnes vypráví o tom, jak Ferrari označilo model F40 za první sériové auto schopné pokořit hranici 200 mph, tedy 322 km/h, v praxi to ale snad nikdo nikdy nedokázal. A od té doby se nic nezměnilo - Ferrari vždy slibují trochu víc, než můžou. Víc akcelerace, víc maximální rychlosti, lepší okruhové časy atp., než pak lze rozumně docílit. A Lamborghini se tím zjevně nakazilo.

Už před léty jsme žasli nad tím, jak Lamborghini Murciélago akceleruje na Autobahnu až k 320 km/h. Ovšem nebylo to žasnutí nad samotnou rychlostí jako spíš nad tím, že reálně jelo auto jen 283 km/h, o 37 km/h míň. To je obrovský rozdíl. Špatný kus? Staré Lambo? No, znělo to tehdy jako možnost, teď tu ale máme zbrusu nové hybridní Revuelto. A dělá to zas.

Podívejte se na to sami na videu níže od stejných exekutorů dálničních defilé - Revuelto je rychlé jako čert, o tom žádná: Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá za 2,66 sekundy, zrychlení ze 100 na 200 km/h 4,63 sekundy a čtvrtmíli z místa dá za 9,88 sekundy při dosažené rychlosti až 236 km/h. A maximálka? Tachometr ukáže až 369 km/h! To by auto činilo opravdu brutálně rychlým, jenže GPS nesouhlasí.

To v tu chvíli říká „jen” 345 km/h, tedy o 24 km/h míň. A to je zase ohromný rozdíl. Všechny zmíněné naměřené hodnoty jsou navíc o něco horší než tovární, nejde jen o jednu. Drama, baby! Tušíme, že zákazníky to trápit nebude, u Lamba to zjevně patří to ke hře, přesto si můžeme otevřeně říci jedno: Udávaná rychlost Revuelta je stará „dobrá” italská lež, jaká se dnes v automobilovém světě hned tak nevidí...

Lamborghini Revuelto je jistě úctyhodné auto, s udávanou rychlostí ale „trochu” přehání... Foto: Lamborghini

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.